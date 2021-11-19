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    Дзюба: «Все это время с последнего матча я копил злость»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба дал комментарий после матча 15-го тура РПЛ против «Нижнего Новгорода» (5:1). Игрок оформил хет-трик.

    «Настроиться на матч было нетрудно. Был неважный матч с «Уралом» (0:0). Все это время я копил злость, поэтому правильно подготовился», – рассказал Дзюба.

    • Дзюба вышел на 1-е место в истории РПЛ по количеству хет-триков.
    • Дзюба – лучший бомбардир в истории чемпионата России.
    • Его «Зенит» с отрывом лидирует в РПЛ.

    Дзюба вышел на первое место в истории РПЛ по количеству хет-триков

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    Источник: твиттер «Матч ТВ»

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    19.11.2021 23:06
    Комментарии7
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      Рейтинг: +21665

      DOCTOR PENALTY 7 минут назад

      Злости накопил, подлости и так достаточно, теперь за что возьмёшься?...

      0
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      Рейтинг: +18405

      JTherry 16 минут назад

      рукаку, ты не из-за игры с Уралом "копил злость", ты из-за Карпина копил злость, что тебе из-за него пришлось отказаться от игры в сборной... точно так же ты "копил злость" и против Манчини, когда он тебя в Арсенал сослал... вся злость твоя только против слабых команд проявляется, а куда она в ЛЧ исчезает..?)

      1
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      Рейтинг: +736

      FCTB 32 минуты назад

      Ну правильно, что там какой-то Ювентус или Челси, лучше топ клубу мира Нижнему Новгороду отгрузить.

      3
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      Рейтинг: +10360

      Вомбат > FCTB 15 минут назад

      С одной стороны было бы лучше, если бы он на Челси злость копил. С другой стороны, Зенит играет с сильными соперниками так трусливо, что там не только Дзюба, там и Азмун не при делах. Никакая индивидуальная злость тут не поможет. Нужна командная. А откуда ей взяться, если игроки ловят флюиды вегана и показывают футбол типа "молодец среди овец, а на молодца -- самая трусливая овца".

      0
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      Рейтинг: +1002

      Andrew01 41 минуту назад

      Не давал волю рукам?

      4
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      Рейтинг: +8235

      "supermax" > Andrew01 22 минуты назад

      Ахах... Пляяя

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4460

      Semenycch 48 минут назад

      Все правильно Артем!

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