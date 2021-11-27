Daily Mail: летом «Манчестер Юнайтед» возглавит Почеттино или тен Хаг

«Манчестер Юнайтед» еще не определился с постоянным тренером, который примет команду по окончании сезона.
Приоритет английского клуба – приглашение Маурисио Почеттино, однако «ПСЖ» может не отпустить его обратно в АПЛ.
Альтернативный вариант – Эрик тен Хаг. «Аякс» не собирается препятствовать его уходу, несмотря на действующий контракт до 2023 года.
- До лета «МЮ» будет возглавлять Ральф Рангник.
- Он заменит уволенного Уле-Гуннара Сульшера.
- Команда идет на 8-м месте в АПЛ по итогам 12 туров.
Источник: Daily Mail