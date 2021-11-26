«Спартак»: «Новости об инвесторах из ОАЭ имеют под собой основания»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал информацию, что у клуба есть переговоры с инвесторами из ОАЭ. Это не просто слухи.

«Новости о переговорах имеют под собой основания. Но больше добавить нечего. Это решается на уровне акционеров», – сказал Зеленов.