«Спартак»: «Новости об инвесторах из ОАЭ имеют под собой основания»

Да продайтесь вы хоть узбекам каким да в Ташкент переедте. У нас воздух чище станет!
Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал информацию, что у клуба есть переговоры с инвесторами из ОАЭ. Это не просто слухи.
«Новости о переговорах имеют под собой основания. Но больше добавить нечего. Это решается на уровне акционеров», – сказал Зеленов.
- С 2004 года «Спартаком» владеет Леонид Федун.
- При нем команда взяла 1 официальный трофей.
- Сейчас «Спартак» идет в РПЛ 10-м.
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.