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    Ваноли может сменить Виторию в «Спартаке» 14 декабря

    14 декабря состоится заседание совета директоров «Спартака», на котором могут принять ряд кадровых решений.

    Возможно, в этот день у команды сменится тренер – Руя Виторию заменит Паоло Ваноли.

    Итальянец должен прилететь в Москву в середине декабря для заключения с клубом трехлетнего контракта. Если это произойдет, то он приступит к работе на январском тренировочном сборе.

    Вместе с Виторией «Спартак» могут покинуть генеральный директор Евгений Мележиков и его заместитель по подготовке футболистов Владимир Кузьмичев. Впрочем, пока акционеры доверяют обоим менеджерам.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 21:26
    Комментарии8
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      Рейтинг: +500

      alefreddy 3 минуты назад

      а кого Рую купили ему впору самому на замену выходить но ведь есть и балласт Хендрикс Рассказов Ломовицкий Бакаев итд да и Ларссона не видно

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      Рейтинг: +2025

      Enter2006 6 минут назад

      "Итальянец должен прилететь в Москву в середине декабря " - а пораньше приехать, посмотреть своими глазами как дела? Неужели вы бы не приехали посмотреть на свою будущую команду пораньше? Ясно, очередной распил...

      0
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      Рейтинг: +1952

      kvm 27 минут назад

      витю на ваню? ну-ну...

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      Рейтинг: +3018

      Иван Петров 1986 29 минут назад

      А чего сразу на три года, нужно пока на полгода, а там видно будет.

      1
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      Рейтинг: +290

      the teacher 34 минуты назад

      одно ваноле на другое решили поменять? возьмите любоготренера с фнл, он за вашу зарплату задрочит пешеходов прямо на поле, будут бегать как ошпареные

      3
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      Рейтинг: +26225

      пьяныйхоровод > the teacher 3 минуты назад

      Ну это им Гамулу надо .

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      Рейтинг: +12004

      Литейный4 35 минут назад

      Каждый пришедший тренер к свиньям. через год становится физруком. гыгыгы

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      Рейтинг: -152

      пудель бдсм-щик > Литейный4 23 минуты назад

      эк тебя плющит, визжишь на весь сайт))) пососи мой розовый леденец и тебя отпустит, гыыыы)))

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