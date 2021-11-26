Конте: «Уровень «Тоттенхэма» не так высок»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте после поражения от словенской «Муры» (1:2) в Лиге конференций оценил уровень своей команды. Он призвал ее к работе.

«Спустя три недели после назначения я начинаю понимать ситуацию. Она непростая. На данный момент уровень «Тоттенхэма» не так высок.

Нам нужно работать, чтобы улучшаться», – сказал итальянец.