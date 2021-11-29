Фанаты «Спартака» поддержали болельщиков ЦСКА, задержанных после матча с «Зенитом»

Спартаковское объединение болельщиков «Supporters Group» выступило с заявлением по поводу массового задержания фанатов после матча 16-го тура РПЛ между ЦСКА и «Зенитом» (0:2).

«Мы вновь стали свидетелями того, как фанатское общество пытаются выставить маргинальным при этом обходя стороной здравый смысл и современные технологии.

Весь стадион утыкан камерами с распознаванием лиц, у большинства фанатов есть клубные карты и абонементы. Вопрос: «Если вы можете достать людей дома – зачем держать их на холоде, а после сотнями упаковывать в автозаки?!».

Ответ для нас очевиден. Парни держитесь! Мы оппоненты на трибунах, но также мы все, несмотря на цвета, равны перед лицом насмехающегося над фанатизмом закона и порядка», – говорится в заявлении.

Всего были задержаны 408 человек.

Предполагаемая причина – использование пиротехники.

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