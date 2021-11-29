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  • Официально: Корнетка – новый руководитель по спорту и развитию «Локомотива»

Официально: Корнетка – новый руководитель по спорту и развитию «Локомотива»

29 ноября 2021, 20:28
8

«Локомотив» объявил о назначении Ларса Корнетки на пост руководителя по спорту и развитию.

На должности он сменил Ральфа Рангника, который возглавил «Манчестер Юнайтед».

Корнетка будет заниматься стратегическим планированием и спортивным развитием, а также работой вертикали клубных команд, академии и подготовки резерва.

  • «Локо» идет на 4-м месте в таблице РПЛ.
  • Корнетка – первый помощник Рангника и его партнер по консалтинговому агентству.

«Локомотив»: «Стратегия, которую внедрил Рангник, продолжит работать после его ухода»

Источник: Официальный сайт «Локомотива»
Россия. Премьер-лига Локомотив Рангник Ральф
Комментарии (8)
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kvm
1638207150
зачем так корнета унижать?
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заткнитемнерот
1638208285
показалось.... Кокетка - новый руководитель по спорту и развитию «Локомотива»
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vsolon
1638208445
пустили немцы паровоз под откос...
Ответить
фанат джигурды
1638208853
Позор!
Ответить
Валерий2705
1638217206
С.ъ.е.б.а.л.с.я бесплатно, порутчик Рангнинский, корнетка ларсетский, слил паровоз!
Ответить
Ганнибал Лектор
1638240950
От рджшного бабла немцев оттащить не могут: даже амбиции тренировать МЮ - не аргумент
Ответить
Rio_ter
1638251067
А нельзя ли этих пиявок в прорубь?
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Vivinho
1638274444
Корнетка подружка Заремы?
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