Слуцкий: «Желаю, чтобы здоровье позволило Шатову вернуться на футбольное поле»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился мыслями о решении полузащитника Олега Шатова приостановить карьеру.

– Шатов решил приостановить свою карьеру. Как отнеслись к такому решению игрока?

– Это его решение. Мы должны уважать любое решение футболиста, в том числе такое тяжелое решение, которое принял для себя Олег.

Хочу пожелать ему того, чтобы это была действительно только приостановка карьеры, чтобы все-таки здоровье позволило ему вернуться на футбольное поле.

– Это серьезная потеря для клуба?

– Когда Шатов в оптимальном состоянии, это очень мастеровитый игрок, один из лучших футболистов в нашей команде.

Но когда ты все время травмирован и все время проводишь у физиотерапевтов, это очень сложное психологическое испытание.