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  • Дзюба вышел на первое место в истории РПЛ по количеству хет-триков

Дзюба вышел на первое место в истории РПЛ по количеству хет-триков

19 ноября 2021, 22:12
56

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба забил три мяча в матче 15-го тура РПЛ против «Нижнего Новгорода» (5:1). Это его пятый хет-трик в чемпионате России.

Он вышел на первое место по этому показателю. Больше четырех хет-триков нет ни у одного другого игрока в истории РПЛ.

Кержаков – о разгроме от «Зенита»: «Лучше играть, как мы сегодня, чем отбиваться и пропустить на последней минуте»

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем
Комментарии (56)
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the teacher
1637349715
вот что значат сильные руки! молодец Рукаку!
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R_a_i_n
1637350530
Мне кажется до завершении карьеры Зюба еще сделает 3-4 хет-трика. Ноги раздвинут очередные Тамбовы и Нижнии.
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Fusballer
1637351364
Особенно запомнился покер в ворота Тамбова - знатно тогда перед Дзюбой разбегались защитники в разные стороны.
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mamba9090909
1637351571
Сколько грязи на Дзюбу выливают, а он как в той басне - А васька слушает и ест.))
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aaaaahhhh
1637351907
Все равно мерзость, и это первое что приходит на ум, все остальное вторично.
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Plyash
1637353506
Жаль,конечно,что в одном индивиде ужились совершенно два разных человека,первый - неплохой спортсмен,второй - совершенная мразь по отношению к находящимся рядом с ним людям.Карьерист и негодяй откровенный.
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Валерий1965
1637354155
Вот от души - поздравляю!)))
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Bozigit
1637354622
Вот кого не хватало сборной
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Бриг
1637355118
Большие поздравления! Так держать и успехов в сборной!
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trudovik
1637398322
посмотрел обзор. хоть покер пусть забивают, но какой в этом смысл если это не позволит обыграть европейскую команду? Все коряво, тяп-ляп. Даже празднование гола в прыжке выглядит страшно. Рон хоть на метр выпрыгивает вверх, а этот подберезовик еле от земли отрывается. Пусть радуется хет-трику дворовой команде дальше.
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