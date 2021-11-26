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  • Хачатурянц: «Никто не может принудить судью к проверке на детекторе лжи. Это вопрос внутренней ответственности»

Хачатурянц: «Никто не может принудить судью к проверке на детекторе лжи. Это вопрос внутренней ответственности»

26 ноября 2021, 14:57
3

Президент РПЛ Ашот Хачатурянц высказался о практике проверки российских арбитров на полиграфе.

– Вы считаете, что детектор лжи – это самый действенный, единственный метод, чтобы фундамент был крепким?

- Фундамент – это профессиональная подготовка. Детектор – это, я бы даже сказал, не крайняя мера. Это вопрос внутренней ответственности человека. Вот если он хочет доказать...

Во-первых, это необязательная процедура. Никто не может принудить к детектору. Просто мы не имеем права.

Если человек совершил ряд грубейших ошибок, которые точно не совместимы с уровнем его профессиональной подготовки, бэкграунда, всей судейской карьеры, и он хочет доказать – он сам должен прийти и попросить. Сказать: «Можно я докажу свою честность? Я точно к этому не имею отношения».

Казарцев же прошел тогда, к нему не было никаких вопросов.

– Я знаю, что арбитры были настолько возмущены, что они вроде даже писали письмо Коллине, который в Европе отвечает за работу арбитров. И пришло письмо, чтобы эту практику прекратили. Это правда?

– Никакого письма не было. Со мной беседовал Розетти и говорил о том, что это, конечно, практика нежелательная.

Но еще раз: это вопрос добровольный. Хочет человек пройти или нет. Если он хочет доказать свою невиновность и непричастность, он может пройти.

– А у вас нет условия, что если ты не пройдешь детектор, ты работать не будешь?

– Нет, такого условия нет. Но человек может какое-то время не получать назначения.

Источник: Ютуб-канал «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Хачатурянц Ашот
Комментарии (3)
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vladimir-7
1637929044
В России вся верхушка власти много лет стоит в очереди на детектор лжи, чтобы доказать свою невиновность и непричастность в краже государственных денег, а вы тут про каких-то арбитров нам сказки рассказываете.
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Томик
1637940341
Плохое заявление. Казарцев опять может начинать доказывать, что он мужик.
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paracetamol
1637960950
Хачатурянц: да пусть судьи берут взятки, главное, чтобы мне отстегивали!
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