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  • Футболисты «Ювентуса» и «Аталанты» играли с красными отметинами на щеках, чтобы привлечь внимание к проблеме домашнего насилия

Футболисты «Ювентуса» и «Аталанты» играли с красными отметинами на щеках, чтобы привлечь внимание к проблеме домашнего насилия

27 ноября 2021, 22:48
12

В Серии А состоялась акция с целью привлечь внимание к проблеме домашнего насилия. Футболисты «Ювентуса» и «Аталанты» сыграли с красными отметинами на щеках.

Та же самая акция проходит и в других матчах тура Серии А. Одна из задач – повысить осведомленность о наличии специальной горячей линии по вопросам домашнего насилия.

  • «Ювентус» минимально проиграл.
  • Это 2-е подряд поражение для туринцев.
  • «Аталанта» идет в зоне Лиги чемпионов.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер B/R Football
Италия. Серия А Ювентус Аталанта
Комментарии (12)
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Fusballer
1638044230
******* стыд...
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"supermax"
1638044492
100% привлекли.... Дурака семёныча перестанут лупит внуки
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erem_a
1638045381
Вот придурки
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acor94
1638047587
Их че, друзья геи дома побили?)
Ответить
SanInstructor
1638049029
маразм крепчал...
Ответить
DOCTOR PENALTY
1638050346
Даже не слышал, что в Италии бабы лупят своих мужей. Миранчуку точно надо переехать в другой чемпионат.)
Ответить
Lilipyt
1638053679
Мужики с нарисованными ссадинами бегают по полю и падают от выдуманных ударов
Ответить
BlackMurder
1638080001
Я в шортах в - 11 мусор выкидываю и че?
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FaTeK1945ru
1638099069
...приехали БЫ к нам---- отличные фингалы бесплатно поимели БЫ.
Ответить
Алексей новый
1638198716
Дебилы. Ещё кружевные трусики надели
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