Viola News: Кокорин зимой вернется в Россию или перейдет в клуб из ОАЭ

«Фиорентина» намерена избавиться от нападающего Александра Кокорина во время зимнего трансферного окна.

По информации Viola News, 30-летний футболист либо вернется в Россию, либо продолжит карьеру в Объединенных Арабских Эмиратах.

В этом сезоне Кокорин провел 4 матча, результативными действиями не отличался.

Рыночная стоимость россиянина – 3,5 миллиона евро.

Контракт игрока с «Фиорентиной» рассчитан до 2024 года.

Испытай свою удачу – крути колесо фортуны и получи бесплатную ставку до 10 000 рублей!