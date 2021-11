Футболисты «Ювентуса» и «Аталанты» играли с красными отметинами на щеках, чтобы привлечь внимание к проблеме домашнего насилия

В Серии А состоялась акция с целью привлечь внимание к проблеме домашнего насилия. Футболисты «Ювентуса» и «Аталанты» сыграли с красными отметинами на щеках.

Та же самая акция проходит и в других матчах тура Серии А. Одна из задач – повысить осведомленность о наличии специальной горячей линии по вопросам домашнего насилия.

Serie A players have put red marks on their cheeks this weekend to campaign against domestic violence toward women and raise awareness of an anti-stalking hotline pic.twitter.com/CUHeyc2iUm