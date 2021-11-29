Официально: Корнетка – новый руководитель по спорту и развитию «Локомотива»

«Локомотив» объявил о назначении Ларса Корнетки на пост руководителя по спорту и развитию.
На должности он сменил Ральфа Рангника, который возглавил «Манчестер Юнайтед».
Корнетка будет заниматься стратегическим планированием и спортивным развитием, а также работой вертикали клубных команд, академии и подготовки резерва.
- «Локо» идет на 4-м месте в таблице РПЛ.
- Корнетка – первый помощник Рангника и его партнер по консалтинговому агентству.
«Локомотив»: «Стратегия, которую внедрил Рангник, продолжит работать после его ухода»
Источник: Официальный сайт «Локомотива»