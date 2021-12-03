«Собакам лучше дома». Игроки «Зенита» вышли на матч с «Ростовом» с собаками

Футболисты «Зенита» поучаствовали в акции, призванной привлечь внимание к проблеме бездомных животных. Все игроки на матч 17-го тура РПЛ против «Ростова» вышли с собаками.

Животные, которых вынесли на поле, содержатся в специальных приютах и доступны для новых хозяев.

Счет в матче открыл экс-зенитовец Дмитрий Полоз .

. «Зенит» останется лидером РПЛ даже в случае поражения.

«Ростов», если выиграет, поднимется на 10-е место, опередив «Спартак».

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