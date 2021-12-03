Главные новости дня. Кокорин зимой переедет в Россию или ОАЭ, Сантос может перейти из «Зенита» во «Фламенго»

Вираж покинул стадион на 60-й минуте матча с «Ростовом». Это протест в поддержку болельщиков ЦСКА.

Кэррик объявил об уходе из «МЮ» после победы над «Арсеналом».

«Фламенго» интересуется защитником «Зенита» Сантосом.

Фанаты ЦСКА: «Мы не разобрались в ситуации и были неправы в высказываниях в адрес руководства клуба».

«Чемпионат»: в «Спартаке» появится менеджер по развитию молодых игроков.

Непомнящий рассказал о договорном матче между «Томью» и «Спартаком» из Нальчика.

Гилерме пропустит до четырех месяцев.

Viola News: Кокорин зимой вернется в Россию или перейдет в клуб из ОАЭ.

Захарян – о сборной России в стыках: «Пройдем поляков и второй раунд сможем».

«Собакам лучше дома». Игроки «Зенита» вышли на матч с «Ростовом» с собаками.