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  • «Чемпионат»: владельцы «Манчестер Сити» заказали анализ работы академии «Спартака»

«Чемпионат»: владельцы «Манчестер Сити» заказали анализ работы академии «Спартака»

27 ноября 2021, 12:49
22

Бывший спортивный директор «Ростова» Пол Эшуорт находится в Москве, где выполняет задание холдинга City Football Group.

По информации «Чемпионата», 52-летний англичанин изучает работу академии «Спартака» и оценивает ее эффективность.

Также Эшуорт принимает участие в переговорах между CFG и представителями столичного клуба.

  • City Football Group владеет «Манчестер Сити» и другими командами.
  • По информации Baza, арабские инвесторы хотят купить 20% акций «Спартака».
  • Москвичи идут на 10-м месте в РПЛ после 15 туров.

«Спартак»: «Новости об инвесторах из ОАЭ имеют под собой основания»

Источник: «Чемпионат»
Россия. М-лига Спартак
Комментарии (22)
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Давид59
1638006861
Анализ? Слово-то какое!!!
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Fusballer
1638012130
Бомжи в первую очередь отметились))) Видимо подрывает их пуканы таки)))))
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Антибиотик
1638015439
Открыл новости про Спартак, а тут уже бомжи гадят, открыл новости Локомотива, опять бомжи гадят. Открыл новости Крыльев, а там уже наср@но бомжами! Я вот не пойму, у нас в стране все болельщики газпромовские,- это бабки базарные, которые не работаю, сидят на пенсии и в инете своим хлебалом торгуют?
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DOCTOR PENALTY
1638016356
Буду очень рад, если результаты анализа хоть немного отрезвят запредельно коррумпированный Спартак. Интересно, кому и для чего нужен этот анализ?
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Lilipyt
1638053050
Федун ни как не может продать Спартак?!
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