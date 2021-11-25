Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Спартак» – о Соболеве: «Киборг, помноженный на вечность»

25 ноября 2021, 00:15
21

Пресс-служба «Спартака» оказалась очарована игрой форварда Александра Соболева в матче Лиги Европы против «Наполи» (2:1). Он оформил дубль.

«Киборг, помноженный на вечность. Четыре гола в двух последних домашних матчах ЛЕ», – написал «Спартак».

  • «Спартак» набрал 7 очков и вышел в лидеры группы.
  • «Наполи» с тем же количеством очков занимает 2-е место.
  • Соболев – лучший бомбардир «Спартака» в этой Лиге Европы.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Соболев: «Рад, что «Спартак» пропустил от «Наполи»

«Спартак» – об отказе Спаллетти от рукопожатия и реакции Витории: «Момент на века»

Спаллетти: «Витория не поприветствовал меня перед началом игры, поэтому я не пожал ему руку после матча»

Источник: твиттер «Спартака»
Россия. Премьер-лига Лига Европы Спартак Соболев Александр
Комментарии (21)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Plyash
1637789543
Киборгу срочно мозги "перепрошить",пусть в РПЛ тоже забивает.
Ответить
derrik2000
1637790205
Ентой "пресс-службе Спартака" уже совсем делать не хрен. Дебилы, мля.
Ответить
NewLife
1637790857
У меня, видимо, уровень IQ не дотягивает до глубокой мысли пресс службы Спартака - не понял формулировку.
Ответить
Play
1637811099
Правда киборг ржавый какой-то, помимо двух голов, остальное время еле ноги по полю волочил как обычно.
Ответить
oyabun
1637814268
Спартаковскую пресс-службу послушать, так в Спартаке сплошные герои и киборги играют. Отчего тогда команда на 10-м месте в национальном первенстве идет? По большому то счету вчера просто повезло.
Ответить
serglider
1637814836
Да ужжж... Четыре мяча в двух матчах забил и такие дифирамбы ему пресс-служба отвесила! Как бы его для того и наняли, что бы он играл и забивал! И 8-10 мячей, которые в среднем забивают игроки, его амплуа за сезон в РПЛ - это вообще мизер и смешной показатель! Так что никакой он не киборг, а обыкновенный футболист который в двух матчах, начал наконец качественно отрабатывать свою зарплату! Как проявит себя дальше будем посмотреть))) А то как бы "киборг" не загордился и часом не заржавел и не остановился на этом. В России это часто случается с футболистами - выдал неплохую серию из 3-5 матчей и... потух))) Даже за примером далеко идти не надо, тот же Бакаев в Спартаке, такой же кандидат в "киборги"... заржавел и сел на лавку)))
Ответить
Блямба
1637816480
"Я не бал-бес,я-ро-бот"(с) "Тайна железной двери"
Ответить
CSKA471
1637821245
Просто вчера он сделал за день много добрых дел наверное, вот карма и наградила, а так обычный парень, игрок уровня рпл (фнл)!был бы киборг стабильно бы ложил по 20 в чемпионате за сезон, а так 19 мячей в чемпионате, за почти 3 года в спартаке показатель на троечку
Ответить
paracetamol
1637831322
Вечно падающий и плачущий киборг-симулянт! Вот до чего довел свинарник алтайского парня! В КС он не был таким и забивал больше!
Ответить
хряк СМ
1637831488
Тряпки жгут смеются.
Ответить
Главные новости
ВидеоМбаппе – о свадьбе с испанской актрисой: «Спокойной ночи»
14:59
1
«Рома» может отказаться от бразильца из «Зенита»
14:30
1
Пиняев прокомментировал интерес «Спартака»
14:24
Семин – о пенальти в пользу «Зенита»: «Не понимаю логику решения»
13:49
9
Тренер «Балтики» оскорбил Мостового и Радимова одним словом
13:46
9
Агент Тюкавина оценил готовность форварда сыграть со «Спартаком»
13:43
ЦСКА заинтересовался бельгийским форвардом
13:32
1
Суперкомпьютер оценил шансы «Зенита», «Спартака» и «Краснодара» на титул РПЛ
13:28
5
Орлов – о Даку: «Пока не вписался в футбол Карседо»
13:15
5
Пиняев – о кричалке болельщиков «Локомотива»: «Это чуть-чуть неправильно»
13:07
Все новости
Все новости
Игрок «Зенита» оценил скандальный пенальти в Воронеже
14:37
Бубнов назвал оптимальную позицию для Кругового в ЦСКА
14:18
1
ВидеоОтстраненный из-за ставок Писарский отдал голевой пас пяткой в 1-м матче за новый клуб
14:00
Агент Тюкавина оценил готовность форварда сыграть со «Спартаком»
13:43
ЦСКА заинтересовался бельгийским форвардом
13:32
Суперкомпьютер оценил шансы «Зенита», «Спартака» и «Краснодара» на титул РПЛ
13:28
5
Орлов – о Даку: «Пока не вписался в футбол Карседо»
13:15
5
Пиняев – о кричалке болельщиков «Локомотива»: «Это чуть-чуть неправильно»
13:07
ФотоИгроки «Крыльев» и «Торпедо» перешли в клуб Второй лиги
12:55
Дивеев объяснил, почему «Зениту» было тяжело в матче с «Факелом»
12:31
1
Реакция Аршавина на переход Слуцкого в медиафутбол
12:24
Орлов – о ничьей «Спартака»: «Что поделать? Осечки еще будут, подвела реализация»
12:06
14
Рахимич описал Игдисамова тремя прилагательными
12:00
1
Карседо объяснил, почему заменил Умярова по ходу игры с «Оренбургом»
11:54
7
Экс-спартаковца уличили в том, что он «слил» тренера
11:51
1
В ворота «Краснодара» в матче с «Ростовом» ошибочно не поставили пенальти
11:44
4
Тренер «Оренбурга» – о фолах: «Болельщики «Спартака» после потери очков ищут причины»
11:27
3
Реакция «Локо» на дебют Батракова за «Галатасарай»
11:24
ФотоЦСКА готов купить за 12 миллионов бразильца у мексиканского клуба
11:13
11
Орлов высказался о пенальти в пользу «Зенита» в игре с «Факелом»
10:58
12
Аршавин оценил потенциал Касаджикова из «Оренбурга» для игры за «Зенит»
10:49
3
Баринов может вернуться в состав ЦСКА без операции на колене
10:39
4
Реакция Червиченко на ничью «Спартака» с «Оренбургом»
09:40
6
«Зенит» может возобновить переговоры по Данило
09:28
10
Президент «Оренбурга» заявил о потере двух очков в игре со «Спартаком»
08:52
28
Итоги шестого тура РПЛ 2026/2027. Скандальный пенальти «Зенита», «Спартак» потерял очки дома
08:49
5
Энрике близок к уходу из «Зенита»
08:43
9
Губерниев высказал пожелание «Спартаку» после ничьей с «Оренбургом»
08:30
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+