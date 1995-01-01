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    «Чемпионат»: владельцы «Манчестер Сити» заказали анализ работы академии «Спартака»

    Бывший спортивный директор «Ростова» Пол Эшуорт находится в Москве, где выполняет задание холдинга City Football Group.

    По информации «Чемпионата», 52-летний англичанин изучает работу академии «Спартака» и оценивает ее эффективность.

    Также Эшуорт принимает участие в переговорах между CFG и представителями столичного клуба.

    • City Football Group владеет «Манчестер Сити» и другими командами.
    • По информации Baza, арабские инвесторы хотят купить 20% акций «Спартака».
    • Москвичи идут на 10-м месте в РПЛ после 15 туров.

    «Спартак»: «Новости об инвесторах из ОАЭ имеют под собой основания»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии18
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      Рейтинг: +10296

      Fusballer 16 минут назад

      Бомжи в первую очередь отметились))) Видимо подрывает их пуканы таки)))))

      2
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      ...
      Рейтинг: +4760

      Semenycch > Fusballer 11 минут назад

      Да мы свиней троллим, Зенит троллит свиней на поле и очень искусно, мы стараемся не отставать и троллим свиней на этом сайте. Вас троллят со всех сторон, но Вы только крепчаете?

      0
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      Рейтинг: +4760

      Semenycch 1 час назад

      У свиней затеплилась надежда стать фармклубом Сити?

      0
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      Рейтинг: +4874

      Каратель > Semenycch 18 минут назад

      ты под какими бутиратами?

      1
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      Рейтинг: +26151

      пьяныйхоровод 1 час назад

      Чисто поржать или дрочеров хотят выращивать ?

      1
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      Рейтинг: +8386

      "supermax" > пьяныйхоровод 1 час назад

      газпром же вас вырастил))

      2
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      Рейтинг: +26151

      пьяныйхоровод > "supermax" 1 час назад

      гаспромфсёкупил конечно , но никогда не марался о свинский "инкубатор" .

      0
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      Рейтинг: +8386

      "supermax" > пьяныйхоровод 1 час назад

      хочешь сказать предпочел бомжей срущих под себя и болото вони ... вас понял

      2
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      Рейтинг: +26151

      пьяныйхоровод > "supermax" 1 час назад

      Поправочка - срущих в рот хрякам .

      0
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      Рейтинг: +8386

      "supermax" > пьяныйхоровод 1 час назад

      утешай себя))

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      Рейтинг: +26151

      пьяныйхоровод > "supermax" 46 минут назад

      Не нуждаюсь в утешении , в отличии от свинючника .

      0
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      Рейтинг: +8386

      "supermax" > пьяныйхоровод 43 минуты назад

      яснопонятно

      1
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      Рейтинг: +4874

      Каратель > пьяныйхоровод 20 минут назад

      лгбтшники в бздените только и делают что скупают игроков в других клубах,потому как алкаш буланов не способен ни на что

      1
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      Рейтинг: +5280

      Давид59 1 час назад

      Анализ? Слово-то какое!!!

      1
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      Рейтинг: +8386

      "supermax" > Давид59 1 час назад

      а что в твоей вселенной означает слово "анализ"?

      3
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      Рейтинг: +2470

      Klaido > Давид59 1 час назад

      это не то, что вы обычно делаете - тут не надо писать в баночку у нарколога.
      в данном случае изучается финансовая и организационная составляющие)

      3
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      Рейтинг: +2470

      Klaido > "supermax" 1 час назад

      в его вселенной анализ означает поход: сперва к наркологу пописать в баночку и сдать кровь, а потом к проктологу для колоноскопии - изучить наличие трещин в прямой кишке после проноса петард и прочего...

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      Рейтинг: +79

      Беспонтий > Klaido 22 минуты назад

      чувствуется опыт многократной диспансеризации
      социальная программа не предусматривает к сожалению
      исследования по части превалирования сна над разумом

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