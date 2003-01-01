«Верона» заинтересована в Миранчуке

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На полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука появился еще один претендент.
Интерес к 26-летнему россиянину проявила «Верона».
Сообщалось, что хавбека также хотят подписать «Зенит», «Дженоа» и «Торино».
- В текущем сезоне Миранчук сделал 2 ассиста в 8 матчах за «Аталанту».
- Он не выходил в стартовом составе команды с 18 сентября.
- С 27 октября футболист вообще не появлялся на поле.
- Его рыночная стоимость – 13,5 миллиона евро.
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