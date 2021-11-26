«В ожидании жеребьевки»: Карпин выложил фото из тренажерного зала

Главный тренер сборной России Валерий Карпин показал, чем занимается в преддверии жеребьевки стыковых матчей отбора ЧМ-2022.
«В ожидании жеребьевки. Ждемс?!» – написал Карпин в инстаграме, прикрепив несколько фото и видео из тренажерного зала.
- Сборная России попала в число сеянных команд.
- Потенциальные соперники – Австрия, Северная Македония, Турция, Чехия и Польша.
- Стыки пройдут в марте 2022 года.
- Начало жеребьевки – в 19:00 мск.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: Инстаграм Валерия Карпина