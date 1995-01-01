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    Viola News: Кокорин зимой вернется в Россию или перейдет в клуб из ОАЭ

    «Фиорентина» намерена избавиться от нападающего Александра Кокорина во время зимнего трансферного окна.

    По информации Viola News, 30-летний футболист либо вернется в Россию, либо продолжит карьеру в Объединенных Арабских Эмиратах.

    • В этом сезоне Кокорин провел 4 матча, результативными действиями не отличался.
    • Рыночная стоимость россиянина – 3,5 миллиона евро.
    • Контракт игрока с «Фиорентиной» рассчитан до 2024 года.

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Viola News

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    Сегодня, 16:28
    Комментарии8
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      Рейтинг: +1391

      vmonomah17 7 минут назад

      Вот и замена азмуну будет))

      0
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      Рейтинг: +204

      v.v.navashinsky 9 минут назад

      Давай Кокоша,"Зенит" тебя ждет.Специально для тебя освободят местечко на скамейке запасных.Будешь полировать ее(скамейку) своей пятой точкой.

      0
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      Рейтинг: +11685

      NewLife 27 минут назад

      Кафе готовятся привинчивать стулья к полу))

      1
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      Рейтинг: +2606

      Валерий2705 33 минуты назад

      В ОАЭ тоже не дураки сидят. Понятно, что туда не европейские звёзды в расцвете едут, но на кой им деревяшка, которая лечится по пол сезона, на месяц выходит и опять лечится. Неужели его агенту опять удастся на деньги кого то развести, за своего "таланта". Вот уж во истину талантлив агент.

      0
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      Рейтинг: +120

      ДЫРЯВЫЕ 47 минут назад

      Даешь бомжарник?

      0
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      Рейтинг: +638

      КрымForever 57 минут назад

      Да уж, нападающий, который за клуб не забил НИ ОДНОГО мяча. Кому это барахло нужно?

      2
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      Рейтинг: +2083

      Enter2006 > КрымForever 53 минуты назад

      Верно, он не забил. Т.к. просто - забил! ))

      3
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      Рейтинг: +120

      ДЫРЯВЫЕ > КрымForever 47 минут назад

      зениту

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