Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Цорн стал спортивным директором «Локомотива»

29 ноября 2021, 20:45
31

Технический директор «Локомотива» Томас Цорн получил другую должность в клубе. Он стал спортивным директором.

«Томас будет помогать Ларсу Корнетке, который назначен руководителем по спорту и развитию «Локомотива», по многим вопросам, среди которых – координация внутренних проектов в спортивном департаменте, планирование составов команд и управление контрактами, а также административная поддержка и взаимодействие с остальными подразделениями клуба.

Помимо этого, Томас будет следить за развитием академии, принимать участие в трансферной деятельности клуба, в которую входит скаутинг перспективных игроков и оценка потенциальных новичков «Локомотива», а также займется курированием направления спортивной науки и медицины.

В функционал Томаса Цорна также войдут вопросы, связанные с организацией учебно-тренировочных сборов основной команды, с согласованием и проведением товарищеских матчей «Локомотива».

Команда специалистов, которых ранее Ральф Рангник привлек для работы в клубе, продолжит курс в соответствии с выбранной стратегией «Локомотива» под руководством Ларса Корнетки и Томаса Цорна», – говорится в официальном заявлении клуба.

  • Цорн работает в «Локомотиве» с 17 июля.
  • Стороны заключили контракт на 3 года.
  • С мая 2019-го по июль 2020-го года Томас был генеральным директором «Спартака».

Источник: Официальный сайт «Локомотива»
Россия. Премьер-лига Локомотив Цорн Томас
Комментарии (31)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Skull_Boy
1638207981
Все Локо пришел полный 3,14здец, да и немчура классно л0х0м0тов развел
Ответить
Антибиотик
1638208225
Офигенный курс! От Тулы 3-0 летим вчистую. Состав собранный из детей и дров.
Ответить
Иван Петров 1986
1638208517
С этим прохвостом Цорном Локо скоро ниже Спартака упадет - это точно.
Ответить
R_a_i_n
1638208724
Сочувствую Локо...
Ответить
фанат джигурды
1638208913
То-то смотрю, что нас пряники уделали, а тут вот оно что...
Ответить
Soccerdealer63
1638208999
Локо только что отметил это славное назначение "яркой" игрой с Арсеналом!)))))))))))))) Ещё пара таких передвижек "цорнов" и паравоз приедет в интереснейшую зону борьбы за выживание в РПЛ!)) Ждём с нетерпением)
Ответить
derrik2000
1638209331
Ждём-с попрыгунчика на посту ГТ. ))))))))) Моё сочувствие и поддержка болелам ранее самобытной команды.
Ответить
rash1959
1638209359
Вот немцы-шакалы дают, обгладают локомотив до последнего и костылей не оставят. Скоро проводницы на панель выйдут.
Ответить
Боцман59rus
1638209374
_ лидеров РПЛ планомерно пускают на дно и уничтожают, на радость и в угоду недоделанному, заднеприводному "чемпиону" , с болотных берегов. Только на пользу это не пойбет никому, ни РПЛ, ни Зениту.Скоро бездомное убожество, благодаря отсутствию конкуренции во внутреннем первенстве, будут драть все клубы восточной европы и бывших союзных республик. Не скрою, буду с удовольствием наблюдать за этим, таков будет справедливый ответ газпромовской шайке, за развал отечественного футбола ...и поделом>))) х
Ответить
Hektor 84
1638216722
Жалко паровозов
Ответить
Главные новости
«Ливерпуль» оформил трансфер за 140 миллионов
16:00
Макси Лопес – о вечеринках в Москве: «Ты спускался в подвал, и перед тобой открывался невероятный мир»
15:56
1
В «ПСЖ» приняли решение по обладателю «Золотого мяча»
15:43
Фото«Манчестер Сити» объявил о переходе бразильца, которого не смог купить «Зенит»
15:23
ВидеоМбаппе – о свадьбе с испанской актрисой: «Спокойной ночи»
14:59
1
«Рома» может отказаться от бразильца из «Зенита»
14:30
3
Пиняев прокомментировал интерес «Спартака»
14:24
3
Семин – о пенальти в пользу «Зенита»: «Не понимаю логику решения»
13:49
13
Тренер «Балтики» оскорбил Мостового и Радимова одним словом
13:46
18
Агент Тюкавина оценил готовность форварда сыграть со «Спартаком»
13:43
Все новости
Все новости
Игрок «Зенита» оценил скандальный пенальти в Воронеже
14:37
2
«Рома» может отказаться от бразильца из «Зенита»
14:30
3
Пиняев прокомментировал интерес «Спартака»
14:24
3
Бубнов назвал оптимальную позицию для Кругового в ЦСКА
14:18
1
ВидеоОтстраненный из-за ставок Писарский отдал голевой пас пяткой в 1-м матче за новый клуб
14:00
Семин – о пенальти в пользу «Зенита»: «Не понимаю логику решения»
13:49
13
Тренер «Балтики» оскорбил Мостового и Радимова одним словом
13:46
18
Агент Тюкавина оценил готовность форварда сыграть со «Спартаком»
13:43
ЦСКА заинтересовался бельгийским форвардом
13:32
1
Суперкомпьютер оценил шансы «Зенита», «Спартака» и «Краснодара» на титул РПЛ
13:28
8
Орлов – о Даку: «Пока не вписался в футбол Карседо»
13:15
7
Пиняев – о кричалке болельщиков «Локомотива»: «Это чуть-чуть неправильно»
13:07
ФотоИгроки «Крыльев» и «Торпедо» перешли в клуб Второй лиги
12:55
Дивеев объяснил, почему «Зениту» было тяжело в матче с «Факелом»
12:31
1
Реакция Аршавина на переход Слуцкого в медиафутбол
12:24
Орлов – о ничьей «Спартака»: «Что поделать? Осечки еще будут, подвела реализация»
12:06
15
Рахимич описал Игдисамова тремя прилагательными
12:00
1
Карседо объяснил, почему заменил Умярова по ходу игры с «Оренбургом»
11:54
7
Экс-спартаковца уличили в том, что он «слил» тренера
11:51
1
В ворота «Краснодара» в матче с «Ростовом» ошибочно не поставили пенальти
11:44
4
Тренер «Оренбурга» оценил 8 желтых карточек команды в игре со «Спартаком»
11:27
3
Реакция «Локо» на дебют Батракова за «Галатасарай»
11:24
ФотоЦСКА готов купить за 12 миллионов бразильца у мексиканского клуба
11:13
12
Орлов высказался о пенальти в пользу «Зенита» в игре с «Факелом»
10:58
12
Аршавин оценил потенциал Касаджикова из «Оренбурга» для игры за «Зенит»
10:49
3
Баринов может вернуться в состав ЦСКА без операции на колене
10:39
4
Реакция Червиченко на ничью «Спартака» с «Оренбургом»
09:40
6
«Зенит» может возобновить переговоры по Данило
09:28
10
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+