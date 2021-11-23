Витория – о возможном увольнении из «Спартака»: «Я работаю со страстью и большой любовью к этому клубу»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория отреагировал на слухи о своей возможной отставке во время зимней паузы.

«Я проработаю до зимы? Каждый день я очень много работаю. Я работаю со страстью и большой любовью к этому клубу.

Моя миссия здесь – готовить команду от игры к игре. Будущее – это то, что будет завтра. Мы можем повлиять на то, что произойдет на следующей игре.

Я тренирую много лет, я титулованный тренер. Самое главное сейчас – готовиться к тренировкам», – сказал португалец.