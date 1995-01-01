Хачатурянц – об идеальной модели РПЛ: «18 команд, из которых первая восьмерка боролась бы за чемпионство»

идеальная модель, это когда построена модель от детей до взрослого футбола. Когда у самой заурядной семьи есть возможность отдать ребенка в футбольную школу. Когда есть здоровая конкуренция таланта ребенка, а не толщины кошелька родителей. Хачатурянц как руководитель тот еще балабол.
Президент РПЛ Ашот Хачатурянц рассказал, какой хочет видеть лигу в будущем.
«В идеальной РПЛ хотелось бы иметь 18 высококачественных команд. Из них первая восьмерка боролась бы за чемпионство. Или хотя бы за выход в еврокубки.
При этом, чтобы в еврокубки у нас выходило большее количество команд. И, конечно, как результат – сильная сборная», – сказал Хачатурянц.
- Сейчас в чемпионате России выступает 16 клубов.
- Хачатурянца избрали президентом РПЛ 22 ноября. Срок полномочий – 5 лет.
- С 5 октября он исполнял обязанности главы лиги.
Хачатурянц: «Никто не может принудить судью к проверке на детекторе лжи. Это вопрос внутренней ответственности»