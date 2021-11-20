Слуцкий: «Желаю, чтобы здоровье позволило Шатову вернуться на футбольное поле»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился мыслями о решении полузащитника Олега Шатова приостановить карьеру.
– Шатов решил приостановить свою карьеру. Как отнеслись к такому решению игрока?
– Это его решение. Мы должны уважать любое решение футболиста, в том числе такое тяжелое решение, которое принял для себя Олег.
Хочу пожелать ему того, чтобы это была действительно только приостановка карьеры, чтобы все-таки здоровье позволило ему вернуться на футбольное поле.
– Это серьезная потеря для клуба?
– Когда Шатов в оптимальном состоянии, это очень мастеровитый игрок, один из лучших футболистов в нашей команде.
Но когда ты все время травмирован и все время проводишь у физиотерапевтов, это очень сложное психологическое испытание.
- 31-летний Шатов расторг контракт с «Рубином».
- Он провел 1,5 сезона в казанской команде.
- В активе хавбека 1 гол и 3 ассиста в 25 матчах.
Источник: Официальный сайт «Рубина»