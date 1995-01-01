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    «Дембеле намного лучше Мбаппе». Гнабри и Мюллер поспорили о классе игроков сборной Франции

    Футболисты «Баварии» Серж Гнабри и Томас Мюллер в документальном фильме Amazon Prime сравнили уровень Усмана Дембеле и Килиана Мбаппе. Гнабри считает, что лучше представитель «Барселоны».

    – Дембеле намного лучше Мбаппе, – сказал Гнабри.

    Мюллер ответил, что Дембеле никогда не достигнет уровня Мбаппе.

    • Дембеле еще не играл в этом сезоне.
    • Усман в июне перенес операцию на бедре.
    • Дембеле и Мбаппе – действующие чемпионы мира.

    «Барселона» может изолировать Дембеле от команды, если он не продлит контракт до января

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

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