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  • Хави хочет подписать алжирца Бунеджаха в «Барсу». Он забил 159 голов в 153 матчах за «Аль-Садд»

Хави хочет подписать алжирца Бунеджаха в «Барсу». Он забил 159 голов в 153 матчах за «Аль-Садд»

22 ноября 2021, 14:53
4

Новый главный тренер «Барселоны» Хави планируют усилить атакующую линию команды.

По информации Sport.es, 41-летний испанец заинтересован в трансфере нападающего «Аль-Садда» Багдада Бунеджаха, с которым он знаком по работе с катарским клубом.

«Барселона» рассматривает кандидатуру алжирского форварда из-за ограниченного трансферного бюджета и травм футболистов линии атаки.

  • 29-летний Бунеджах играет за «Аль-Садд» с 2015 года.
  • Он забил 159 мячей в 153 матчах за клуб.
  • Его рыночная стоимость – 6 миллионов евро.

Источник: Sport.es
Испания. Примера Казахстан. Премьер-лига Аль-Садд Барселона Бунеджах Багдад Хави
Комментарии (4)
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Skull_Boy
1637585335
40 млн на стол и Барса любит покупать хлам за деньги, которые они явно не стоят
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portero
1637587188
Оооо... оперется на тех кого знает, или возможно это часть условий по его переходу....
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mikturovpefz
1637591892
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Черкизовский Кот
1638102940
Уже даже 30-летний.
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