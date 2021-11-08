Хави хочет, чтобы «Барса» продлила контракт с Дембеле: «Он может стать лучшим игроком в мире на своей позиции»

Новый главный тренер «Барселоны» Хави высказался о нападающем Усмане Дембеле.

«Травмы будут, это жизнь. Но нужно лучше тренироваться, чтобы предотвращать эти травмы.

Продление контракта с Дембеле – наша приоритетная цель. Убежден, что он может стать лучшим игроком в мире на своей позиции», – сказал Хави.