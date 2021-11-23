Кержаков: «Мне нравится Карпин. Он честный перед всеми»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков высказался о качествах Валерия Карпина, который возглавляет сборную России.

«Мне нравится, во-первых, что сборная добивается результата сейчас. Во-вторых, мне нравится сам Карпин как личность, как он себя ведет как тренер. То есть то, что он хочет добиться, он понимает.

Он не боится признавать своих ошибок, он не боится быть откровенным, не боится быть прямолинейным. Он честный перед всеми», – считает Кержаков.