Viola News: Кокорин зимой вернется в Россию или перейдет в клуб из ОАЭ

«Фиорентина» намерена избавиться от нападающего Александра Кокорина во время зимнего трансферного окна.
По информации Viola News, 30-летний футболист либо вернется в Россию, либо продолжит карьеру в Объединенных Арабских Эмиратах.
- В этом сезоне Кокорин провел 4 матча, результативными действиями не отличался.
- Рыночная стоимость россиянина – 3,5 миллиона евро.
- Контракт игрока с «Фиорентиной» рассчитан до 2024 года.
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Источник: Viola News
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