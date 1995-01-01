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    Кержаков: «Мне нравится Карпин. Он честный перед всеми»

    Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков высказался о качествах Валерия Карпина, который возглавляет сборную России.

    «Мне нравится, во-первых, что сборная добивается результата сейчас. Во-вторых, мне нравится сам Карпин как личность, как он себя ведет как тренер. То есть то, что он хочет добиться, он понимает.

    Он не боится признавать своих ошибок, он не боится быть откровенным, не боится быть прямолинейным. Он честный перед всеми», – считает Кержаков.

    • Карпин возглавил сборную в июле.
    • Под его руководством команда выиграла 5 из 7 матчей отбора ЧМ-2022.
    • Россияне финишировали на 2-м месте в группе квалификации и вышли в стыки.

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    Источник: Premier

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    Сегодня, 15:27
    Комментарии10
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      Рейтинг: +14468

      paracetamol 1 час назад

      Особенно честен перед Дзюбой и болельщиками.

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      Рейтинг: +175

      Вот оно чё Михалыч > paracetamol 43 минуты назад

      Он не боится признавать своих ошибок, он не боится быть откровенным, не боится быть прямолинейным. Он честный перед всеми»,=====Браво Кержаков....Прав на 200 процентов.

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      Рейтинг: +2763

      Красногорск_Фан 1 час назад

      Охоененный результат выйти в стыки на Италию с Португалией иди еще до этого вылететь от македонянь. Разве что сарказм это был

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      Рейтинг: +4659

      Semenycch 2 часа назад

      Саша, Анюков вот это да честный абсолютно и прямолинейный, собственно это ты и сам знаешь, а говно Карпин эгоистичный скот, тупой и бесхитростный, одно с другим путать не надо!

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      Рейтинг: +11602

      Cleaner 2 часа назад

      Не нужно путать хамоватость с честностью...

      2
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      Рейтинг: +21695

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Да, Валера это не Черчесов и не Газзаев.

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      Рейтинг: +4659

      Semenycch > DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Гораздо хуже.

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      Рейтинг: +4887

      Виталий Орехов > Semenycch 1 час назад

      Чем хуже то?!!

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      Рейтинг: +4659

      Semenycch > Виталий Орехов 1 час назад

      Сравни футбол при Черчесове и при этом говне. Вдумайся, за 4 игры сборной при говне Карпине - с Хорватами, Словенцами и Словаками наши не забили ни одного гола с игры! Ни одного! В матче со Словаками и Хорватами в гостях вообще не создали ни одного голевого момента! Такого никогда не было и быть не могло! Это полный отстой!
      А свиньи еще пишут о том, что наша сборная непременно пробьется на ЧМ. Чего? При полном отсутствии атаки?

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      Рейтинг: +175

      Вот оно чё Михалыч > Semenycch 40 минут назад

      Гыыы Самый прикол...Семеныч и Черчеса поносил )))

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