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    «Верона» заинтересована в Миранчуке

    На полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука появился еще один претендент.

    Интерес к 26-летнему россиянину проявила «Верона».

    Сообщалось, что хавбека также хотят подписать «Зенит», «Дженоа» и «Торино».

    • В текущем сезоне Миранчук сделал 2 ассиста в 8 матчах за «Аталанту».
    • Он не выходил в стартовом составе команды с 18 сентября.
    • С 27 октября футболист вообще не появлялся на поле.
    • Его рыночная стоимость – 13,5 миллиона евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер Николо Скиры

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    Сегодня, 09:20
    Комментарии4
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      Рейтинг: +10

      hgji 1 час назад

      На что сегодня будешь ставить? Нашел? Если не хочешь всадить очередной раз свои копейки полагаясь на одну интуицию,
      советую заглянуть на профессиональный сайт прогнозов на футбол king-ball.ru Чуваки там выдают просто пушечную статистику,
      работают уже очень давно с 2013 года, так что не переживай, тебя там НЕ об манят!

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      Рейтинг: +3663

      Бомбардиръ 1 час назад

      А для детей:

      Корней Чуковский
      Чудо-дерево

      Как у нашего Мирона
      На носу сидит ворона.А на дереве ерши
      Строят гнёзда из лапши.Сел баран на пароход
      И поехал в огород.В огороде-то на грядке
      Вырастают шоколадки.Как у наших у ворот
      Чудо-дерево растёт.Чудо, чудо, чудо, чудо
      Расчудесное! Не листочки на нём,
      Не цветочки на нём,
      А чулки да башмаки,
      Словно яблоки! Мама по саду пойдёт,
      Мама с дерева сорвёт
      Туфельки, сапожки.
      Новые калошки.Папа по саду пойдёт,
      Папа с дерева сорвёт
      Маше — гамаши,
      Зинке — ботинки,
      Нинке — чулки, А для Мурочки такие
      Крохотные голубые
      Вязаные башмачки
      И с помпончиками!
      Вот какое дерево,
      Чудесное дерево! Эй вы, ребятки,
      Голые пятки,
      Рваные сапожки,
      Драные калошки.
      Кому нужны сапоги,
      К чудо-дереву беги! Лапти созрели,
      Валенки поспели,
      Что же вы зеваете,
      Их не обрываете? Рвите их, убогие!
      Рвите, босоногие!
      Не придётся вам опять
      По морозу щеголять
      Дырками-заплатками,
      Голенькими пятками!

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      Рейтинг: +3663

      Бомбардиръ 1 час назад

      Есть одна известная частушка:

      Как у нашего Мирона
      На х$% сидит ворона.
      Как ворона запоет,
      У Мирона х$# встает.

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      Рейтинг: +22996

      vladimir-7 2 часа назад

      Все претенденты посмотрели ценник на Миранчука и они исчезли.

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