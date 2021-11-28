Главные новости дня. Владельцы «Манчестер Сити» изучают работу «Спартака»; Алексей Миранчук может перейти в «Верону»

Talksport: Баринов может уйти в «Манчестер Юнайтед» вслед за Рангником.

«Верона» заинтересована в Миранчуке.

«Чемпионат»: владельцы «Манчестер Сити» заказали анализ работы академии «Спартака».

Daily Mail: летом «Манчестер Юнайтед» возглавит Почеттино или тен Хаг.

Metaratings: тренерский штаб ЦСКА поддержал возвращение Вагнера Лава.

«Матч ТВ»: «Торино» возобновил интерес к Жиго.

Спаллетти: «Спартак» считает, что может делать что угодно. Он не умеет себя вести в Европе».

Спаллетти: «Витория оскорбил меня, не поприветствовав перед матчем. Но все обвиняют меня».

РПЛ. «Химки» и «Краснодар» забили по три гола.

Футболисты «Ювентуса» и «Аталанты» играли с красными отметинами на щеках, чтобы привлечь внимание к проблеме домашнего насилия.