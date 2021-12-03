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  • «Чемпионат»: в «Спартаке» появится менеджер по развитию молодых игроков

«Чемпионат»: в «Спартаке» появится менеджер по развитию молодых игроков

3 декабря 2021, 13:55
19

«Спартак» ищет специалиста, который будет курировать академию и отвечать за развитие молодых футболистов.

По информации «Чемпионата», на сегодняшний день приоритет клуба – приглашение экс-игрока сборной Алжира Антара Яхья.

Стороны давно ведут переговоры о сотрудничестве и уже близки к достижению договоренности.

  • «Спартак» идет на 10-м месте в РПЛ.
  • Яхья закончил карьеру в 2017 году.
  • Он известен по выступлениям за немецкие и французские клубы.

Испытай свою удачу – крути колесо фортуны и получи бесплатную ставку до 10 000 рублей!

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Яхья Антар
Комментарии (19)
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Иван Петров 1986
1638529337
Менеджер то появится, а молодые игроки вряд ли.
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xrrrx
1638529344
Правильно. Не хватает нам своих Кутеповых, Рассказовых и Ломовицких
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derrik2000
1638529708
Пральна-пральна! Раздувай штаты до размеров Роспотребпозора! ))) Нефть дорогая, бензин дорогой: всем хватит "экс-игрока сборной Алжира Антара Яхья." И чем он Зареме приглянулся? Темпераментом??? )))))
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serppion
1638532099
Спартак, скажите, а вы не пробовали мочу молодого поросенка? Комедия Леонида Гайдая «Деловые люди».
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ivany4
1638539677
Само слово развитие, подразумевает прививание и совершенствование определенных навыков и действий, необходимых для выполнения порученной работы. Хотелось бы узнать, - чем будут заниматься тренера???
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Vitaga
1638543379
это называется младший помошник младшего помошника помошника младшего дворника. ессно с зарплатой около ляма. федун сказочный придурок
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Сильвербой
1638544247
Очень интересно, в академии развивают, в юношеский и молодёжных командах развивают... Теперь ещё после развития будут развивать и "специально обученные" люди... Результаты развития мы видим на поле... Кучка идиотов-миллионеров, неспособных играть в футбол, после всех своих обучений!
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zlobny_zenitos
1638544260
А надо просто порядок навести было...( Да, уж... Болельщикам Спартака терпения. Хотя по большому счету, везде в клубах, где есть бабло, везде такая шляпа и бардак, потому что все хотят урвать свой рубль...((( Печально, но футбол превращается в дешевый магазин... А потом Карпин ВГ говорит, хорошо бы нам бабла кто-нибудь подбросил, помотивировал сборную...Ну это ли ни трЫндец(
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ySS
1638546340
Менеджер... отдел по менеджменту... игроки, воспитанные, где?
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Hektor 84
1638729450
А как повлияет на развитие молодых футболистов приглашение мартыхая?
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