Хачатурянц – об идеальной модели РПЛ: «18 команд, из которых первая восьмерка боролась бы за чемпионство»

Президент РПЛ Ашот Хачатурянц рассказал, какой хочет видеть лигу в будущем.

«В идеальной РПЛ хотелось бы иметь 18 высококачественных команд. Из них первая восьмерка боролась бы за чемпионство. Или хотя бы за выход в еврокубки.

При этом, чтобы в еврокубки у нас выходило большее количество команд. И, конечно, как результат – сильная сборная», – сказал Хачатурянц.

Сейчас в чемпионате России выступает 16 клубов.

Хачатурянца избрали президентом РПЛ 22 ноября. Срок полномочий – 5 лет.

С 5 октября он исполнял обязанности главы лиги.

Хачатурянц: «Никто не может принудить судью к проверке на детекторе лжи. Это вопрос внутренней ответственности»