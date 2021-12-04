Ежов, Глушенков и Сарвели – в основе «Крыльев»; у ЦСКА выйдут Набабкин, Ахметов и Заболотный

Стали известны стартовые составы «Крыльев Советов» и ЦСКА на матч 17-го тура чемпионата России.
«Крылья Советов»: Ломаев, Чернов, Бегич, Зеффан, Бейл, Пруцев, Ежов, Иванисеня, Зиньковский, Глушенков, Сарвели.
ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Дивеев, Фернандес, Бийол, Ахметов, Обляков, Мухин, Зайнутдинов, Эджуке, Заболотный.
- Игра пройдет на «Солидарность Самара Арене».
- Начало – в 14:00 мск.
- «Крылья» идут на 8-м месте в РПЛ по итогам 16 туров, ЦСКА – на 6-м.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Источник: Официальный сайт РПЛ