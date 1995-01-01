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    Цорн стал спортивным директором «Локомотива»

    Технический директор «Локомотива» Томас Цорн получил другую должность в клубе. Он стал спортивным директором.

    «Томас будет помогать Ларсу Корнетке, который назначен руководителем по спорту и развитию «Локомотива», по многим вопросам, среди которых – координация внутренних проектов в спортивном департаменте, планирование составов команд и управление контрактами, а также административная поддержка и взаимодействие с остальными подразделениями клуба.

    Помимо этого, Томас будет следить за развитием академии, принимать участие в трансферной деятельности клуба, в которую входит скаутинг перспективных игроков и оценка потенциальных новичков «Локомотива», а также займется курированием направления спортивной науки и медицины.

    В функционал Томаса Цорна также войдут вопросы, связанные с организацией учебно-тренировочных сборов основной команды, с согласованием и проведением товарищеских матчей «Локомотива».

    Команда специалистов, которых ранее Ральф Рангник привлек для работы в клубе, продолжит курс в соответствии с выбранной стратегией «Локомотива» под руководством Ларса Корнетки и Томаса Цорна», – говорится в официальном заявлении клуба.

    • Цорн работает в «Локомотиве» с 17 июля.
    • Стороны заключили контракт на 3 года.
    • С мая 2019-го по июль 2020-го года Томас был генеральным директором «Спартака».

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    Источник: Официальный сайт «Локомотива»

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    Сегодня, 20:45
    Комментарии24
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      Рейтинг: +26215

      Боцман59rus 54 минуты назад

      _ лидеров РПЛ планомерно пускают на дно и уничтожают, на радость и в угоду недоделанному, заднеприводному "чемпиону" , с болотных берегов. Только на пользу это не пойбет никому, ни РПЛ, ни Зениту.Скоро бездомное убожество, благодаря отсутствию конкуренции во внутреннем первенстве, будут драть все клубы восточной европы и бывших союзных республик. Не скрою, буду с удовольствием наблюдать за этим, таков будет справедливый ответ газпромовской шайке, за развал отечественного футбола ...и поделом>)))
      х

      5
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      Рейтинг: +12765

      житель СПб > Боцман59rus 20 минут назад

      И велосипедисты тоже виноваты!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3872

      R_a_i_n > житель СПб 44 секунды назад

      ну что ты ёрничаешь. Все правильно он написал. Во всех командах творится безпредел. НУ ВОТ ВО ВСЕХ. Только Зенит на плаву. И Единая Россия за которую мало кто голосует. Ну сам посуди, стоит только какой-то команде начать набирать обороты, так сразу катаклизм и команда в .опе. И это из года в год. Ну не бывает так. Только в Зеньке все хорошо. Естественно у народа возникают вопросы почему так?? Почему в Англии, Италии, Испании, Франции есть конкуренция, а у нас блеаать есть Зенит и ручные чинуши?

      0
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      Рейтинг: +4666

      rash1959 54 минуты назад

      Вот немцы-шакалы дают, обгладают локомотив до последнего и костылей не оставят. Скоро проводницы на панель выйдут.

      3
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      Рейтинг: +17778

      derrik2000 55 минут назад

      Ждём-с попрыгунчика на посту ГТ.
      )))))))))
      Моё сочувствие и поддержка болелам ранее самобытной команды.

      4
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      Рейтинг: +443

      Soccerdealer63 1 час назад

      Локо только что отметил это славное назначение "яркой" игрой с Арсеналом!))))))))))))))
      Ещё пара таких передвижек "цорнов" и паравоз приедет в интереснейшую зону борьбы за выживание в РПЛ!)) Ждём с нетерпением)

      6
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      Рейтинг: +2027

      фанат джигурды 1 час назад

      То-то смотрю, что нас пряники уделали, а тут вот оно что...

      5
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      Рейтинг: +3687

      Бомбардиръ 1 час назад

      Цорн Прядкинович опять хорошо устроился.

      5
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      Рейтинг: +12004

      Литейный4 1 час назад

      Цорн любит там, где деньги не считают. Гыгыгы

      3
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      Рейтинг: +3872

      R_a_i_n 1 час назад

      Сочувствую Локо...

      9
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      Рейтинг: +3018

      Иван Петров 1986 1 час назад

      С этим прохвостом Цорном Локо скоро ниже Спартака упадет - это точно.

      5
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      Рейтинг: +6573

      Антибиотик 1 час назад

      Офигенный курс! От Тулы 3-0 летим вчистую. Состав собранный из детей и дров.

      3
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      Рейтинг: +192

      Мортус > Антибиотик 1 час назад

      Из детских дров)))

      1
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      Рейтинг: +443

      Soccerdealer63 > Мортус 1 час назад

      ... из дровяных детей... Из БУРАТИН!))+

      0
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      Рейтинг: +2881

      Красногорск_Фан > Антибиотик 42 минуты назад

      И это пройдет. Сегодня читал сколько пользы Локо принес Рангник на ресурсе Локо. Скоро всех порвем. У нас теперь надежный фундамент.

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