Кэррик объявил об уходе из «МЮ» после победы над «Арсеналом»

Майкл Кэррик не будет работать в тренерском штабе Ральфа Рангника в «МЮ». Он принял решение покинуть клуб.

40-летний англичанин объявил об уходе из «Манчестер Юнайтед» после победы над «Арсеналом» (3:2) в 14-м туре АПЛ. Этот матч стал третьим для Кэррика в качестве исполняющего обязанности главного тренера после увольнения Уле-Гуннара Сульшера.

Кэррик провел 15 лет в «МЮ».

Он провел 464 матча за клуб с 2006 по 2018-й год.

После окончания игровой карьеры он был помощником Жозе Моуриньо и Уле-Гуннара Сульшера.

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