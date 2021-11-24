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Соболев: «Рад, что «Спартак» пропустил от «Наполи»

24 ноября 2021, 22:15
26

Нападающий «Спартака» Александр Соболев поделился эмоциями от матча Лиги Европы против «Наполи» (2:1). Форвард оформил дубль.

«В первом тайме забили два быстрых гола и, наверное, чуть нокаутировали «Наполи». Но во втором тайме вышли, понятно, что счeт 2:0, и была некая боязнь пропустить быстрый гол. Я рад, что пропустили. Лучше бы не пропустили, но рад, что пропустили. На 64-й минуте. Эмоционально тяжело, когда ты 2:1 ведeшь, могут забить. Но я рад, что мы выстояли эту победу. Но игра, конечно, была максимально тяжeлая», – сказал Соболев.

  • «Спартак» набрал 7 очков и вышел в лидеры группы.
  • «Наполи» с тем же количеством очков занимает 2-е место.
  • Соболев забил во 2-м еврокубковом домашнем матче подряд.

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Источник: «Чемпионат»
Лига Европы Россия. Премьер-лига Спартак Наполи Соболев Александр
Комментарии (26)
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DOCTOR PENALTY
1637782205
Переведите пожалуйста, если кто чё понял. У нас в Спартаке, видать, последствия ковида: Соболев рад, что пропустили, Селихов ржал ходил по полю, когда от Ростова пропустил...
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Fusballer
1637783031
Соболь что-то непонятное сказал. Но ему можно простить - как никак головой забил))))
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_Marqella_
1637783367
Интересно он сам понимает,что говорит...У него на лице признаки дауна присутствуют,вот от этого и такое интервью...
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серега кашин
1637783891
саша несет чушь какую то
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klimovich
1637784799
Нет, ну так-то конечно я с Соболевым согласен. В завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все. Мало кто может это делать. Почему нельзя было сказать "Рад, как отреагировали на пропущенный мяч и не пропустили второй"?
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GreyDM
1637785591
Дунул что ли на радостях...
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paracetamol
1637786430
Обычный болван из свинарника. Рад, что его команда пропустила... Болван!
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portero
1637786860
Мазохист какой-то ... смотри поляки опять на одном не остановятся и наколотят...
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tushkanlz
1637814069
Мелет чушь - мячом сильно по голове досталось. Молодец, что,хоть, в ворота попал...или отскочило?...
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Блямба
1637817843
Он разве головой забивал? Инфаркт мозга .Какой интересный случай.
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