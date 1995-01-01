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    Слуцкий: «Желаю, чтобы здоровье позволило Шатову вернуться на футбольное поле»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился мыслями о решении полузащитника Олега Шатова приостановить карьеру.

    – Шатов решил приостановить свою карьеру. Как отнеслись к такому решению игрока?

    – Это его решение. Мы должны уважать любое решение футболиста, в том числе такое тяжелое решение, которое принял для себя Олег.

    Хочу пожелать ему того, чтобы это была действительно только приостановка карьеры, чтобы все-таки здоровье позволило ему вернуться на футбольное поле.

    – Это серьезная потеря для клуба?

    – Когда Шатов в оптимальном состоянии, это очень мастеровитый игрок, один из лучших футболистов в нашей команде.

    Но когда ты все время травмирован и все время проводишь у физиотерапевтов, это очень сложное психологическое испытание.

    • 31-летний Шатов расторг контракт с «Рубином».
    • Он провел 1,5 сезона в казанской команде.
    • В активе хавбека 1 гол и 3 ассиста в 25 матчах.

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    Источник: Официальный сайт «Рубина»

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    Сегодня, 11:31
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4511

      Semenycch 1 час назад

      Слуцкий достойный человек и профессиональный тренер. Уважуха!

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