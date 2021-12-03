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  • «Собакам лучше дома». Игроки «Зенита» вышли на матч с «Ростовом» с собаками

«Собакам лучше дома». Игроки «Зенита» вышли на матч с «Ростовом» с собаками

3 декабря 2021, 19:47
25

Футболисты «Зенита» поучаствовали в акции, призванной привлечь внимание к проблеме бездомных животных. Все игроки на матч 17-го тура РПЛ против «Ростова» вышли с собаками.

Животные, которых вынесли на поле, содержатся в специальных приютах и доступны для новых хозяев.

  • Счет в матче открыл экс-зенитовец Дмитрий Полоз.
  • «Зенит» останется лидером РПЛ даже в случае поражения.
  • «Ростов», если выиграет, поднимется на 10-е место, опередив «Спартак».
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Источник: твиттер «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Ростов
Комментарии (25)
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111Hunter111
1638550400
Вот за эту акцию респект Зениту.
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VVM1964
1638550418
Кому как бомжам лучше знать что такое - бездомный )))
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rash1959
1638550425
Собаке собачья жизнь, бомжу помойная жизнь.
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Блямба
1638550752
Здесь -то вам что не нравится? А ну,на место! Старые твари.
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insider_retro
1638551334
Бразики наверняка в а@уе от таких закидонов :) Вот оно - стремление к схожести с лоснящейся европой :)))
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vladik12
1638553473
От них же капец как воняет. Бедные собаки.
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GoLenaStop
1638554234
А, Зенит теперь - "собаки" ?
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moskowcity-petrv
1638555868
Хорошая акция, молодцы кто придумал
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IVANRUS777
1638556498
Хорошая акция. Без всяких клубных пристрастий. В нашем жестоком мире к людям относятся как к вещам, что тут говорить о бедных животных. В каждом человеке есть сострадание, только у некоторых оно очень глубоко спрятано и они боятся, что его кто то увидит. Надо быть добрее к миру вокруг и он ответит взаимностью.
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Борисыч1
1638587082
А я, грешным делом, подумал, что лозунг "собакам лучше дома" относился к фанатам Зенита. Типа, ***, сидите дома! Помним зенитовца Широкова.
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