Соболев: «Рад, что «Спартак» пропустил от «Наполи»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев поделился эмоциями от матча Лиги Европы против «Наполи» (2:1). Форвард оформил дубль.

«В первом тайме забили два быстрых гола и, наверное, чуть нокаутировали «Наполи». Но во втором тайме вышли, понятно, что счeт 2:0, и была некая боязнь пропустить быстрый гол. Я рад, что пропустили. Лучше бы не пропустили, но рад, что пропустили. На 64-й минуте. Эмоционально тяжело, когда ты 2:1 ведeшь, могут забить. Но я рад, что мы выстояли эту победу. Но игра, конечно, была максимально тяжeлая», – сказал Соболев.

«Спартак» набрал 7 очков и вышел в лидеры группы.

«Наполи» с тем же количеством очков занимает 2-е место.

Соболев забил во 2-м еврокубковом домашнем матче подряд.

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