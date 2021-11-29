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  • Фанаты «Спартака» поддержали болельщиков ЦСКА, задержанных после матча с «Зенитом»

Фанаты «Спартака» поддержали болельщиков ЦСКА, задержанных после матча с «Зенитом»

29 ноября 2021, 11:31
26

Спартаковское объединение болельщиков «Supporters Group» выступило с заявлением по поводу массового задержания фанатов после матча 16-го тура РПЛ между ЦСКА и «Зенитом» (0:2).

«Мы вновь стали свидетелями того, как фанатское общество пытаются выставить маргинальным при этом обходя стороной здравый смысл и современные технологии.

Весь стадион утыкан камерами с распознаванием лиц, у большинства фанатов есть клубные карты и абонементы. Вопрос: «Если вы можете достать людей дома – зачем держать их на холоде, а после сотнями упаковывать в автозаки?!».

Ответ для нас очевиден. Парни держитесь! Мы оппоненты на трибунах, но также мы все, несмотря на цвета, равны перед лицом насмехающегося над фанатизмом закона и порядка», – говорится в заявлении.

  • Всего были задержаны 408 человек.
  • Предполагаемая причина – использование пиротехники.

РПЛ – о задержании болельщиков ЦСКА: «Подобные события крайне негативно влияют на имидж всего российского футбола»

Опубликовано видео задержания фанатов ЦСКА после матча с «Зенитом»

ЦСКА – о задержании фанатов: «Осуждаем совершивших противоправные действия, но считаем, что невиновные страдать не должны»

РПЛ запросила у полиции отчет по ситуации после матча ЦСКА – «Зенит»

Источник: Телеграм-канал «Supporters Group»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Спартак
Комментарии (26)
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mamba9090909
1638175054
".....при этом обходя стороной здравый смысл и современные технологии...." - забрасывание поле файерами, это называется здравым смыслом? Не надо путать фанатизм с беспределом.
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ВасяК
1638175620
И самое главное,в Питере задерживают только фанатов гостей!!!А в Москве своих!!!
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paracetamol
1638176492
Свини такие же животные, только менее благородные.
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aubergine
1638177306
Мясным уважуха, однозначно красавчики. Поддержать закадычных врагов на самом деле не так уж и просто. И если такое происходит, то понятно насколько задрали уже власти своими ограничениями и нападками в адрес фанатов. Если посмотреть на Европу, то там такие перформансы фанаты отжигают, что у наших ментов от просмотра видео уже инфаркт приключиться должен. А у нас в России на футболе скоро ни вздохнуть, ни пёрнуть нельзя будет!
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ААМ
1638177992
Одна шпана поддержала другую по принципу " наш враг и враг наших врагов нам тоже враг.
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sochi-2013
1638178260
"насмехающегося над фанатизмом закона и порядка"-- более тупого высказывания, против здравого смысла, трудно придумать!
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neveldomha
1638180650
В заявлении нет ничего, что качается осуждения ушлепков запустивших файеры. Дебильные фаны ЦСКА подставили своих же, а вы виноватыми сделали полицию. И что это за определение порядочности болельщика по наличию абонементов и клубных карт. А те, что просто с билетами - непорядочные? Видать вирус идиотизма перешел от пресслужбы спартака к его фанатскому движению.
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Enter2006
1638181412
Хорошо что не повторилось что-то наподобие давки 1982ого года (как в Хабаровске так и на Лужах). Хотя народа было мало но даже 1 жизнь - это жизнь! Тупорылые менты не понимают чем может кончиться задержка людей на выход со стадиона, особенно в холода, и история их не учит.
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svetekanet
1638186632
"Сначала они пришли за социалистами, и я молчал — потому что я не был социалистом. Затем они пришли за членами профсоюза, и я молчал — потому что я не был членом профсоюза. Затем они пришли за евреями, и я молчал — потому что я не был евреем. Затем они пришли за мной — и не осталось никого, чтобы говорить за меня."(с) Мартин Немёллер
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Niko
1638189078
не отношусь никак к фанатам, но любое наказание должно быть с доказательствами, нормальным судом, адвокатами и тд. Иначе это анархия. Судить надо только тех кто протаскивал пиротехнику и поджигал её.
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