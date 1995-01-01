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    Фанаты «Спартака» поддержали болельщиков ЦСКА, задержанных после матча с «Зенитом»

    Спартаковское объединение болельщиков «Supporters Group» выступило с заявлением по поводу массового задержания фанатов после матча 16-го тура РПЛ между ЦСКА и «Зенитом» (0:2).

    «Мы вновь стали свидетелями того, как фанатское общество пытаются выставить маргинальным при этом обходя стороной здравый смысл и современные технологии.

    Весь стадион утыкан камерами с распознаванием лиц, у большинства фанатов есть клубные карты и абонементы. Вопрос: «Если вы можете достать людей дома – зачем держать их на холоде, а после сотнями упаковывать в автозаки?!».

    Ответ для нас очевиден. Парни держитесь! Мы оппоненты на трибунах, но также мы все, несмотря на цвета, равны перед лицом насмехающегося над фанатизмом закона и порядка», – говорится в заявлении.

    • Всего были задержаны 408 человек.
    • Предполагаемая причина – использование пиротехники.

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    Источник: Телеграм-канал «Supporters Group»

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    Сегодня, 11:31
    Комментарии34
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      Рейтинг: +4291

      алдан2014 13 минут назад

      Ребята поддержка коллег это замечательно. Но нужно понимания это минимум административка. Раньше смотрели сквозь пальцы,щас взялись

      0
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      Рейтинг: +224

      svetekanet 32 минуты назад

      "Сначала они пришли за социалистами, и я молчал — потому что я не был социалистом.
      Затем они пришли за членами профсоюза, и я молчал — потому что я не был членом профсоюза.
      Затем они пришли за евреями, и я молчал — потому что я не был евреем.
      Затем они пришли за мной — и не осталось никого, чтобы говорить за меня."(с) Мартин Немёллер

      0
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      Рейтинг: +1974

      Enter2006 1 час назад

      Хорошо что не повторилось что-то наподобие давки 1982ого года (как в Хабаровске так и на Лужах). Хотя народа было мало но даже 1 жизнь - это жизнь! Тупорылые менты не понимают чем может кончиться задержка людей на выход со стадиона, особенно в холода, и история их не учит.

      3
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      Рейтинг: +3709

      neveldomha 2 часа назад

      В заявлении нет ничего, что качается осуждения ушлепков запустивших файеры. Дебильные фаны ЦСКА подставили своих же, а вы виноватыми сделали полицию. И что это за определение порядочности болельщика по наличию абонементов и клубных карт. А те, что просто с билетами - непорядочные? Видать вирус идиотизма перешел от пресслужбы спартака к его фанатскому движению.

      2
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      Рейтинг: -242

      Закат ЕдРа > neveldomha 1 час назад

      тебе нет прощения

      0
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      Рейтинг: -4

      Аден 2 часа назад

      токмо пиТарасня из ********** мыслит иначе.

      1
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      Рейтинг: +26948

      silver29 2 часа назад

      Все бомжи сайта профессиональные мерзавцы ((((, они только из подворотни гадить умеют из-за бордюра и в парадных. Речь идет о заложниках, простых зрителях, которых держали на холоде, а они радуются

      9
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      Рейтинг: +5902

      mamba9090909 > silver29 2 часа назад

      И кто радуется, конкретно? Я, лично, не нашёл радующихся. Разговор только о том, что путать фанатизм с беспределом, это удел свиней.

      3
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      Рейтинг: +2564

      Klaido > mamba9090909 2 часа назад

      беспредел - это удел бомжей - пока им все сходит с рук, они насаждают повсюду свою гомосятину...
      но все не вечно под луной - и вашему гомосексуализму придет конец...

      5
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      Рейтинг: +5902

      mamba9090909 > Klaido 2 часа назад

      Когда пукаешь в лужу, штаны снимай, а то выглядишь неприлично.)))

      2
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      Рейтинг: +2564

      Klaido > mamba9090909 1 час назад

      не поверишь, но то, чем ты занимаешься, нормальные люди не делают, посему, пукай дальше в лужи...

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      Рейтинг: +15156

      Garrincha58 2 часа назад

      бедная Россия сколько же дебилов породила ты

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      Рейтинг: +14675

      paracetamol 2 часа назад

      Свиная какашка от конской недалеко катится.

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      Рейтинг: +2564

      Klaido > paracetamol 2 часа назад

      3,14дарок, а ты чего тут раскудахтался? беги целуй свою шлюбу в его ширинку

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      Рейтинг: +242

      SMITHI > paracetamol 2 часа назад

      Бомжи, у вас комплекс неполноценности? Желаю тебе креветку головного мозга.

      0
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      Рейтинг: +5670

      sochi-2013 2 часа назад

      "насмехающегося над фанатизмом закона и порядка"-- более тупого высказывания, против здравого смысла, трудно придумать!

      6
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      Рейтинг: +2920

      ААМ 2 часа назад

      Одна шпана поддержала другую по принципу " наш враг и враг наших врагов нам тоже враг.

      4
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      Рейтинг: +23024

      vladimir-7 > ААМ 2 часа назад

      Правильно или нет, главное пукнуть.

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      Рейтинг: +2564

      Klaido > vladimir-7 2 часа назад

      вот вы вчера и пукнули на всю страну

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      Рейтинг: +23024

      vladimir-7 > Klaido 2 часа назад

      Ну, так как вы обо.рались, вообще никто не мог.

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      Рейтинг: +2564

      Klaido > vladimir-7 1 час назад

      вчера? не ,вчера вы лишь высер сделали

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