«Барселона» может изолировать Дембеле от команды, если он не продлит контракт до января

«Барселона» хочет продлить контракт с полузащитником Усманом Дембеле.

По информации Marca, в каталонском клубе уверены в положительном исходе переговоров, однако могут применить санкции к футболисту, если с ним не удастся договориться до января.

Не исключено, что Дембеле могут отстранить от работы с командой, как это произошло с полузащитником Илашем Мориба, который в итоге перешел в «Лейпциг».