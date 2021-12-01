«Чемпионат»: «Спартак» ведет переговоры о переходе немца Безушкова. Он может получить российский паспорт

Полузащитник немецкого клуба «Ян Регенсбург» Макс Безушков может продолжить карьеру в «Спартаке».

По информации «Чемпионата», столичный клуб ведет переговоры о переходе 24-летнего немца. Отец игрока родом из Новосибирска, поэтому Безушков имеет право получить российское гражданство.

Летом агент футболиста сообщал, что Безушков близок к получению российского паспорта.