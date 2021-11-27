«Чемпионат»: владельцы «Манчестер Сити» заказали анализ работы академии «Спартака»

Бывший спортивный директор «Ростова» Пол Эшуорт находится в Москве, где выполняет задание холдинга City Football Group.
По информации «Чемпионата», 52-летний англичанин изучает работу академии «Спартака» и оценивает ее эффективность.
Также Эшуорт принимает участие в переговорах между CFG и представителями столичного клуба.
- City Football Group владеет «Манчестер Сити» и другими командами.
- По информации Baza, арабские инвесторы хотят купить 20% акций «Спартака».
- Москвичи идут на 10-м месте в РПЛ после 15 туров.
«Спартак»: «Новости об инвесторах из ОАЭ имеют под собой основания»
Источник: «Чемпионат»