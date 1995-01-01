Хачатурянц: «Никто не может принудить судью к проверке на детекторе лжи. Это вопрос внутренней ответственности»

Даже к вакцинации принуждают. А уж заставить судью пройти полиграф это дело совсем не хитрое... Не давать судить до тех пор, пока не пройдет. Всего и делов то.
Президент РПЛ Ашот Хачатурянц высказался о практике проверки российских арбитров на полиграфе.
– Вы считаете, что детектор лжи – это самый действенный, единственный метод, чтобы фундамент был крепким?
- Фундамент – это профессиональная подготовка. Детектор – это, я бы даже сказал, не крайняя мера. Это вопрос внутренней ответственности человека. Вот если он хочет доказать...
Во-первых, это необязательная процедура. Никто не может принудить к детектору. Просто мы не имеем права.
Если человек совершил ряд грубейших ошибок, которые точно не совместимы с уровнем его профессиональной подготовки, бэкграунда, всей судейской карьеры, и он хочет доказать – он сам должен прийти и попросить. Сказать: «Можно я докажу свою честность? Я точно к этому не имею отношения».
Казарцев же прошел тогда, к нему не было никаких вопросов.
– Я знаю, что арбитры были настолько возмущены, что они вроде даже писали письмо Коллине, который в Европе отвечает за работу арбитров. И пришло письмо, чтобы эту практику прекратили. Это правда?
– Никакого письма не было. Со мной беседовал Розетти и говорил о том, что это, конечно, практика нежелательная.
Но еще раз: это вопрос добровольный. Хочет человек пройти или нет. Если он хочет доказать свою невиновность и непричастность, он может пройти.
– А у вас нет условия, что если ты не пройдешь детектор, ты работать не будешь?
– Нет, такого условия нет. Но человек может какое-то время не получать назначения.