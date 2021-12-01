«Чемпионат»: «Спартак» ведет переговоры о переходе немца Безушкова. Он может получить российский паспорт

Полузащитник немецкого клуба «Ян Регенсбург» Макс Безушков может продолжить карьеру в «Спартаке».
По информации «Чемпионата», столичный клуб ведет переговоры о переходе 24-летнего немца. Отец игрока родом из Новосибирска, поэтому Безушков имеет право получить российское гражданство.
Летом агент футболиста сообщал, что Безушков близок к получению российского паспорта.
- Безушков выступал за юношеские сборные Германии разных возрастов.
- В этом сезоне он забил 5 голов и отдал 2 ассиста в 14 матчах второй Бундеслиги.
- Его рыночная стоимость – 1,2 миллиона евро.
Источник: «Чемпионат»