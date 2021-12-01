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  • «Чемпионат»: «Спартак» ведет переговоры о переходе немца Безушкова. Он может получить российский паспорт

«Чемпионат»: «Спартак» ведет переговоры о переходе немца Безушкова. Он может получить российский паспорт

1 декабря 2021, 17:30
26

Полузащитник немецкого клуба «Ян Регенсбург» Макс Безушков может продолжить карьеру в «Спартаке».

По информации «Чемпионата», столичный клуб ведет переговоры о переходе 24-летнего немца. Отец игрока родом из Новосибирска, поэтому Безушков имеет право получить российское гражданство.

Летом агент футболиста сообщал, что Безушков близок к получению российского паспорта.

  • Безушков выступал за юношеские сборные Германии разных возрастов.
  • В этом сезоне он забил 5 голов и отдал 2 ассиста в 14 матчах второй Бундеслиги.
  • Его рыночная стоимость – 1,2 миллиона евро.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Спартак Безушков Макс
Комментарии (26)
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серега кашин
1638370106
попахивает ерундой полнейшей, а если правда то в спартаке собраны конченные дебилы
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фанат джигурды
1638371239
Придётся к нему в пару Болконского покупать, иначе Ростов попробует перехватить.
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slavа0508
1638371571
Если мы дальше в собираемся бороться за выживание в лиге , то трансфер неплохой,,,а если всё таки у Федуна есть в планах в следующем сезоне бороться за призовые места то опять полный фуфел а не приобретение ,,,,
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Форвард 79
1638372091
Походу ешё один Рауш или Нойштетр
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derrik2000
1638372816
Ну, если Зареме с Федуном позарез нужен, то куда деться - возьмут. Только потом на Руя не хрен бочку катить, что, дескать, весной тоже отвратительно команда бегала по полю. Сейчас-то в Спартаке одно фуфло, за исключением 3-4 человек.
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oyabun
1638373606
Не.. дорого. Поройтесь еще и в 3-ей лиге Германии. Это ж как надо не уважать собственный клуб, чтобы выискивать всякий неликвид!
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paracetamol
1638373967
Уровень рыл - вторая Бундеслига. Уровень Зенита - Олимпийские чемпионы!
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SPACE TRUCKIN
1638375187
ничего себе новость! усиление каких ещё не было...(((... ладно бы лет 16-17 было парню - на какую-то перспективу списать...вредительство какое то...((
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Soccerdealer63
1638378569
Не удивлён... У нас "Роскосмосом" журналист "руководит", нефть качает переводчик, трубопроводы борцы строят, изменения в Конституции прыгунья с шестом курирует, а вы хотите, чтобы в каком-то футболе кадры подбирались в соответствии с "компетенциями"...?))
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Hektor 84
1638384997
Еще одно усиление с расчетом на олимпиаду)))
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