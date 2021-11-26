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  • Семак: «Все возможные соперники России в стыках отбора ЧМ-2022 – проходимые»

Семак: «Все возможные соперники России в стыках отбора ЧМ-2022 – проходимые»

26 ноября 2021, 15:39
23

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от жеребьевки стыковых матчей отбора ЧМ-2022.

– Сегодня сборная России узнает своего соперника по стыковым матчам. Могут ли быть предпочтения в такой ситуации или нет никакой разницы, кто попадется нашей команде?

– Думаю, большой разницы нет, все команды, которые могут выпасть России, проходимые, со всеми можно играть, тем более, что первый матч состоится дома – это уже большое подспорье.

Думаю, что не менее важно, кто достанется во втором раунде и где пройдет игра – от этого многое будет зависеть.

– Насколько, по-вашему, справедлив новый регламент, по которому фаворит может провести две игры дома?

– Это жребий. Думаю, что по своей сути формат неплохой, но с домашними и выездными играми есть вопросы. Наверное, было бы справедливо, если бы второй или вообще оба раунда проходил в два матча.

Так было бы более справедливо, но в календаре сборных, судя по всему, окон для такого формата недостаточно, поэтому решили идти именно этим путем.

Источник: Официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Отборочные матчи к ЧМ. Европа Зенит Россия Семак Сергей
Комментарии (23)
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Enter2006
1637931062
Ты у слабой Мальме чуть не проиграл недавно, рассуждает он о проходимости...
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polt
1637931390
Ну очень некомпетентное мнение...
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jek718875
1637934611
Сказал тренер,который за 3 года больше обхезался,чем кого-то проходил,фу...
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plehanov6
1637938570
Ты то, Сергей Богданович, куда лезешь?! Для тебя, даже со своим миллионным составом, " Мальме", и то непроходим!!! Не лезь, куда не надо! Или возьми сборную и рассуждай!!!
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Aleksey!
1637941096
Они такие же проходимые как у Зенита в группе по ЛЧ. И что в итоге?
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SpartakMoskwa
1637941540
Про Мальмё так же говорили)))Только в этот раз жалобу на меня не кидайте!!А то вы как дети маленькие жаловаться бежите сразу))
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Форвард 79
1637942041
Играть можно со всеми. Вопрос только в том, как играть и с каким результатом
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FCTB
1637945794
А потом скажут "ваши ожидания, ваши проблемы"
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житель СПб
1637950596
Что, присматривается к сборной?!
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alp
1637963570
Сказал Богданыч и выставил на ЦСКА 5 защитников
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