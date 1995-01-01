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    Официально: Корнетка – новый руководитель по спорту и развитию «Локомотива»

    «Локомотив» объявил о назначении Ларса Корнетки на пост руководителя по спорту и развитию.

    На должности он сменил Ральфа Рангника, который возглавил «Манчестер Юнайтед».

    Корнетка будет заниматься стратегическим планированием и спортивным развитием, а также работой вертикали клубных команд, академии и подготовки резерва.

    • «Локо» идет на 4-м месте в таблице РПЛ.
    • Корнетка – первый помощник Рангника и его партнер по консалтинговому агентству.

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    Источник: Официальный сайт «Локомотива»

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    Сегодня, 20:28
    Комментарии6
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      Рейтинг: +2027

      фанат джигурды 1 час назад

      Позор!

      0
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      Рейтинг: +452

      vsolon 1 час назад

      пустили немцы паровоз под откос...

      1
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      Рейтинг: +268

      заткнитемнерот 1 час назад

      показалось.... Кокетка - новый руководитель по спорту и развитию «Локомотива»

      0
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      Рейтинг: +3915

      neim 1 час назад

      Пока Корнетки и профурсетки будут в ведущих клубах править, так и будут пряники и уфимцы их нагибать. Да и поделом.

      0
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      Рейтинг: +12004

      Литейный4 1 час назад

      Что то бабское есть от этого имени. В стане проводниц не затеряется. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +1952

      kvm 1 час назад

      зачем так корнета унижать?

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