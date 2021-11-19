Дзюба: «Все это время с последнего матча я копил злость»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба дал комментарий после матча 15-го тура РПЛ против «Нижнего Новгорода» (5:1). Игрок оформил хет-трик.

«Настроиться на матч было нетрудно. Был неважный матч с «Уралом» (0:0). Все это время я копил злость, поэтому правильно подготовился», – рассказал Дзюба.

Дзюба вышел на 1-е место в истории РПЛ по количеству хет-триков.

Дзюба – лучший бомбардир в истории чемпионата России.

Его «Зенит» с отрывом лидирует в РПЛ.

Дзюба вышел на первое место в истории РПЛ по количеству хет-триков