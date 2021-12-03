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    Главные новости дня. Кокорин зимой переедет в Россию или ОАЭ, Сантос может перейти из «Зенита» во «Фламенго»

    Вираж покинул стадион на 60-й минуте матча с «Ростовом». Это протест в поддержку болельщиков ЦСКА.

    Кэррик объявил об уходе из «МЮ» после победы над «Арсеналом».

    «Фламенго» интересуется защитником «Зенита» Сантосом.

    Фанаты ЦСКА: «Мы не разобрались в ситуации и были неправы в высказываниях в адрес руководства клуба».

    «Чемпионат»: в «Спартаке» появится менеджер по развитию молодых игроков.

    Непомнящий рассказал о договорном матче между «Томью» и «Спартаком» из Нальчика.

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    Захарян – о сборной России в стыках: «Пройдем поляков и второй раунд сможем».

    «Собакам лучше дома». Игроки «Зенита» вышли на матч с «Ростовом» с собаками.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    03.12.2021 23:46
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