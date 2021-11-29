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Ваноли может сменить Виторию в «Спартаке» 14 декабря

29 ноября 2021, 21:26
37

14 декабря состоится заседание совета директоров «Спартака», на котором могут принять ряд кадровых решений.

Возможно, в этот день у команды сменится тренер – Руя Виторию заменит Паоло Ваноли.

Итальянец должен прилететь в Москву в середине декабря для заключения с клубом трехлетнего контракта. Если это произойдет, то он приступит к работе на январском тренировочном сборе.

Вместе с Виторией «Спартак» могут покинуть генеральный директор Евгений Мележиков и его заместитель по подготовке футболистов Владимир Кузьмичев. Впрочем, пока акционеры доверяют обоим менеджерам.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (37)
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the teacher
1638210529
одно ваноле на другое решили поменять? возьмите любоготренера с фнл, он за вашу зарплату задрочит пешеходов прямо на поле, будут бегать как ошпареные
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Иван Петров 1986
1638210871
А чего сразу на три года, нужно пока на полгода, а там видно будет.
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alefreddy
1638212388
а кого Рую купили ему впору самому на замену выходить но ведь есть и балласт Хендрикс Рассказов Ломовицкий Бакаев итд да и Ларссона не видно
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Вомбат
1638213949
Этот сезон в РПЛ для Спартака потерян. Но с Виторией Спартак может попасть в евровесну. А в следующем прибавит. Витория понимает потенциал игроков, и если ему дать время может его раскрыть. А если его поменять на первого попавшегося, то есть риск взять черт знает кого. Я думаю, Спартаку стоит проявить терпение. Тренерская чехарда ни к чему хорошему не приведет.
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paracetamol
1638216677
Меняй шило на мыло!
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Hektor 84
1638217207
Нужно усиление и смена руководства! Федун продай Спартак!
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Fusballer
1638217707
Какой, нахрен, Ваноли?! Видимо Федун хочет отправить Спартак в ФНЛ в этом году.
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ivany4
1638219811
Паоло Ваноли, это не самая очевидная фигура. Скорее всего, это кандидатура Франко Камоцци, который консультирует «Спартак» по кадровым вопросам. Откровенно говоря, если это правда, то выглядит очень странно. Ваноли ни разу не работал самостоятельно на клубном уровне. По этой причине довольно сложно говорить, какой футбол он может ставить. Известно, что в штабе Конте он, скорее всего, отвечал за оборону, что его роднит с Массимо Каррерой. Тот тоже работал штабе этого наставника и делал акцент на защиту. Если «Спартак» вдруг возглавит Ваноли, то это будет очередной игрой в рулетку в исполнении руководства «красно-белых». Нет ни одного объективного критерия, который говорил бы в пользу того, что у тренера может получиться. (характеристики из разных источником) Судя по таким характеристикам, можно поменять "шило" на "тупую иголку". Как бы я не был против Витории, но если другой кандидатуры нет, то лучше оставить его и посмотреть чем можно помочь в усилении состава. Хотя я убежден, что до зимнего сбора можно подобрать и договориться, если не топовым тренером, то с самостоятельным специалистом. Брать вечно второго и требовать побед, мягко говоря не логично.
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piligrim1986
1638265943
какой ваноли? уж лучше Юран тогда
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slavа0508
1638287870
Хер , редьки не слаще !!!!
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