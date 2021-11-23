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  • Витория – о возможном увольнении из «Спартака»: «Я работаю со страстью и большой любовью к этому клубу»

Витория – о возможном увольнении из «Спартака»: «Я работаю со страстью и большой любовью к этому клубу»

23 ноября 2021, 16:59
16

Главный тренер «Спартака» Руй Витория отреагировал на слухи о своей возможной отставке во время зимней паузы.

«Я проработаю до зимы? Каждый день я очень много работаю. Я работаю со страстью и большой любовью к этому клубу.

Моя миссия здесь – готовить команду от игры к игре. Будущее – это то, что будет завтра. Мы можем повлиять на то, что произойдет на следующей игре.

Я тренирую много лет, я титулованный тренер. Самое главное сейчас – готовиться к тренировкам», – сказал португалец.

  • Витория возглавляет «Спартак» с мая этого года.
  • Его контракт с клубом действует до конца сезона-2022/23.
  • Москвичи идут на 10-м месте в РПЛ после 15 туров.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Витория Руй
Комментарии (16)
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paracetamol
1637676386
Да работай, работай Руй, мы все за тебя!
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vladimir-7
1637677103
Руй, ты находишься под колпаком, как бы ты не работал, тебя всё равно уволят, вопрос твой решен. Береги здоровье, а сейчас не надрывайся.
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Блямба
1637677571
В коротком монологе, где рядом полынья .. Как можно быть убогим, семь раз промолвив "Я"..?(
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"supermax"
1637677718
ептэ...одни бомжи и их конявый подлизунчик с гладким языком
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JTherry
1637677887
"Я тренирую много лет, я титулованный тренер..." в работе тренера надо меньше про титулы, завоеванные в прошлом, говорить, а больше реальной работой доказывать, что можешь здесь и сейчас показать свой класс и завоевать титулы...
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NewLife
1637679921
Напоминает мне высказывания советских чиновников о положении в экономике накануне девальвации.
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Блямба
1637680715
" Пусть голова моя седа,-- зимы мне нечего пугаться. Не только груз -- мои года. Мои года -- мое богатство." Кикабидзе..
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ab15488
1637683604
Руй, главное голову мыть не забывай, а то на этом уже прогорали))
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paracetamol
1637685294
Свинские страсти. Надоело уже!
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piligrim1986
1637687909
видимо какая-то особенная любовь, на грани с мазохизмом
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