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    «В ожидании жеребьевки»: Карпин выложил фото из тренажерного зала

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин показал, чем занимается в преддверии жеребьевки стыковых матчей отбора ЧМ-2022.

    «В ожидании жеребьевки. Ждемс?!» – написал Карпин в инстаграме, прикрепив несколько фото и видео из тренажерного зала.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Инстаграм Валерия Карпина

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1898

      Enter2006 10 минут назад

      Играющие тренера, есть такие, давай заявляйся и на игру со сборной выходи на минут 10-15! Вот это будет сенсация!

      1
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      Рейтинг: +600

      Форвард 79 > Enter2006 24 секунды назад

      Да на матч с Хорватами бы вышел, да с оглоблей в руквх, пенсионеров наших подгонять)))

      0
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      Рейтинг: +22205

      bset 27 минут назад

      Вот что делает отказ от сахара) Красава))

      1
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      Рейтинг: +29979

      VVM1964 35 минут назад

      Валера - КРАСАВА !!! Можно сейчас прям на поле выпускать , думаю в Спартаке не был бы худшим !!!

      2
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      Рейтинг: +1380

      vmonomah17 40 минут назад

      Глядя на это фото дзюба сейчас еще одно видео снимает))))

      2
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      Рейтинг: +29979

      VVM1964 > vmonomah17 34 минуты назад

      Что там Дзюба , думаю Зарема призадумалась )))

      2
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