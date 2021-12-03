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  • Кэррик объявил об уходе из «МЮ» после победы над «Арсеналом»

Кэррик объявил об уходе из «МЮ» после победы над «Арсеналом»

3 декабря 2021, 07:57
6

Майкл Кэррик не будет работать в тренерском штабе Ральфа Рангника в «МЮ». Он принял решение покинуть клуб.

40-летний англичанин объявил об уходе из «Манчестер Юнайтед» после победы над «Арсеналом» (3:2) в 14-м туре АПЛ. Этот матч стал третьим для Кэррика в качестве исполняющего обязанности главного тренера после увольнения Уле-Гуннара Сульшера.

  • Кэррик провел 15 лет в «МЮ».
  • Он провел 464 матча за клуб с 2006 по 2018-й год.
  • После окончания игровой карьеры он был помощником Жозе Моуриньо и Уле-Гуннара Сульшера.

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Источник: официальный сайт «МЮ»
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Арсенал Кэррик Майкл
Комментарии (6)
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Niko
1638510382
Похоже этот немец профи по пусканию пыли в глаза. Посмотрим. По Локо мне результат нравится, никогда их не любил)))
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серега кашин
1638517274
ну посмотрим что получится у фашиста в мю
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Sedoi_Goblin
1638526615
Обидно,даа..
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Derzkiy1
1638531416
Немцы чуть больше щас в футболе понимают
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Hektor 84
1638545658
Кэррик рассчитывал что ему дадут шанс. В любом случае удачи ему. Пусть набирается опыта и возможно когда нибудь вернется в МЮ главным тренером.
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