Дзюба вышел на первое место в истории РПЛ по количеству хет-триков

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба забил три мяча в матче 15-го тура РПЛ против «Нижнего Новгорода» (5:1). Это его пятый хет-трик в чемпионате России.

Он вышел на первое место по этому показателю. Больше четырех хет-триков нет ни у одного другого игрока в истории РПЛ.

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