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    «Собакам лучше дома». Игроки «Зенита» вышли на матч с «Ростовом» с собаками

    Футболисты «Зенита» поучаствовали в акции, призванной привлечь внимание к проблеме бездомных животных. Все игроки на матч 17-го тура РПЛ против «Ростова» вышли с собаками.

    Животные, которых вынесли на поле, содержатся в специальных приютах и доступны для новых хозяев.

    • Счет в матче открыл экс-зенитовец Дмитрий Полоз.
    • «Зенит» останется лидером РПЛ даже в случае поражения.
    • «Ростов», если выиграет, поднимется на 10-е место, опередив «Спартак».

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Зенита»

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    Комментарии26
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      Рейтинг: +26256

      пьяныйхоровод 14 минут назад

      Свиней корёжит не детски . Весь запас своей говнины вывалили .

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      Рейтинг: +8161

      GoLenaStop 16 минут назад

      А, Зенит теперь - "собаки" ?

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      Рейтинг: +14176

      KLIM777 20 минут назад

      сколько говна нарожали мамки) даже в такой новости вы вылили свою гниль)

      сжечь вас всех, петухов!

      1
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      Рейтинг: +53

      имел блохастую псину 26 минут назад

      не давайте дзюбе собаку... он и ей передёрнет ****... су ка

      2
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      Рейтинг: +6225

      vladik12 29 минут назад

      От них же капец как воняет. Бедные собаки.

      3
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      Рейтинг: +27226

      silver29 31 минуту назад

      Со всех помоек собрали где сами обитают

      4
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      Рейтинг: +737

      Каменный стояк 32 минуты назад

      «Собакам лучше дома». Игроки «Зенита» отказались от участия в матче с «Ростовом» и остались на своей спортивной базе.

      2
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      Рейтинг: +737

      Каменный стояк 35 минут назад

      Когда кажется, что Газовик настолько конченая команда, что дальше уже некуда......они выходят на поле в сопровождении бездомных собак))) ну это просто ПИИИИНДООООСССС, как можно быть такими ублюдками???!!!))))))

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      Рейтинг: +3733

      Бомбардиръ 41 минуту назад

      В контексте получается, что бомжи сжалились над пробегающими мимо бездомными собаками, но не могут приютить их, поэтому предлагают их другим, у кого есть дом.

      4
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      Рейтинг: +68279

      insider_retro 1 час назад

      Бразики наверняка в а@уе от таких закидонов :)
      Вот оно - стремление к схожести с лоснящейся европой :)))

      1
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