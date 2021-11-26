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  • Хачатурянц – об идеальной модели РПЛ: «18 команд, из которых первая восьмерка боролась бы за чемпионство»

Хачатурянц – об идеальной модели РПЛ: «18 команд, из которых первая восьмерка боролась бы за чемпионство»

26 ноября 2021, 16:55
10

Президент РПЛ Ашот Хачатурянц рассказал, какой хочет видеть лигу в будущем.

«В идеальной РПЛ хотелось бы иметь 18 высококачественных команд. Из них первая восьмерка боролась бы за чемпионство. Или хотя бы за выход в еврокубки.

При этом, чтобы в еврокубки у нас выходило большее количество команд. И, конечно, как результат – сильная сборная», – сказал Хачатурянц.

  • Сейчас в чемпионате России выступает 16 клубов.
  • Хачатурянца избрали президентом РПЛ 22 ноября. Срок полномочий – 5 лет.
  • С 5 октября он исполнял обязанности главы лиги.

Хачатурянц: «Никто не может принудить судью к проверке на детекторе лжи. Это вопрос внутренней ответственности»

Источник: Ютуб-канал «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Хачатурянц Ашот
Комментарии (10)
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Slavan62
1637936027
Стадионы согласно погодным условиям постройте - тогда хоть 20
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Олег1204
1637937424
После данного высера, ойй, мнения за нашь футбол можно не беспокоится. Мертвое не умрет.
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Бухбух
1637938415
Идеальная модель для РПЛ - это заявление армянина по собственному.
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SMITHI
1637939050
Идеальная модель 12 команд. Зачем плодить нищету?
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R_a_i_n
1637939242
идеальная модель, это когда построена модель от детей до взрослого футбола. Когда у самой заурядной семьи есть возможность отдать ребенка в футбольную школу. Когда есть здоровая конкуренция таланта ребенка, а не толщины кошелька родителей. Хачатурянц как руководитель тот еще балабол.
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владимир миронов
1637944798
Придумал бы что-то новое--это уже проходили.
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NewLife
1637945597
Маниловщина! Укрепляй лимит, за сборную будет играть возрастной мусор, а в клубах кривоногие будут получать зарплаты на уровне Месси.))
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житель СПб
1637950779
Начать - с 18 команд в следующем году. И - да, построить крытые стадионы в разных городах более 500 тысяч населения. Газпром и Роснефть - ау!!
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paracetamol
1637960871
Кто этого ару приволок? Сейчас начнет реорганизации и все развалит!
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Hektor 84
1638211146
Ашот идеальная модель это когда твои 18 команд играют в атаку, а не выстраивают по три автобуса у своей штрафной и надеятся на чудо! Вот как в голландской Эредивизии. Даже мелкие клубы играют в атаку, а не мучаются.
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