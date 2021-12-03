«Чемпионат»: в «Спартаке» появится менеджер по развитию молодых игроков

«Спартак» ищет специалиста, который будет курировать академию и отвечать за развитие молодых футболистов.

По информации «Чемпионата», на сегодняшний день приоритет клуба – приглашение экс-игрока сборной Алжира Антара Яхья.

Стороны давно ведут переговоры о сотрудничестве и уже близки к достижению договоренности.

«Спартак» идет на 10-м месте в РПЛ.

Яхья закончил карьеру в 2017 году.

Он известен по выступлениям за немецкие и французские клубы.

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