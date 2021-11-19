Дзюба вышел на первое место в истории РПЛ по количеству хет-триков

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба забил три мяча в матче 15-го тура РПЛ против «Нижнего Новгорода» (5:1). Это его пятый хет-трик в чемпионате России.
Он вышел на первое место по этому показателю. Больше четырех хет-триков нет ни у одного другого игрока в истории РПЛ.
- По 4 хет-трика у Вагнера Лава, Александра Кержакова, Олега Гарина, Дмитрия Кириченко и Хосе Саломона Рондона.
- Дзюба – лучший бомбардир в истории чемпионата России.
- Его «Зенит» с отрывом лидирует в РПЛ.
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Источник: Бомбардир.ру