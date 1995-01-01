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    «Чемпионат»: «Спартак» ведет переговоры о переходе немца Безушкова. Он может получить российский паспорт

    Полузащитник немецкого клуба «Ян Регенсбург» Макс Безушков может продолжить карьеру в «Спартаке».

    По информации «Чемпионата», столичный клуб ведет переговоры о переходе 24-летнего немца. Отец игрока родом из Новосибирска, поэтому Безушков имеет право получить российское гражданство.

    Летом агент футболиста сообщал, что Безушков близок к получению российского паспорта.

    • Безушков выступал за юношеские сборные Германии разных возрастов.
    • В этом сезоне он забил 5 голов и отдал 2 ассиста в 14 матчах второй Бундеслиги.
    • Его рыночная стоимость – 1,2 миллиона евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии27
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      Рейтинг: +469

      Soccerdealer63 1 минуту назад

      Не удивлён...
      У нас "Роскосмосом" журналист "руководит", нефть качает переводчик, трубопроводы борцы строят, изменения в Конституции прыгунья с шестом курирует, а вы хотите, чтобы в каком-то футболе кадры подбирались в соответствии с "компетенциями"...?))

      0
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      Рейтинг: +4072

      _Marqella_ 7 минут назад

      Хороший игрок,надо брать....Усиление не плохое...

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      Рейтинг: +27094

      silver29 48 минут назад

      Тренером берут того кто тренером никогда не был, игроков из дальних углов Европы. На этом фоне Коля Рассказов вообще мессия ((((

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      Рейтинг: +469

      Soccerdealer63 > silver29 56 секунд назад

      В точку!)))
      Но... Я не удивлён...
      У нас "Роскосмосом" журналист "руководит", нефть качает переводчик, трубопроводы борцы строят, изменения в Конституции прыгунья с шестом курирует, а вы хотите, чтобы в каком-то футболе кадры подбирались в соответствии с "компетенциями"...?))++

      0
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      Рейтинг: +4833

      SPACE TRUCKIN 58 минут назад

      ничего себе новость! усиление каких ещё не было...(((... ладно бы лет 16-17 было парню - на какую-то перспективу списать...вредительство какое то...((

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      Рейтинг: +8639

      Alekxei Z. 1 час назад

      Ох...еть, оказывается чтобы чего-либо добиваться в РПЛ надо собирать игроков во 2-ой Бундеслиги. Это сильно !
      Зенит олимпийских чемпионов приобретает , а мы ХЗ кого, но зато с русскими корнями.
      Анекдот

      3
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      Рейтинг: +14759

      paracetamol 1 час назад

      Уровень рыл - вторая Бундеслига. Уровень Зенита - Олимпийские чемпионы!

      4
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      Рейтинг: +27094

      silver29 > paracetamol 46 минут назад

      тебя уронили что ль пока к компу несли ? что за олимпийские игры для сенита ? онанизм не входит в олимпийскую программу.

      3
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      Рейтинг: +30704

      oyabun 1 час назад

      Не.. дорого. Поройтесь еще и в 3-ей лиге Германии. Это ж как надо не уважать собственный клуб, чтобы выискивать всякий неликвид!

      3
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      Рейтинг: +17787

      derrik2000 1 час назад

      Ну, если Зареме с Федуном позарез нужен, то куда деться - возьмут.
      Только потом на Руя не хрен бочку катить, что, дескать, весной тоже отвратительно команда бегала по полю.
      Сейчас-то в Спартаке одно фуфло, за исключением 3-4 человек.

      1
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      Рейтинг: +636

      Форвард 79 1 час назад

      Походу ешё один Рауш или Нойштетр

      1
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      Рейтинг: +24831

      slavutiq70 1 час назад

      Если мы дальше в собираемся бороться за выживание в лиге , то трансфер неплохой,,,а если всё таки у Федуна есть в планах в следующем сезоне бороться за призовые места то опять полный фуфел а не приобретение ,,,,

      4
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