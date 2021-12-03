Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Viola News: Кокорин зимой вернется в Россию или перейдет в клуб из ОАЭ

Viola News: Кокорин зимой вернется в Россию или перейдет в клуб из ОАЭ

3 декабря 2021, 16:28
19

«Фиорентина» намерена избавиться от нападающего Александра Кокорина во время зимнего трансферного окна.

По информации Viola News, 30-летний футболист либо вернется в Россию, либо продолжит карьеру в Объединенных Арабских Эмиратах.

  • В этом сезоне Кокорин провел 4 матча, результативными действиями не отличался.
  • Рыночная стоимость россиянина – 3,5 миллиона евро.
  • Контракт игрока с «Фиорентиной» рассчитан до 2024 года.

Испытай свою удачу – крути колесо фортуны и получи бесплатную ставку до 10 000 рублей!

Источник: Viola News

Сайт, посвященный новостям о "Фиорентине". Аудитория в твиттере - 12,1 тысячи подписчиков.

Италия. Серия А Фиорентина Кокорин Александр
Комментарии (19)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Валерий2705
1638541012
В ОАЭ тоже не дураки сидят. Понятно, что туда не европейские звёзды в расцвете едут, но на кой им деревяшка, которая лечится по пол сезона, на месяц выходит и опять лечится. Неужели его агенту опять удастся на деньги кого то развести, за своего "таланта". Вот уж во истину талантлив агент.
Ответить
NewLife
1638541386
Кафе готовятся привинчивать стулья к полу))
Ответить
vmonomah17
1638542592
Вот и замена азмуну будет))
Ответить
vladimir-7
1638543279
Саня получит неустойку от Фиорентины, забьет на футбол в ОАЭ и вернется в Россию.
Ответить
Красногорск_Фан
1638545405
«Фиорентина» намерена избавиться . Дальше продолжать не надо. Избавиться. Не прекратить контракт. Не обменять. Избавиться!!!
Ответить
alex1951
1638545457
Лучше в Россию,там ,,в Питере пить,,))) Организует команду литрболистов ,станет капитаном и как закружит,как завьюжит..... А в Эмиратах сухой закон,так шо - не катит.... Удачи ,тебе,Кокоша...
Ответить
DOCTOR PENALTY
1638546648
Игрочище! Прямо нарасхват.
Ответить
ySS
1638546683
Может в ОАЭ найдутся те, кто даст денег за молодого российского парня) В России не дадут, а платить будут только С....и
Ответить
lipatov32
1638552767
В ОАЭ, разве что газон стич!!!)))
Ответить
Plyash
1638565341
Кока,возвращайся в Зенит,на замену Азмуну.Артёмка обласкает,заодно и присмотрит за тобой,дабы стульями не махал.
Ответить
Главные новости
«Ростов» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Краснодаром»
16:38
1
Новая информация о переходе Головина в «Зенит»
16:28
3
Фото«Ливерпуль» оформил трансфер за 145 миллионов
16:00
Макси Лопес – о вечеринках в Москве: «Ты спускался в подвал, и перед тобой открывался невероятный мир»
15:56
2
В «ПСЖ» приняли решение по обладателю «Золотого мяча»
15:43
Фото«Манчестер Сити» объявил о переходе бразильца, которого не смог купить «Зенит»
15:23
ВидеоМбаппе – о свадьбе с испанской актрисой: «Спокойной ночи»
14:59
1
«Рома» может отказаться от бразильца из «Зенита»
14:30
3
Пиняев прокомментировал интерес «Спартака»
14:24
4
Семин – о пенальти в пользу «Зенита»: «Не понимаю логику решения»
13:49
16
Все новости
Все новости
«Рома» может отказаться от бразильца из «Зенита»
14:30
3
«Челси» согласовал трансфер 18-летнего защитника за 40 миллионов
13:54
Энрике близок к уходу из «Зенита»
08:43
9
Семак дал заключение по уходу Энрике из «Зенита»
Вчера, 23:26
5
«Галатасарай» Батракова купил игрока за 38 миллионов
Вчера, 13:22
5
Итальянский топ-клуб начал переговоры о переходе Луиса Энрике из «Зенита»
29 августа
5
Самый дорогой футболист «Милана» объявил об уходе из клуба
29 августа
11
«Реал» может купить за 60 миллионов француза, сыгравшего 5 матчей на ЧМ-2026
29 августа
1
ФотоМората нашел новый клуб
28 августа
Фото«Вильярреал» подписал хавбека сборной Канады и отдал в аренду экс-игрока «МЮ»
28 августа
В общем этапе ЛЧ сыграют четыре клуба-дебютанта
27 августа
1
«Галатасарай» вслед за Батраковым покупает игрока за 45 миллионов
26 августа
3
Вингер «Ювентуса» получил перелом в первом матче нового сезона
26 августа
ФотоКлуб АПЛ арендовал вратаря «Ювентуса»
26 августа
Канчельскис поедет на стажировку в клуб Серии A
26 августа
Фото«Ювентус» продал голкипера, проведшего в клубе 8 лет
26 августа
Фото«Ювентус» арендовал вратаря у клуба второй Бундеслиги
26 августа
1
Фото«Лейпциг» вернул форварда, проданного 3 года назад за 60 миллионов
25 августа
Канчельскис просил переноса игры брянского «Динамо» из-за 100-летия «Фиорентины»: «Разочаровался в наших «футбольных» деятелях»
25 августа
9
Серия А. «Болонья» Тедеско проиграла в 1-м туре, «Рома» разгромила «Фиорентину»
24 августа
Серия А. «Ювентус», «Милан» и «Аталанта» выиграли в 1-м туре
23 августа
Серия А. «Интер» начал защиту титула с крупной победы
22 августа
Фото«Наполи» арендовал игрока «Челси»
22 августа
«Динамо Мх» назвало цену на Аззи для ЦСКА
22 августа
Игрок «Динамо Мх» хочет перейти в ЦСКА
22 августа
2
Фото«Интер» купил за 30 миллионов полузащитника «Ливерпуля»
21 августа
Фото«Ювентус» расторг контракт с игроком за 80 миллионов, который 4 года провел в аренде
21 августа
1
Игрок «Балтики» близок к переходу в клуб Серии A
21 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+