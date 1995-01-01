Ваноли может сменить Виторию в «Спартаке» 14 декабря

а кого Рую купили ему впору самому на замену выходить но ведь есть и балласт Хендрикс Рассказов Ломовицкий Бакаев итд да и Ларссона не видно
14 декабря состоится заседание совета директоров «Спартака», на котором могут принять ряд кадровых решений.
Возможно, в этот день у команды сменится тренер – Руя Виторию заменит Паоло Ваноли.
Итальянец должен прилететь в Москву в середине декабря для заключения с клубом трехлетнего контракта. Если это произойдет, то он приступит к работе на январском тренировочном сборе.
Вместе с Виторией «Спартак» могут покинуть генеральный директор Евгений Мележиков и его заместитель по подготовке футболистов Владимир Кузьмичев. Впрочем, пока акционеры доверяют обоим менеджерам.