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Дзюба: «Все это время с последнего матча я копил злость»

19 ноября 2021, 23:06
26

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба дал комментарий после матча 15-го тура РПЛ против «Нижнего Новгорода» (5:1). Игрок оформил хет-трик.

«Настроиться на матч было нетрудно. Был неважный матч с «Уралом» (0:0). Все это время я копил злость, поэтому правильно подготовился», – рассказал Дзюба.

  • Дзюба вышел на 1-е место в истории РПЛ по количеству хет-триков.
  • Дзюба – лучший бомбардир в истории чемпионата России.
  • Его «Зенит» с отрывом лидирует в РПЛ.

Дзюба вышел на первое место в истории РПЛ по количеству хет-триков

Источник: твиттер «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Нижний Новгород Урал Дзюба Артем
Комментарии (26)
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Andrew01
1637353377
Не давал волю рукам?
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FCTB
1637353894
Ну правильно, что там какой-то Ювентус или Челси, лучше топ клубу мира Нижнему Новгороду отгрузить.
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JTherry
1637354850
рукаку, ты не из-за игры с Уралом "копил злость", ты из-за Карпина копил злость, что тебе из-за него пришлось отказаться от игры в сборной... точно так же ты "копил злость" и против Манчини, когда он тебя в Арсенал сослал... вся злость твоя только против слабых команд проявляется, а куда она в ЛЧ исчезает..?)
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DOCTOR PENALTY
1637355424
Злости накопил, подлости и так достаточно, теперь за что возьмёшься?...
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BuenosArgentina
1637356582
Правильно Артём, молодец , хет трик это здорово, хорошая связка с Малкомом ( не плохо он в Барселоне натренировался , может и в нашей лиге играть ), дзюбаненавистникам кол снизу вверх фарисеям , ханжам которые лгут штоякобычлен недержали, хотя могут быыть и такие , не спорю, многих природа обделила.... Но вопить на бомбардире они молодцы, хоть и бабу не видели никогда акромя своей страшной жены
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JTherry
1637358330
Гриша Иванов доволен, не зря в Урал пригласил...)
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NewLife
1637358970
Уроды копят злость, а нормальные люди - добро.
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Боцман59rus
1637393967
_ это мы поняли, специалист-бомбордир Новгородов Санмариныч
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САДЫЧОК
1637393989
и как чел и как футболист г...о !
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AtticusFinch1
1637401327
Я просто не пойму, сколько можно восхвалять этого балбеса и бездаря?Выстрелила палка один раз,так когда это было...Где же его злость Юве и Челси,даже мёртвому Спартаку только с пенальти смог забить.Можно хоть десятку отгрузить тамбовам,нн и Сан-марино,но чуть сильнее соперник он сразу обосрется и теряется на поле,лучшие забивают лучшим,а не командам из зоны вылета и одному иранцу)
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