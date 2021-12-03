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    Лапорта: «Дембеле лучше Мбаппе. Хотим, чтобы Усман остался в «Барселоне»

    Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о своем форварде Усмане Дембеле. Он хочет, чтобы игрок продлил контракт, истекающий летом.

    «У нас очень хорошие отношения с Дембеле, и он хочет остаться. Мы тоже хотим, потому что он отличный игрок. Это ситуация, которая нуждается в переговорах с агентами футболиста.

    Меня Дембеле волнует, он лучше, чем Килиан Мбаппе», – сказал Лапорта.

    • Главный тренер «Барселоны» Хави не хочет, чтобы Дембеле уходил из клуба.
    • В 2017 году «Барселона» купила Дембеле у «Боруссии» Д за 121 миллион фунтов стерлингов.
    • Впоследствии он пропустил более 600 дней из-за травм.

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    Источник: Marca

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    03.12.2021 22:58
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1503

      Maxi_7 9 минут назад

      Очередное заявление из разряда: "Да у нас таких Роналд и Месь в чемпионате России... каждый второй"...
      А дембеле сейчас одной щепотки перхоти с лысой головы Мбаппе не стоит... при том я не уверен, что с таким характером и отношением к делу он дорастет до того, чтобы стоить хотя ноготь с мизинца его левой ноги...
      Пока - повторить карьеру погба для него - верх мечтаний... но скорее всего реальностью будет повторение судьбы балотелли...

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      Рейтинг: +10

      wqetry44 12 минут назад

      Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Что, опять все прос****
      Если не хочешь оставаться попаном, ставишь больше 1000 рублей, советую норм сайт с прогнозами на футбол king-ball.ru (работает с 2013 года, короч проверенно не обман)
      Загляни, не бойся! Уверяю, уже через неделю будешь смеяться над теми кто говорит что все обман и на ставках невозможно заработать))))

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      Рейтинг: +652

      SanInstructor 1 час назад

      ну да...

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