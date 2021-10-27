Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Дембеле намного лучше Мбаппе». Гнабри и Мюллер поспорили о классе игроков сборной Франции

«Дембеле намного лучше Мбаппе». Гнабри и Мюллер поспорили о классе игроков сборной Франции

27 октября 2021, 09:57
1

Футболисты «Баварии» Серж Гнабри и Томас Мюллер в документальном фильме Amazon Prime сравнили уровень Усмана Дембеле и Килиана Мбаппе. Гнабри считает, что лучше представитель «Барселоны».

– Дембеле намного лучше Мбаппе, – сказал Гнабри.

Мюллер ответил, что Дембеле никогда не достигнет уровня Мбаппе.

  • Дембеле еще не играл в этом сезоне.
  • Усман в июне перенес операцию на бедре.
  • Дембеле и Мбаппе – действующие чемпионы мира.

«Барселона» может изолировать Дембеле от команды, если он не продлит контракт до января

Источник: «Матч ТВ»
Германия. Бундеслига Франция. Лига 1 Бавария Барселона ПСЖ Мюллер Томас Гнабри Серж Дембеле Усман Мбаппе Килиан
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Soccerdealer63
1635361784
Скучно, господа... Ваши споры о том, что лучше - Мерседес или БМВ надоели! Поспорьте о том, что хуже: Вазовский ЛАРГУС или ульяновский ПАТРИОТ... Во, где жуть-то!)))
Ответить
Главные новости
«Зенит» может возобновить переговоры по Данило
09:28
1
Президент «Оренбурга» заявил о потере двух очков в игре со «Спартаком»
08:52
3
Энрике близок к уходу из «Зенита»
08:43
4
Губерниев высказал пожелание «Спартаку» после ничьей с «Оренбургом»
08:30
2
Шнякин заявил об ошибке судьи в пользу «Краснодара»
08:17
9
Сенсационная ничья «Спартака», новый клуб Мостового, истерика Захаряна и другие новости
01:43
В Турции отреагировали на дебют Батракова за «Галатасарай»
01:17
1
Захаряну предложили вариант в РПЛ
01:09
2
Реакция «Фратрии» на ничью «Спартака» с «Оренбургом»
00:52
9
Рабинер прокомментировал ничью «Спартака» с «Оренбургом»
00:43
4
Все новости
Все новости
Нойер провел 600-й матч за «Баварию» – больше игр только у четырех футболистов
29 августа
Бундеслига. «Бавария» стартовала с унижения «Штутгарта» (5:1)
28 августа
Фото«Бавария» продала полузащитника за 14+5 миллионов
28 августа
Фото«Астон Вилла» подписала 7-кратного чемпиона Германии
27 августа
ФотоРодственник Джеко перешел в клуб ФНЛ
27 августа
Фото«Лейпциг» вернул форварда, проданного 3 года назад за 60 миллионов
25 августа
«Барселона» отказалась от форварда за 50 миллионов
25 августа
Видео85 человек пострадали в беспорядках на матче Кубка Германии, из них 35 полицейских
23 августа
5
Компани сказал, чего ждать от «Баварии» после победы в Суперкубке Германии
23 августа
Клуб Бундеслиги забил 10 голов за тайм в Кубке и одержал крупнейшую победу в своей истории
22 августа
1
ФотоКейн получил «Золотую бутсу»
19 августа
3
Заявление Мусиалы после нового обморока на поле
19 августа
Мусиала потерял сознание второй раз за три дня
18 августа
3
Стало известно, где прооперируют Мойзеса из ЦСКА
18 августа
2
ФотоДортмундская «Боруссия» купила за 32 миллиона полузащитника, которым интересовались «Зенит» и ЦСКА
17 августа
Шварц – после неудачного старта «Динамо»: «Счастлив быть здесь»
17 августа
9
«Динамо» стартовало при Шварце хуже, чем год назад при Карпине
16 августа
5
«Поздравляю «Зенит»: Шварц – после разгрома на «Газпром Арене»
16 августа
7
ФотоМусиала едва не умер во время матча
15 августа
7
Мнение Гусева о возвращении Шварца в «Динамо»
15 августа
1
«Спартаку» предложили подписать Горецку
14 августа
11
«Барселона» выбирает между тремя защитниками
14 августа
Агкацев – Геничу: «Больше не пиши так»
12 августа
1
«Бавария» интересуется футболистом сборной Бразилии
12 августа
1
У кандидата в депутаты Госдумы нашлось 9 тысяч акций клуба Бундеслиги
12 августа
3
Соболев сравнил себя с Кейном: «Стилистически мне близок»
9 августа
11
ФотоУ игрока «Вердера» сняли колеса с машины
8 августа
4
Фото«Комо» арендовал экс-игрока сборной Бразилии и «Манчестер Сити»
7 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+