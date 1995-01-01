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    Витория – о возможном увольнении из «Спартака»: «Я работаю со страстью и большой любовью к этому клубу»

    Главный тренер «Спартака» Руй Витория отреагировал на слухи о своей возможной отставке во время зимней паузы.

    «Я проработаю до зимы? Каждый день я очень много работаю. Я работаю со страстью и большой любовью к этому клубу.

    Моя миссия здесь – готовить команду от игры к игре. Будущее – это то, что будет завтра. Мы можем повлиять на то, что произойдет на следующей игре.

    Я тренирую много лет, я титулованный тренер. Самое главное сейчас – готовиться к тренировкам», – сказал португалец.

    • Витория возглавляет «Спартак» с мая этого года.
    • Его контракт с клубом действует до конца сезона-2022/23.
    • Москвичи идут на 10-м месте в РПЛ после 15 туров.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 16:59
    Комментарии18
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      Рейтинг: +11452

      NewLife 7 минут назад

      Напоминает мне высказывания советских чиновников о положении в экономике накануне девальвации.

      0
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      Рейтинг: +1744

      Enter2006 25 минут назад

      Мдя, знаковый юбилей у Спартака мягко говоря не получается по игре.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2176

      Радио1000шумеров 32 минуты назад

      Многия лета тебе во главе Спартака, ̶Х̶у̶й̶ Руй.

      1
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      Рейтинг: +1201

      БОМЖАРНИК 33 минуты назад

      Главное что бы в бомжарнике проколотом дырявом было все нормально.

      0
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      Рейтинг: +21695

      DOCTOR PENALTY 41 минуту назад

      Молодец, что не бросил лопату.

      0
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      Рейтинг: +18476

      JTherry 41 минуту назад

      "Я тренирую много лет, я титулованный тренер..."
      в работе тренера надо меньше про титулы, завоеванные в прошлом, говорить, а больше реальной работой доказывать, что можешь здесь и сейчас показать свой класс и завоевать титулы...

      2
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      Рейтинг: +3971

      FENIX-SL 41 минуту назад

      ахахахахахах
      уже и этого менять
      у нас реально такие тупые все кругом? постоянно все претензии к тренеру..независимо от того какой это клуб или может сборная вообще

      В РОССИИ НЕТ ФУТБОЛА
      никакой Витория или Гвардиола это не изменит

      1
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      Рейтинг: +8278

      "supermax" 44 минуты назад

      ептэ...одни бомжи и их конявый подлизунчик с гладким языком

      1
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      Рейтинг: +4659

      Semenycch > "supermax" 43 минуты назад

      Обсуждать Спартак запрещено болельщикам других клубов?

      3
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      Рейтинг: +8278

      "supermax" > Semenycch 26 минут назад

      разве я запрещаю? проспись, старый...или опять корежит?

      1
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      Рейтинг: +2410

      Блямба 46 минут назад

      В коротком монологе,
      где рядом полынья ..
      Как можно быть убогим,
      семь раз промолвив "Я"..?(

      2
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      Рейтинг: +22927

      vladimir-7 54 минуты назад

      Руй, ты находишься под колпаком, как бы ты не работал, тебя всё
      равно уволят, вопрос твой решен. Береги здоровье, а сейчас не надрывайся.

      3
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