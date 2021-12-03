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  • Фанаты ЦСКА: «Мы не разобрались в ситуации и были неправы в высказываниях в адрес руководства клуба»

Фанаты ЦСКА: «Мы не разобрались в ситуации и были неправы в высказываниях в адрес руководства клуба»

3 декабря 2021, 11:51
6

Объединение болельщиков ЦСКА «Люди в чeрном» прокомментировало недавнее высказывание по ситуации с массовым задержанием фанатов после матча 16-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:2).

В понедельник, 29 ноября, «Люди в черном» обвинили руководство ЦСКА в лицемерии и предательстве болельщиков.

«ЦСКА – это семья, в которой принято говорить правду и признавать свои ошибки.

Признаeм, что в понедельник мы выпустили заявление на эмоциях, не разобравшись в ситуации и были неправы в высказываниях в адрес руководства ПФК ЦСКА.

Находясь на закрытой трибуне, в автозаках и отделах, мы очутились в информационном вакууме. В эти минуты клуб находился в контакте с полицией и сумел оказать содействие освобождению с трибуны хотя бы несовершеннолетних и женщин.

Также клуб оперативно предоставил адвокатов на судебные слушания по возбужденным административным делам. Активная юридическая поддержка будет оказана и в дальнейшем всем заложникам произошедших событий.

Мы – фанаты и клуб – дорожим взаимным доверием и не допустим его подрыва.

Пока мы едины, мы непобедимы!» – говорится в сообщении организации.

Фанаты ЦСКА – руководству клуба: «Лицемерные трусы и предатели. Продали болельщиков с потрохами»

Испытай свою удачу – крути колесо фортуны и получи бесплатную ставку до 10 000 рублей!

Источник: телеграм-канал «Люди в черном»
Россия. Премьер-лига ЦСКА
Комментарии (6)
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vladimir-7
1638523149
Признать свои ошибки, дорогого стоит и ни каждый сможет это сделать. Молодцы, разобрались и извинились публично.
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OOOVVV.
1638523692
Воспитанный человек всегда извинится за поступок, сделанный сгоряча. Уважение фанатам ЦСКА.
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Snek
1638525366
А я вообще не понял с чего чёрных так разбушлатило? Я не был на матче, ну у меня свои причины, я с лета вообще на стадион не хожу, меня попросту задрал этот РосПотребНадзор со своим ковидом. Мой товарищ был, он был до 5-ти утра в отделении, файеры не жёг, хотя он знал кто проносил, ну понятно, что говорить отказался, к 3-м часа, уже приехал адвокат из ЦСКА и моему товарищу даже не было необходимости разговаривать с полицией, просто сидел в коридоре и ждал слушанья. На слушанье несли галиматью, адвокат апеллировал законами, полицейские логикой. Все знают, чем закончились эти слушанья. Бабки на штраф ему уже перевели, адвокат был бесплатный от клуба, обещали подать апелляцию, может уже подали, не спрашивал. В каком вы информационном вакууме были? Всё итак было понятно, руководство ЦСКА пыталось защитить своих болельщиков от произвола власти, которая хочет уничтожить фанатские движения и ультрас, чтобы на стадионы ходили домохозяйки с детьми и хлопали в ладоши по команде. Вероятно для Бабаева и Гинера это может стоить должностей. Хотя чёрные всегда всем недовольны и больше всех орут, они же первые орали что ЛВС("хватит ссать давай играть" ваш баннер помню до сих пор) должен валить, что ВМГ должен валить. В общем меньше публикуйте этих крикунов, а то так подумают что ЦСКА перестал быть ЦСКА.
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Hektor 84
1638728964
Заднюю врубили? Что Орешкин гайки закручивает?
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