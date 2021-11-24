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    «Спартак» – о Соболеве: «Киборг, помноженный на вечность»

    Пресс-служба «Спартака» оказалась очарована игрой форварда Александра Соболева в матче Лиги Европы против «Наполи» (2:1). Он оформил дубль.

    «Киборг, помноженный на вечность. Четыре гола в двух последних домашних матчах ЛЕ», – написал «Спартак».

    • «Спартак» набрал 7 очков и вышел в лидеры группы.
    • «Наполи» с тем же количеством очков занимает 2-е место.
    • Соболев – лучший бомбардир «Спартака» в этой Лиге Европы.

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    Источник: твиттер «Спартака»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +11542

      NewLife 8 минут назад

      У меня, видимо, уровень IQ не дотягивает до глубокой мысли пресс службы Спартака - не понял формулировку.

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      Рейтинг: +17652

      derrik2000 18 минут назад

      Ентой "пресс-службе Спартака" уже совсем делать не хрен.
      Дебилы, мля.

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      Рейтинг: +9539

      playsh 29 минут назад

      Киборгу срочно мозги "перепрошить",пусть в РПЛ тоже забивает.

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