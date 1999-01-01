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    Хави хочет подписать алжирца Бунеджаха в «Барсу». Он забил 159 голов в 153 матчах за «Аль-Садд»

    Новый главный тренер «Барселоны» Хави планируют усилить атакующую линию команды.

    По информации Sport.es, 41-летний испанец заинтересован в трансфере нападающего «Аль-Садда» Багдада Бунеджаха, с которым он знаком по работе с катарским клубом.

    «Барселона» рассматривает кандидатуру алжирского форварда из-за ограниченного трансферного бюджета и травм футболистов линии атаки.

    • 29-летний Бунеджах играет за «Аль-Садд» с 2015 года.
    • Он забил 159 мячей в 153 матчах за клуб.
    • Его рыночная стоимость – 6 миллионов евро.

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    Источник: Sport.es

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