«Спартак» – о Соболеве: «Киборг, помноженный на вечность»

У меня, видимо, уровень IQ не дотягивает до глубокой мысли пресс службы Спартака - не понял формулировку.
Пресс-служба «Спартака» оказалась очарована игрой форварда Александра Соболева в матче Лиги Европы против «Наполи» (2:1). Он оформил дубль.
«Киборг, помноженный на вечность. Четыре гола в двух последних домашних матчах ЛЕ», – написал «Спартак».
- «Спартак» набрал 7 очков и вышел в лидеры группы.
- «Наполи» с тем же количеством очков занимает 2-е место.
- Соболев – лучший бомбардир «Спартака» в этой Лиге Европы.
Киборг, помноженный на вечность4 гола в двух последних домашних матчах ЛЕ pic.twitter.com/BOOLvzUGOQ— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) November 24, 2021
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