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    Журналист Лонго: «Зенит», «Дженоа» и «Торино» – претенденты на Алексея Миранчука

    В услугах полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука заинтересованы три клуба.

    Подписать 26-летнего футболиста готовы «Зенит», «Дженоа» и «Торино».

    • В текущем сезоне Миранчук сделал 2 ассиста в 8 матчах за «Аталанту».
    • Он не выходил в стартовом составе команды с 18 сентября.
    • С 27 октября россиянин вообще не появлялся на поле.
    • Рыночная стоимость игрока – 13,5 миллиона евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер Даниэле Лонго

    Миланский журналист Calciomercato. Аудитория в твиттере - почти 52 тысячи подписчиков.

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    Сегодня, 12:40
    Комментарии22
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      Рейтинг: +50

      ПОЗОР БАКЛАЖАНАМ 19 минут назад

      Если перейдет в зенит пиши пропала карьера!!!

      0
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      Рейтинг: +2494

      Блямба 21 минуту назад

      "Назвался груздем-полезай в кузов"
      Поговорка не имеет обратного хода.
      Иди,доказывай,пробивай грустным лбом новые ворота.
      Здесь тебе делать нечего.

      2
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      Рейтинг: +1809

      Niko 22 минуты назад

      поедет в России и хана. Второй раз уже в европу не вернёться.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2419

      FRZZ 26 минут назад

      Пусть Шевченко забирает в Дженоа и Миранчука и Кокорина. Может он сможет заставить Кокорина играть, а Миранчук будет усилением для Дженоа.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +761

      ARSteven89 40 минут назад

      Локальные титулы и участие в ЛЧ ------> Зенит
      Футбольная карьера на высоком уровне и возможное повышение в классе -------> Дженоа или Торино
      Посмотрим, что выберет!!!!

      0
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      Рейтинг: +3354

      Kollljan 50 минут назад

      Зенит можете сразу исключить из этого списка. Не нужен Зениту этот шлак.

      1
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      Рейтинг: +4730

      Semenycch > Kollljan 45 минут назад

      Что за ерунда? Игрок отличный в расцвете сил. Негоже ему протирать штаны на скамейке. И в отличии от Клаудиньо он способен бороться на поле плечо в плечо.

      0
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      Рейтинг: +50

      ПОЗОР БАКЛАЖАНАМ > Kollljan 20 минут назад

      А типа в зените одни топы,видели мы не шлак с МЯЛЬМЕ!!!!!

      0
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      Рейтинг: +4730

      Semenycch 56 минут назад

      Зениту нужно забирать Миранчука. Правда тогда возникнет вопрос с пребыванием в Зените Клаудиньо и(или) Мостового.

      0
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      Рейтинг: +1538

      Олег1204 1 час назад

      Опять бомжатские руки тянутся к российским легионерам

      1
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      Рейтинг: +4730

      Semenycch > Олег1204 54 минуты назад

      Сопли подотри. Он сам уехал из Локо. Тот же Акинфеев, например, наотрез отказывался переходить в другой клуб и Зенит его не приглашал. Это вопрос личного выбора.

      1
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      Рейтинг: +22965

      vladimir-7 1 час назад

      Некоторые так переживают, что Миранчук не собирается переходить
      в свинарник, а остается в Италии, что готовы задушить его.

      1
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      Рейтинг: +2439

      Klaido > vladimir-7 1 час назад

      главное, что он точно не перейдет в ослиной стойло на унитаз-арене

      1
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      Рейтинг: +50

      ПОЗОР БАКЛАЖАНАМ > vladimir-7 59 минут назад

      Главное что не в еврейское стадо!!! Там овеса нынче нет.

      0
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      Рейтинг: +22965

      vladimir-7 > Klaido 45 минут назад

      УНИТАЗ – АРЕНА, это спартаковская открывашка,
      так, что не приклеивай своё название чужим аренам.
      Только в свинарнике живут свиньи и едят собственное
      дерьмо.

      1
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      Рейтинг: +22965

      vladimir-7 > ПОЗОР БАКЛАЖАНАМ 41 минуту назад

      Научись сначала склонять слова. Фиолетовый,
      ты порося.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +50

      ПОЗОР БАКЛАЖАНАМ > vladimir-7 40 минут назад

      Ты лазурятнику уже лизанул???

      1
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      Рейтинг: +22965

      vladimir-7 > ПОЗОР БАКЛАЖАНАМ 23 минуты назад

      Это ты у всех облизал, тебе лучше знать, где сладко

      0
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      Рейтинг: +2439

      Klaido > vladimir-7 15 минут назад

      vladimir-7 > ПОЗОР БАКЛАЖАНАМ 7 минут
      Это ты у всех облизал, тебе лучше знать, где сладко
      -------------------
      судя по всему, как раз ты в теме: что, как и у кого лизать и облизывать)))

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      Рейтинг: +2439

      Klaido > vladimir-7 12 минут назад

      мне абсолютно плевать на тебя и твое мнение, типичный осел)))
      Унитаз-Арена - это как раз ваш стадион: по архитектуре изначально назвали его так за форму административной пристройки в виде туалетного сливного бачка к полю-толчку. Так что не перекидывай со своей больной головы на здоровую, а задай вопрос своим гине и бабайке - где они на своей исторической родине увидели подобную архитектуру, что так ею прониклись и перенесли в Москву)).
      что до дерьма - так про себя и говоришь))

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      Рейтинг: +50

      ПОЗОР БАКЛАЖАНАМ 1 час назад

      Как же без бомжарника тем все нужны)))
      Ну агент говорил что ни куда с Италии Леха не уйдет!
      Хотя если газпром предложит огромные деньги окажется в лазурятнике!!!

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