Хави хочет подписать алжирца Бунеджаха в «Барсу». Он забил 159 голов в 153 матчах за «Аль-Садд»

Новый главный тренер «Барселоны» Хави планируют усилить атакующую линию команды.
По информации Sport.es, 41-летний испанец заинтересован в трансфере нападающего «Аль-Садда» Багдада Бунеджаха, с которым он знаком по работе с катарским клубом.
«Барселона» рассматривает кандидатуру алжирского форварда из-за ограниченного трансферного бюджета и травм футболистов линии атаки.
- 29-летний Бунеджах играет за «Аль-Садд» с 2015 года.
- Он забил 159 мячей в 153 матчах за клуб.
- Его рыночная стоимость – 6 миллионов евро.
Источник: Sport.es