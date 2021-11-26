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    «Спартак»: «Новости об инвесторах из ОАЭ имеют под собой основания»

    Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал информацию, что у клуба есть переговоры с инвесторами из ОАЭ. Это не просто слухи.

    «Новости о переговорах имеют под собой основания. Но больше добавить нечего. Это решается на уровне акционеров», – сказал Зеленов.

    • С 2004 года «Спартаком» владеет Леонид Федун.
    • При нем команда взяла 1 официальный трофей.
    • Сейчас «Спартак» идет в РПЛ 10-м.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Р-Спорт»

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    26.11.2021 22:48
    Комментарии1
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      Рейтинг: +14617

      paracetamol 44 минуты назад

      Да продайтесь вы хоть узбекам каким да в Ташкент переедте. У нас воздух чище станет!

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