Daily Mail: летом «Манчестер Юнайтед» возглавит Почеттино или тен Хаг

«Манчестер Юнайтед» еще не определился с постоянным тренером, который примет команду по окончании сезона.

Приоритет английского клуба – приглашение Маурисио Почеттино, однако «ПСЖ» может не отпустить его обратно в АПЛ.

Альтернативный вариант – Эрик тен Хаг. «Аякс» не собирается препятствовать его уходу, несмотря на действующий контракт до 2023 года.