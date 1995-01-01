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    Daily Mail: летом «Манчестер Юнайтед» возглавит Почеттино или тен Хаг

    «Манчестер Юнайтед» еще не определился с постоянным тренером, который примет команду по окончании сезона.

    Приоритет английского клуба – приглашение Маурисио Почеттино, однако «ПСЖ» может не отпустить его обратно в АПЛ.

    Альтернативный вариант – Эрик тен Хаг. «Аякс» не собирается препятствовать его уходу, несмотря на действующий контракт до 2023 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Daily Mail

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    Сегодня, 13:25
    Комментарии2
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      Рейтинг: +686

      talgatnurzhanov2006 6 минут назад

      Эрик тен Хага будет интересно посмотреть в МЮ. Как в Аяксе пачками забивать навряд ли получится но а вдруг! Хотя традиционно у голландских тренеров особенно после Аякса в основном не особо получается за рубежом.

      0
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      Рейтинг: +14139

      KLIM777 21 минуту назад

      Или Черчесов

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