Семак: «Все возможные соперники России в стыках отбора ЧМ-2022 – проходимые»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от жеребьевки стыковых матчей отбора ЧМ-2022.

– Сегодня сборная России узнает своего соперника по стыковым матчам. Могут ли быть предпочтения в такой ситуации или нет никакой разницы, кто попадется нашей команде?

– Думаю, большой разницы нет, все команды, которые могут выпасть России, проходимые, со всеми можно играть, тем более, что первый матч состоится дома – это уже большое подспорье.

Думаю, что не менее важно, кто достанется во втором раунде и где пройдет игра – от этого многое будет зависеть.

– Насколько, по-вашему, справедлив новый регламент, по которому фаворит может провести две игры дома?

– Это жребий. Думаю, что по своей сути формат неплохой, но с домашними и выездными играми есть вопросы. Наверное, было бы справедливо, если бы второй или вообще оба раунда проходил в два матча.

Так было бы более справедливо, но в календаре сборных, судя по всему, окон для такого формата недостаточно, поэтому решили идти именно этим путем.