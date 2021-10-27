«Дембеле намного лучше Мбаппе». Гнабри и Мюллер поспорили о классе игроков сборной Франции

Футболисты «Баварии» Серж Гнабри и Томас Мюллер в документальном фильме Amazon Prime сравнили уровень Усмана Дембеле и Килиана Мбаппе. Гнабри считает, что лучше представитель «Барселоны».

– Дембеле намного лучше Мбаппе, – сказал Гнабри.

Мюллер ответил, что Дембеле никогда не достигнет уровня Мбаппе.

Дембеле еще не играл в этом сезоне.

Усман в июне перенес операцию на бедре.

Дембеле и Мбаппе – действующие чемпионы мира.

«Барселона» может изолировать Дембеле от команды, если он не продлит контракт до января