Журналист Лонго: «Зенит», «Дженоа» и «Торино» – претенденты на Алексея Миранчука

Если перейдет в зенит пиши пропала карьера!!!
В услугах полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука заинтересованы три клуба.
Подписать 26-летнего футболиста готовы «Зенит», «Дженоа» и «Торино».
- В текущем сезоне Миранчук сделал 2 ассиста в 8 матчах за «Аталанту».
- Он не выходил в стартовом составе команды с 18 сентября.
- С 27 октября россиянин вообще не появлялся на поле.
- Рыночная стоимость игрока – 13,5 миллиона евро.
Миланский журналист Calciomercato. Аудитория в твиттере - почти 52 тысячи подписчиков.