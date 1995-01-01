«Чемпионат»: в «Спартаке» появится менеджер по развитию молодых игроков

Пральна-пральна!
Раздувай штаты до размеров Роспотребпозора! )))
Нефть дорогая, бензин дорогой: всем хватит
"экс-игрока сборной Алжира Антара Яхья."
И чем он Зареме приглянулся?
Темпераментом???
)))))
«Спартак» ищет специалиста, который будет курировать академию и отвечать за развитие молодых футболистов.
По информации «Чемпионата», на сегодняшний день приоритет клуба – приглашение экс-игрока сборной Алжира Антара Яхья.
Стороны давно ведут переговоры о сотрудничестве и уже близки к достижению договоренности.
- «Спартак» идет на 10-м месте в РПЛ.
- Яхья закончил карьеру в 2017 году.
- Он известен по выступлениям за немецкие и французские клубы.
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