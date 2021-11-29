Цорн стал спортивным директором «Локомотива»

Технический директор «Локомотива» Томас Цорн получил другую должность в клубе. Он стал спортивным директором.

«Томас будет помогать Ларсу Корнетке, который назначен руководителем по спорту и развитию «Локомотива», по многим вопросам, среди которых – координация внутренних проектов в спортивном департаменте, планирование составов команд и управление контрактами, а также административная поддержка и взаимодействие с остальными подразделениями клуба.

Помимо этого, Томас будет следить за развитием академии, принимать участие в трансферной деятельности клуба, в которую входит скаутинг перспективных игроков и оценка потенциальных новичков «Локомотива», а также займется курированием направления спортивной науки и медицины.

В функционал Томаса Цорна также войдут вопросы, связанные с организацией учебно-тренировочных сборов основной команды, с согласованием и проведением товарищеских матчей «Локомотива».

Команда специалистов, которых ранее Ральф Рангник привлек для работы в клубе, продолжит курс в соответствии с выбранной стратегией «Локомотива» под руководством Ларса Корнетки и Томаса Цорна», – говорится в официальном заявлении клуба.