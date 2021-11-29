РПЛ запросила у полиции отчет по ситуации после матча ЦСКА – «Зенит»

Президент РПЛ Ашот Хачатурянц дал комментарии по факту массового задержания болельщиков после матча 16-го тура РПЛ между ЦСКА и «Зенитом».

«Запросили отчет у органов, утром они его предоставят. Они действовали по ситуации угрозы жизни и здоровью граждан, поэтому так жестко.

Сейчас органы разбираются с классом фаеров и дымовых завес. Плюс есть проблема с камерами», – сказал Хачатурянц.

«Зенит» победил ЦСКА со счетом 2:0.

Всего полиция задержала 408 человек.

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Опубликовано видео задержания фанатов ЦСКА после матча с «Зенитом»

ЦСКА – о задержании фанатов: «Осуждаем совершивших противоправные действия, но считаем, что невиновные страдать не должны»

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