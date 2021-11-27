Футболисты «Ювентуса» и «Аталанты» играли с красными отметинами на щеках, чтобы привлечь внимание к проблеме домашнего насилия

В Серии А состоялась акция с целью привлечь внимание к проблеме домашнего насилия. Футболисты «Ювентуса» и «Аталанты» сыграли с красными отметинами на щеках.
Та же самая акция проходит и в других матчах тура Серии А. Одна из задач – повысить осведомленность о наличии специальной горячей линии по вопросам домашнего насилия.
- «Ювентус» минимально проиграл.
- Это 2-е подряд поражение для туринцев.
- «Аталанта» идет в зоне Лиги чемпионов.
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Источник: твиттер B/R Football