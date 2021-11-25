«Спартак» – о Соболеве: «Киборг, помноженный на вечность»

Пресс-служба «Спартака» оказалась очарована игрой форварда Александра Соболева в матче Лиги Европы против «Наполи» (2:1). Он оформил дубль.

«Киборг, помноженный на вечность. Четыре гола в двух последних домашних матчах ЛЕ», – написал «Спартак».

«Спартак» набрал 7 очков и вышел в лидеры группы.

«Наполи» с тем же количеством очков занимает 2-е место.

Соболев – лучший бомбардир «Спартака» в этой Лиге Европы.

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