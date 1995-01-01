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    «Чемпионат»: в «Спартаке» появится менеджер по развитию молодых игроков

    «Спартак» ищет специалиста, который будет курировать академию и отвечать за развитие молодых футболистов.

    По информации «Чемпионата», на сегодняшний день приоритет клуба – приглашение экс-игрока сборной Алжира Антара Яхья.

    Стороны давно ведут переговоры о сотрудничестве и уже близки к достижению договоренности.

    • «Спартак» идет на 10-м месте в РПЛ.
    • Яхья закончил карьеру в 2017 году.
    • Он известен по выступлениям за немецкие и французские клубы.

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 13:55
    Комментарии3
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      Рейтинг: +17825

      derrik2000 20 секунд назад

      Пральна-пральна!
      Раздувай штаты до размеров Роспотребпозора! )))
      Нефть дорогая, бензин дорогой: всем хватит

      "экс-игрока сборной Алжира Антара Яхья."

      И чем он Зареме приглянулся?
      Темпераментом???
      )))))

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    • ...
      Рейтинг: +723

      xrrrx 6 минут назад

      Правильно. Не хватает нам своих Кутеповых, Рассказовых и Ломовицких

      0
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      Рейтинг: +3045

      Иван Петров 1986 6 минут назад

      Менеджер то появится, а молодые игроки вряд ли.

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