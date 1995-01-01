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    Ежов, Глушенков и Сарвели – в основе «Крыльев»; у ЦСКА выйдут Набабкин, Ахметов и Заболотный

    Стали известны стартовые составы «Крыльев Советов» и ЦСКА на матч 17-го тура чемпионата России.

    «Крылья Советов»: Ломаев, Чернов, Бегич, Зеффан, Бейл, Пруцев, Ежов, Иванисеня, Зиньковский, Глушенков, Сарвели.

    ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Дивеев, Фернандес, Бийол, Ахметов, Обляков, Мухин, Зайнутдинов, Эджуке, Заболотный.

    • Игра пройдет на «Солидарность Самара Арене».
    • Начало – в 14:00 мск.
    • «Крылья» идут на 8-м месте в РПЛ по итогам 16 туров, ЦСКА – на 6-м.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    Сегодня, 12:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +13040

      Skull_Boy 1 час назад

      Если Осинькин не тупанет, как в прошлый раз и вовремя будет делать замены, то ЦСКА тут ловить нечего, а тем временем по ТВ будут показывать обосанные лыжи они 3,14здец как популярны в России, наверно как и формула 1, самый конченный канал

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