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    Соболев: «Рад, что «Спартак» пропустил от «Наполи»

    Нападающий «Спартака» Александр Соболев поделился эмоциями от матча Лиги Европы против «Наполи» (2:1). Форвард оформил дубль.

    «В первом тайме забили два быстрых гола и, наверное, чуть нокаутировали «Наполи». Но во втором тайме вышли, понятно, что счeт 2:0, и была некая боязнь пропустить быстрый гол. Я рад, что пропустили. Лучше бы не пропустили, но рад, что пропустили. На 64-й минуте. Эмоционально тяжело, когда ты 2:1 ведeшь, могут забить. Но я рад, что мы выстояли эту победу. Но игра, конечно, была максимально тяжeлая», – сказал Соболев.

    • «Спартак» набрал 7 очков и вышел в лидеры группы.
    • «Наполи» с тем же количеством очков занимает 2-е место.
    • Соболев забил во 2-м еврокубковом домашнем матче подряд.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 22:15
    Комментарии11
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      Рейтинг: +445

      klimovich 39 секунд назад

      Нет, ну так-то конечно я с Соболевым согласен. В завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все. Мало кто может это делать.

      Почему нельзя было сказать "Рад, как отреагировали на пропущенный мяч и не пропустили второй"?

      0
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      Рейтинг: +9593

      ivany4 2 минуты назад

      От радости. в зобу дыханье сперло.
      Видимо и мысли перепутались. Выдыхать почаще надо Саша, выдыхать.)))

      0
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      Рейтинг: +6696

      серега кашин 15 минут назад

      саша несет чушь какую то

      2
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      Рейтинг: +4020

      _Marqella_ 24 минуты назад

      Интересно он сам понимает,что говорит...У него на лице признаки дауна присутствуют,вот от этого и такое интервью...

      2
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      Рейтинг: +578

      Форвард 79 28 минут назад

      Я думаю, что он рад, что пропустили только один, а не два и больше
      С победой!

      1
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      Рейтинг: +10208

      Fusballer 30 минут назад

      Соболь что-то непонятное сказал. Но ему можно простить - как никак головой забил))))

      1
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      Рейтинг: +15114

      Garrincha58 37 минут назад

      Руй: а я рад что Спаллетти не пожал мне руку

      0
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      Рейтинг: +21735

      DOCTOR PENALTY 43 минуты назад

      Переведите пожалуйста, если кто чё понял. У нас в Спартаке, видать, последствия ковида: Соболев рад, что пропустили, Селихов ржал ходил по полю, когда от Ростова пропустил...

      4
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      Рейтинг: +12499

      житель СПб 45 минут назад

      "Чуть нокаутировали" - это нокдаун.

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      Рейтинг: +17642

      derrik2000 51 минуту назад

      Звучит эта фраза так:
      "Я рад, что пропустили. Лучше бы не пропустили, но рад, что пропустили."

      Или корреспондент, или Соболев "запутались в показаниях".
      ))

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      Рейтинг: +21735

      DOCTOR PENALTY > derrik2000 49 минут назад

      Видать оба мудаки.

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