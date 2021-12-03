Фанаты ЦСКА: «Мы не разобрались в ситуации и были неправы в высказываниях в адрес руководства клуба»

Объединение болельщиков ЦСКА «Люди в чeрном» прокомментировало недавнее высказывание по ситуации с массовым задержанием фанатов после матча 16-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:2).

В понедельник, 29 ноября, «Люди в черном» обвинили руководство ЦСКА в лицемерии и предательстве болельщиков.

«ЦСКА – это семья, в которой принято говорить правду и признавать свои ошибки.

Признаeм, что в понедельник мы выпустили заявление на эмоциях, не разобравшись в ситуации и были неправы в высказываниях в адрес руководства ПФК ЦСКА.

Находясь на закрытой трибуне, в автозаках и отделах, мы очутились в информационном вакууме. В эти минуты клуб находился в контакте с полицией и сумел оказать содействие освобождению с трибуны хотя бы несовершеннолетних и женщин.

Также клуб оперативно предоставил адвокатов на судебные слушания по возбужденным административным делам. Активная юридическая поддержка будет оказана и в дальнейшем всем заложникам произошедших событий.

Мы – фанаты и клуб – дорожим взаимным доверием и не допустим его подрыва.

Пока мы едины, мы непобедимы!» – говорится в сообщении организации.

После игры с «Зенитом» полиция задержала 408 зрителей. 20 фанатам запретили посещать спортивные мероприятия в течение 2 лет.

Фанаты ЦСКА уйдут с трибун в матче с «Крыльями Советов» на 19-й минуте и 11-й секунде.

Акцию протеста поддержали болельщики «Спартака», «Крыльев Советов», «Ростова», «Зенита», «Динамо» и «Урала».

Фанаты ЦСКА – руководству клуба: «Лицемерные трусы и предатели. Продали болельщиков с потрохами»

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