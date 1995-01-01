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    Фанаты ЦСКА: «Мы не разобрались в ситуации и были неправы в высказываниях в адрес руководства клуба»

    Объединение болельщиков ЦСКА «Люди в чeрном» прокомментировало недавнее высказывание по ситуации с массовым задержанием фанатов после матча 16-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:2).

    В понедельник, 29 ноября, «Лиди в черном» обвинили руководство ЦСКА в лицемерии и предательстве болельщиков.

    «ЦСКА – это семья, в которой принято говорить правду и признавать свои ошибки.

    Признаeм, что в понедельник мы выпустили заявление на эмоциях, не разобравшись в ситуации и были неправы в высказываниях в адрес руководства ПФК ЦСКА.

    Находясь на закрытой трибуне, в автозаках и отделах, мы очутились в информационном вакууме. В эти минуты клуб находился в контакте с полицией и сумел оказать содействие освобождению с трибуны хотя бы несовершеннолетних и женщин.

    Также клуб оперативно предоставил адвокатов на судебные слушания по возбужденным административным делам. Активная юридическая поддержка будет оказана и в дальнейшем всем заложникам произошедших событий.

    Мы – фанаты и клуб – дорожим взаимным доверием и не допустим его подрыва.

    Пока мы едины, мы непобедимы!» – говорится в сообщении организации.

    Фанаты ЦСКА – руководству клуба: «Лицемерные трусы и предатели. Продали болельщиков с потрохами»

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    Источник: телеграм-канал «Люди в черном»

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    Сегодня, 11:51
    Комментарии1
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      Рейтинг: +11947

      Cleaner 6 минут назад

      Сегодня одно БЛА, завтра БЛА другое...(((

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