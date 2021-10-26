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    «Барселона» может изолировать Дембеле от команды, если он не продлит контракт до января

    «Барселона» хочет продлить контракт с полузащитником Усманом Дембеле.

    По информации Marca, в каталонском клубе уверены в положительном исходе переговоров, однако могут применить санкции к футболисту, если с ним не удастся договориться до января.

    Не исключено, что Дембеле могут отстранить от работы с командой, как это произошло с полузащитником Илашем Мориба, который в итоге перешел в «Лейпциг».

    • Дембеле еще не играл в этом сезоне.
    • Усман в июне перенес операцию на бедре.
    • Планируется, что завтра ему разрешат сыграть против «Райо Вальекано».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Marca

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    26.10.2021 21:42
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