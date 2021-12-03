Лапорта: «Дембеле лучше Мбаппе. Хотим, чтобы Усман остался в «Барселоне»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о своем форварде Усмане Дембеле. Он хочет, чтобы игрок продлил контракт, истекающий летом.

«У нас очень хорошие отношения с Дембеле, и он хочет остаться. Мы тоже хотим, потому что он отличный игрок. Это ситуация, которая нуждается в переговорах с агентами футболиста.

Меня Дембеле волнует, он лучше, чем Килиан Мбаппе», – сказал Лапорта.

Главный тренер «Барселоны» Хави не хочет, чтобы Дембеле уходил из клуба.

не хочет, чтобы Дембеле уходил из клуба. В 2017 году «Барселона» купила Дембеле у «Боруссии» Д за 121 миллион фунтов стерлингов.

Впоследствии он пропустил более 600 дней из-за травм.

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