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    Семак: «Все возможные соперники России в стыках отбора ЧМ-2022 – проходимые»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от жеребьевки стыковых матчей отбора ЧМ-2022.

    – Сегодня сборная России узнает своего соперника по стыковым матчам. Могут ли быть предпочтения в такой ситуации или нет никакой разницы, кто попадется нашей команде?

    – Думаю, большой разницы нет, все команды, которые могут выпасть России, проходимые, со всеми можно играть, тем более, что первый матч состоится дома – это уже большое подспорье.

    Думаю, что не менее важно, кто достанется во втором раунде и где пройдет игра – от этого многое будет зависеть.

    – Насколько, по-вашему, справедлив новый регламент, по которому фаворит может провести две игры дома?

    – Это жребий. Думаю, что по своей сути формат неплохой, но с домашними и выездными играми есть вопросы. Наверное, было бы справедливо, если бы второй или вообще оба раунда проходил в два матча.

    Так было бы более справедливо, но в календаре сборных, судя по всему, окон для такого формата недостаточно, поэтому решили идти именно этим путем.

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    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 15:39
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1887

      Enter2006 1 минуту назад

      Ты у слабой Мальме чуть не проиграл недавно, рассуждает он о проходимости...

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