Конте: «Уровень «Тоттенхэма» не так высок»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте после поражения от словенской «Муры» (1:2) в Лиге конференций оценил уровень своей команды. Он призвал ее к работе.
«Спустя три недели после назначения я начинаю понимать ситуацию. Она непростая. На данный момент уровень «Тоттенхэма» не так высок.
Нам нужно работать, чтобы улучшаться», – сказал итальянец.
- Это 1-е поражение «Тоттенхэма» при Конте.
- Лондонцы идут в АПЛ 7-ми.
- Ближайший соперник – «Бернли» (28 ноября).
Источник: твиттер Breaking The Lines