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Кержаков: «Мне нравится Карпин. Он честный перед всеми»

23 ноября 2021, 15:27
9

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков высказался о качествах Валерия Карпина, который возглавляет сборную России.

«Мне нравится, во-первых, что сборная добивается результата сейчас. Во-вторых, мне нравится сам Карпин как личность, как он себя ведет как тренер. То есть то, что он хочет добиться, он понимает.

Он не боится признавать своих ошибок, он не боится быть откровенным, не боится быть прямолинейным. Он честный перед всеми», – считает Кержаков.

  • Карпин возглавил сборную в июле.
  • Под его руководством команда выиграла 5 из 7 матчей отбора ЧМ-2022.
  • Россияне финишировали на 2-м месте в группе квалификации и вышли в стыки.

Источник: Premier
Россия. Премьер-лига Нижний Новгород Россия Карпин Валерий Кержаков Александр
Комментарии (9)
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DOCTOR PENALTY
1637670718
Да, Валера это не Черчесов и не Газзаев.
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Красногорск_Фан
1637673924
Охоененный результат выйти в стыки на Италию с Португалией иди еще до этого вылететь от македонянь. Разве что сарказм это был
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paracetamol
1637675625
Особенно честен перед Дзюбой и болельщиками.
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ab15488
1637683436
Ага, честный. "Сборная будет играть в современный атакующий футбол", хорваты - "ну да, пару атак было" "В сборной будут играть лучшие игроки на данный момент". Лучший бомбардир Агаларов -"ну да, я в сборной, молодежной". Зобнин, Бакаев -"ух ты, мы лучшие!"
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NewLife
1637685653
"Он не боится признавать своих ошибок" Ошибка в падеже, здесь нужен винительный.
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Garrincha58
1637687856
зачем хвалить тренера который ничего не добился и вряд ли скоро добьётся
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neveldomha
1637748734
У нас на работе есть откровенная прямолинейная честная уборщица. Ноги не вытер и получил в след пару тройку хороших матюгов. И ей плевать, кто это был, работяга или начальник. Всем одинаково достается. Давайте ее тренером сборной поставим. Подходит по всем критериям. Хотя бы сэкономим.
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