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    Хачатурянц – об идеальной модели РПЛ: «18 команд, из которых первая восьмерка боролась бы за чемпионство»

    Президент РПЛ Ашот Хачатурянц рассказал, какой хочет видеть лигу в будущем.

    «В идеальной РПЛ хотелось бы иметь 18 высококачественных команд. Из них первая восьмерка боролась бы за чемпионство. Или хотя бы за выход в еврокубки.

    При этом, чтобы в еврокубки у нас выходило большее количество команд. И, конечно, как результат – сильная сборная», – сказал Хачатурянц.

    • Сейчас в чемпионате России выступает 16 клубов.
    • Хачатурянца избрали президентом РПЛ 22 ноября. Срок полномочий – 5 лет.
    • С 5 октября он исполнял обязанности главы лиги.

    Хачатурянц: «Никто не может принудить судью к проверке на детекторе лжи. Это вопрос внутренней ответственности»

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    Источник: Ютуб-канал «Коммент.Шоу»

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    Сегодня, 16:55
    Комментарии5
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      Рейтинг: +3718

      R_a_i_n 1 час назад

      идеальная модель, это когда построена модель от детей до взрослого футбола. Когда у самой заурядной семьи есть возможность отдать ребенка в футбольную школу. Когда есть здоровая конкуренция таланта ребенка, а не толщины кошелька родителей. Хачатурянц как руководитель тот еще балабол.

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      Рейтинг: +223

      SMITHI 1 час назад

      Идеальная модель 12 команд. Зачем плодить нищету?

      1
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      Рейтинг: +2819

      Бухбух 1 час назад

      Идеальная модель для РПЛ - это заявление армянина по собственному.

      0
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      Рейтинг: +1551

      Олег1204 1 час назад

      После данного высера, ойй, мнения за нашь футбол можно не беспокоится. Мертвое не умрет.

      0
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      Рейтинг: +155

      Slavan62 1 час назад

      Стадионы согласно погодным условиям постройте - тогда хоть 20

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