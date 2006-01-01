«В ожидании жеребьевки»: Карпин выложил фото из тренажерного зала

Главный тренер сборной России Валерий Карпин показал, чем занимается в преддверии жеребьевки стыковых матчей отбора ЧМ-2022.

«В ожидании жеребьевки. Ждемс?!» – написал Карпин в инстаграме, прикрепив несколько фото и видео из тренажерного зала.