Лапорта: «Дембеле лучше Мбаппе. Хотим, чтобы Усман остался в «Барселоне»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о своем форварде Усмане Дембеле. Он хочет, чтобы игрок продлил контракт, истекающий летом.
«У нас очень хорошие отношения с Дембеле, и он хочет остаться. Мы тоже хотим, потому что он отличный игрок. Это ситуация, которая нуждается в переговорах с агентами футболиста.
Меня Дембеле волнует, он лучше, чем Килиан Мбаппе», – сказал Лапорта.
- Главный тренер «Барселоны» Хави не хочет, чтобы Дембеле уходил из клуба.
- В 2017 году «Барселона» купила Дембеле у «Боруссии» Д за 121 миллион фунтов стерлингов.
- Впоследствии он пропустил более 600 дней из-за травм.
«Дембеле намного лучше Мбаппе». Гнабри и Мюллер поспорили о классе игроков сборной Франции
«Барселона» может изолировать Дембеле от команды, если он не продлит контракт до января
Sport.es: Дембеле летом покинет «Барселону». На игрока претендует «Манчестер Юнайтед»
Источник: Marca