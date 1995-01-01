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    Хачатурянц: «Никто не может принудить судью к проверке на детекторе лжи. Это вопрос внутренней ответственности»

    Президент РПЛ Ашот Хачатурянц высказался о практике проверки российских арбитров на полиграфе.

    – Вы считаете, что детектор лжи – это самый действенный, единственный метод, чтобы фундамент был крепким?

    - Фундамент – это профессиональная подготовка. Детектор – это, я бы даже сказал, не крайняя мера. Это вопрос внутренней ответственности человека. Вот если он хочет доказать...

    Во-первых, это необязательная процедура. Никто не может принудить к детектору. Просто мы не имеем права.

    Если человек совершил ряд грубейших ошибок, которые точно не совместимы с уровнем его профессиональной подготовки, бэкграунда, всей судейской карьеры, и он хочет доказать – он сам должен прийти и попросить. Сказать: «Можно я докажу свою честность? Я точно к этому не имею отношения».

    Казарцев же прошел тогда, к нему не было никаких вопросов.

    – Я знаю, что арбитры были настолько возмущены, что они вроде даже писали письмо Коллине, который в Европе отвечает за работу арбитров. И пришло письмо, чтобы эту практику прекратили. Это правда?

    – Никакого письма не было. Со мной беседовал Розетти и говорил о том, что это, конечно, практика нежелательная.

    Но еще раз: это вопрос добровольный. Хочет человек пройти или нет. Если он хочет доказать свою невиновность и непричастность, он может пройти.

    – А у вас нет условия, что если ты не пройдешь детектор, ты работать не будешь?

    – Нет, такого условия нет. Но человек может какое-то время не получать назначения.

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    Источник: Ютуб-канал «Коммент.Шоу»

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    Сегодня, 14:57
    Комментарии2
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      Рейтинг: +11729

      Cleaner 15 минут назад

      Даже к вакцинации принуждают. А уж заставить судью пройти полиграф это дело совсем не хитрое... Не давать судить до тех пор, пока не пройдет. Всего и делов то.

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      Рейтинг: +22983

      vladimir-7 34 минуты назад

      В России вся верхушка власти много лет стоит в очереди на детектор лжи, чтобы доказать свою невиновность и непричастность в краже государственных денег, а вы тут про каких-то арбитров
      нам сказки рассказываете.

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