РПЛ запросила у полиции отчет по ситуации после матча ЦСКА – «Зенит»

Президент РПЛ Ашот Хачатурянц дал комментарии по факту массового задержания болельщиков после матча 16-го тура РПЛ между ЦСКА и «Зенитом».
«Запросили отчет у органов, утром они его предоставят. Они действовали по ситуации угрозы жизни и здоровью граждан, поэтому так жестко.
Сейчас органы разбираются с классом фаеров и дымовых завес. Плюс есть проблема с камерами», – сказал Хачатурянц.
- «Зенит» победил ЦСКА со счетом 2:0.
- Всего полиция задержала 408 человек.
РПЛ – о задержании болельщиков ЦСКА: «Подобные события крайне негативно влияют на имидж всего российского футбола»
Опубликовано видео задержания фанатов ЦСКА после матча с «Зенитом»
ЦСКА – о задержании фанатов: «Осуждаем совершивших противоправные действия, но считаем, что невиновные страдать не должны»
Источник: «Р-Спорт»