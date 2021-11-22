Хави хочет подписать алжирца Бунеджаха в «Барсу». Он забил 159 голов в 153 матчах за «Аль-Садд»

Новый главный тренер «Барселоны» Хави планируют усилить атакующую линию команды.

По информации Sport.es, 41-летний испанец заинтересован в трансфере нападающего «Аль-Садда» Багдада Бунеджаха, с которым он знаком по работе с катарским клубом.

«Барселона» рассматривает кандидатуру алжирского форварда из-за ограниченного трансферного бюджета и травм футболистов линии атаки.