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    Сегодня состоится жеребьевка стыков ЧМ-2022. Турция, Чехия, Польша, Северная Македония и Австрия – возможные соперники России

    Сегодня, 26 ноября, в Цюрихе состоится жеребьевка стыковых матчей ЧМ-2022. Начало – в 19:00 по московскому времени.

    Сборная России при жеребьевки будет сеяной вместе с Италией, Португалией, Шотландией, Швецией и Уэльсом.

    Соперником команды Валерия Карпина по полуфинальному матчу может стать одна из несеяных сборных – Австрия, Северная Македония, Турция, Чехия или Польша. В число несеяных также попала Украина, но УЕФА развел ее со сборной России из соображений безопасности.

    Сначала сеяные команды распределят по полуфинальным парам на три пути: А (полуфиналы 1 и 2), B (полуфиналы 3 и 4) и C (полуфиналы 5 и 6). Затем по очереди по парам расставят несеяных.

    • Сеяные команды проведут полуфинальный матч стыков дома 24 марта.
    • Финальные матчи пройдут 29 марта. Хозяев полей определит жребий.
    • На ЧМ-2022 из стыков выйдет 3 из 12 сборных.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 10:26
    Комментарии23
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      Рейтинг: +74

      ПОЗОР БАКЛАЖАНАМ 14 секунд назад

      Польшу и Австрию нам.
      Валерка верим.

      0
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      Рейтинг: +15126

      Garrincha58 13 минут назад

      даже и не интересно

      0
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      Рейтинг: +10

      yutf87 14 минут назад

      Есть тема пацаны!
      На днях нашел сайт прогнозов на футбол, думал очередная шляпа... Короче любопытство взяло надомною верх, взял один прогноз,
      потом второй, третий, короче теперь жду выхода новых прогнозов сильней чем жену домой с работы. Если кому интересно вот сайт king-ball.ru

      0
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      Рейтинг: +11725

      Cleaner 41 минуту назад

      А КАКАЯ РАЗНИЦА КТО?

      0
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      Рейтинг: +22978

      vladimir-7 > Cleaner 28 минут назад

      Кучерявая болонка "хочет" Польшу и Турцию.

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      Рейтинг: +59

      Беспонтий > Cleaner 18 минут назад

      у вас капс на пальце прилип

      0
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      Рейтинг: +3707

      R_a_i_n > Cleaner 16 минут назад

      Ну скажем Македония или Польша есть разница.

      0
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      Рейтинг: +22202

      bset 1 час назад

      Лучше бы оставили возможность сыграть с Украиной, но на нейтральном поле.

      1
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      Рейтинг: +158

      v.v.navashinsky > bset 41 минуту назад

      Так наши сеянные,играли бы с Украиной в России,а у нас с безопасностью было бы все нормально.Ну на трибунах бы матом друг на друга поорали бы,кулаками бы пару синяков набили бы друг другу,и все.Чего разводить,не понимаю.

      0
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      Рейтинг: +11725

      Cleaner > bset 40 минут назад

      Такого счастья нам НЕ НАДО...

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      Рейтинг: +22978

      vladimir-7 > bset 32 минуты назад

      ... и ещё пшиков или турок (там у них)

      1
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      Рейтинг: +3707

      R_a_i_n > v.v.navashinsky 15 минут назад

      Украина просто не поехала-бы к нам. Это ясно и так.

      0
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      Рейтинг: +3650

      Бомбардиръ 1 час назад

      Возьмём того лысого кудряша и будем им долбить ворота соперников)

      2
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    • ...
      Рейтинг: +26854

      silver29 1 час назад

      Можете кидать в меня тапками, но кудряшов что б ему........ лишил сборную ЧМ-2022 (((( все старания отборочного цикла из-за одного коту под хвост. Смотрю на несеяных и понимаю любая из них нам серьезный соперник не говоря о финалистах.

      2
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      Рейтинг: +14115

      KLIM777 1 час назад

      еще и две встречи будет? Пиши - пропало.

      0
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      ...
      Рейтинг: +2455

      Klaido > KLIM777 1 час назад

      ну, из тех, кто может попасть в полуфинале, поляков не хотелось бы... остальные даже этой сборной по зубам.
      а вот в финале уже, да, будет жарко....там уже надежда на шару и вратаря (Сафонов/Селихов, либо тот, кто в марте будет лучше выглядеть)

      1
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      Рейтинг: +14115

      KLIM777 > Klaido 1 час назад

      Да. В финальном матче там ведь получается будет Италия, Португалия с которыми играть будет бессмысленно, а попасть на них шанс очень большой.

      УЕФА придумали очередные глупые правила, можно было дать больше мест, а не заниматься вот этим.

      1
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      Рейтинг: +24713

      slavutiq70 > KLIM777 45 минут назад

      это точно нагородили чёрт ,знает что с двойными по сути стыками ,,,,

      1
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      Рейтинг: +11725

      Cleaner > KLIM777 37 минут назад

      Зачем давать больше мест? Чтобы на ЧМ проходили такие слабые сборные, как Россия? Зачем ТАКАЯ сборная на ЧМ? Кому она там интересна?

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      Рейтинг: +14115

      KLIM777 > Cleaner 35 минут назад

      Чтобы лишний раз мужики бухнули))

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      Рейтинг: +11725

      Cleaner > slavutiq70 33 минуты назад

      УЕФА делает все для привлекательности и смотрибельности ЧМ. И правильно делает, что отсеивает слабые и скучные сборные типа сборной России.

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      Рейтинг: +11725

      Cleaner > KLIM777 33 минуты назад

      Че, мужики без футбола повода бухнуть не найдут?

      0
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      Рейтинг: +3707

      R_a_i_n > Cleaner 13 минут назад

      тогда чего на Карпина бузите?

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