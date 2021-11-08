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    Хави хочет, чтобы «Барса» продлила контракт с Дембеле: «Он может стать лучшим игроком в мире на своей позиции»

    Новый главный тренер «Барселоны» Хави высказался о нападающем Усмане Дембеле.

    «Травмы будут, это жизнь. Но нужно лучше тренироваться, чтобы предотвращать эти травмы.

    Продление контракта с Дембеле – наша приоритетная цель. Убежден, что он может стать лучшим игроком в мире на своей позиции», – сказал Хави.

    • Во вторник, 2 ноября, Дембеле вышел на поле впервые с июня и получил очередную травму.
    • По информации AS, француз пропустит 3-4 недели из-за повреждения задней поверхности бедра.
    • В 2017 году «Барселона» заплатила «Боруссии» Д за Дембеле 135 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Mundo Deportivo

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    Сегодня, 18:49
    Комментарии1
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      Рейтинг: +11216

      DeStar 46 минут назад

      за 4 года так и не стал, и моложе, и тем более , крепче он не станет. Я конечно не фанат барсы и потому не смотрю каждый её матч. Но дембеле отыграл хоть раз полных 4 матча подряд?

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