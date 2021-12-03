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  • Лапорта: «Дембеле лучше Мбаппе. Хотим, чтобы Усман остался в «Барселоне»

Лапорта: «Дембеле лучше Мбаппе. Хотим, чтобы Усман остался в «Барселоне»

3 декабря 2021, 22:58
6

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о своем форварде Усмане Дембеле. Он хочет, чтобы игрок продлил контракт, истекающий летом.

«У нас очень хорошие отношения с Дембеле, и он хочет остаться. Мы тоже хотим, потому что он отличный игрок. Это ситуация, которая нуждается в переговорах с агентами футболиста.

Меня Дембеле волнует, он лучше, чем Килиан Мбаппе», – сказал Лапорта.

  • Главный тренер «Барселоны» Хави не хочет, чтобы Дембеле уходил из клуба.
  • В 2017 году «Барселона» купила Дембеле у «Боруссии» Д за 121 миллион фунтов стерлингов.
  • Впоследствии он пропустил более 600 дней из-за травм.

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Источник: Marca
Испания. Примера Франция. Лига 1 ПСЖ Барселона Дембеле Усман Мбаппе Килиан
Комментарии (6)
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SanInstructor
1638561906
ну да...
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Maxi_7
1638566464
Очередное заявление из разряда: "Да у нас таких Роналд и Месь в чемпионате России... каждый второй"... А дембеле сейчас одной щепотки перхоти с лысой головы Мбаппе не стоит... при том я не уверен, что с таким характером и отношением к делу он дорастет до того, чтобы стоить хотя ноготь с мизинца его левой ноги... Пока - повторить карьеру погба для него - верх мечтаний... но скорее всего реальностью будет - судьба балотелли...
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zarsm
1638570553
Если бы не травматичность его, вполне можно было бы поговорить об этом
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jek718875
1638590715
Хороший игрок,жалко,что хрустальный
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Garrincha58
1638686517
давно пора избавиться от стеклянного фарфора
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Hektor 84
1638730571
Не смеши Лапорта! Ни кому не нужен твой хрусталь. Как его не превозноси)
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