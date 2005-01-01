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    Кэррик объявил об уходе из «МЮ» после победы над «Арсеналом»

    Майкл Кэррик не будет работать в тренерском штабе Ральфа Рангника в «МЮ». Он принял решение покинуть клуб.

    40-летний англичанин объявил об уходе из «Манчестер Юнайтед» после победы над «Арсеналом» (3:2) в 14-м туре АПЛ. Этот матч стал третьим для Кэррика в качестве исполняющего обязанности главного тренера после увольнения Уле-Гуннара Сульшера.

    • Кэррик провел 15 лет в «МЮ».
    • Он провел 464 матча за клуб с 2006 по 2018-й год.
    • После окончания игровой карьеры он был помощником Жозе Моуриньо и Уле-Гуннара Сульшера.

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    Источник: официальный сайт «МЮ»

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    Сегодня, 07:57
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1844

      Niko 1 час назад

      Похоже этот немец профи по пусканию пыли в глаза. Посмотрим. По Локо мне результат нравится, никогда их не любил)))

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