Витория – о возможном увольнении из «Спартака»: «Я работаю со страстью и большой любовью к этому клубу»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория отреагировал на слухи о своей возможной отставке во время зимней паузы.
«Я проработаю до зимы? Каждый день я очень много работаю. Я работаю со страстью и большой любовью к этому клубу.
Моя миссия здесь – готовить команду от игры к игре. Будущее – это то, что будет завтра. Мы можем повлиять на то, что произойдет на следующей игре.
Я тренирую много лет, я титулованный тренер. Самое главное сейчас – готовиться к тренировкам», – сказал португалец.
- Витория возглавляет «Спартак» с мая этого года.
- Его контракт с клубом действует до конца сезона-2022/23.
- Москвичи идут на 10-м месте в РПЛ после 15 туров.
Источник: «Спорт-Экспресс»