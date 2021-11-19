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    Дзюба вышел на первое место в истории РПЛ по количеству хет-триков

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба забил три мяча в матче 15-го тура РПЛ против «Нижнего Новгорода» (5:1). Это его пятый хет-трик в чемпионате России.

    Он вышел на первое место по этому показателю. Больше четырех хет-триков нет ни у одного другого игрока в истории РПЛ.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    19.11.2021 22:12
    Комментарии31
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      Рейтинг: +2145

      Бриг 11 минут назад

      Большие поздравления! Так держать и успехов в сборной!

      0
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      Рейтинг: +1126

      Bozigit 19 минут назад

      Вот кого не хватало сборной

      1
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      Рейтинг: +1966

      Валерий1965 27 минут назад

      Вот от души - поздравляю!)))

      1
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      Рейтинг: +9471

      playsh 37 минут назад

      Жаль,конечно,что в одном индивиде ужились совершенно два разных человека,первый - неплохой спортсмен,второй - совершенная мразь по отношению к находящимся рядом с ним людям.Карьерист и негодяй откровенный.

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      Рейтинг: +4460

      Semenycch > playsh 32 минуты назад

      Ой, расскажи, в чем он карьерист и негодяй откровенный?

      1
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      Рейтинг: +1966

      Валерий1965 > playsh 30 минут назад

      Да) фактики плиз!)))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9471

      playsh > Semenycch 3 минуты назад

      Достаточно вспомнить,скольких специалистов он "перевёл" в тренеришки,ещё будучи сам никем.Хоть бы язык себе откусил.

      0
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      Рейтинг: +3140

      aaaaahhhh 1 час назад

      Все равно мерзость, и это первое что приходит на ум, все остальное вторично.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9471

      playsh > aaaaahhhh 35 минут назад

      Мы,онанисты - народ плечистый.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1966

      Валерий1965 > aaaaahhhh 29 минут назад

      Жаль тебя..... Такая узость мышления и низкая самооценка.....

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1966

      Валерий1965 > playsh 29 минут назад

      Встал в один с ним строй?))) Ты сколько забил?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9471

      playsh > Валерий1965 15 минут назад

      В футбол не играю.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3140

      aaaaahhhh > Валерий1965 1 минуту назад

      Я знаю, вы родились глупым, но почему у вас рецидив?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5821

      mamba9090909 1 час назад

      Сколько грязи на Дзюбу выливают, а он как в той басне - А васька слушает и ест.))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4460

      Semenycch > mamba9090909 50 минут назад

      Он не ест, он свиней имеет в каждом матче!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9633

      Fusballer 1 час назад

      Особенно запомнился покер в ворота Тамбова - знатно тогда перед Дзюбой разбегались защитники в разные стороны.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3523

      R_a_i_n > Fusballer 1 час назад

      тогда не вооруженным глазом видно было все. Наверху приказали, низы выполнили и вуа-ля! Зюба - бомбардир сразу лучший.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9633

      Fusballer > R_a_i_n 1 час назад

      Он до этого ни разу не был единолично лучшим бомбардиром. Негоже для лучшего игрока в истории.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1966

      Валерий1965 > R_a_i_n 27 минут назад

      Мамкин ты любимый конспиролог!) Ты все раскрыл!)))

      1
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      Рейтинг: +123

      Федотов - слизь 1 час назад

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      0
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    • ...
      Рейтинг: +3523

      R_a_i_n 1 час назад

      Мне кажется до завершении карьеры Зюба еще сделает 3-4 хет-трика. Ноги раздвинут очередные Тамбовы и Нижнии.

      5
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      Рейтинг: +4460

      Semenycch 1 час назад

      Ничего удивительного. В России и в СССР не было спортсмена, форварда с сочетанием столь разных положительных качеств. Пожалуй Артем последний Великий воспитанник детско-юношеской школы Бескова. Помните тот интеллектуальный, паутинообразный, легкий и одновременно разящий футбол Константина Ивановича? Но сегодняшним свиньям такой удивительный спортсмен не нужен. И тогда Артема принял Питер.

      3
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      ...
      Рейтинг: +3523

      R_a_i_n > Semenycch 1 час назад

      Это какие такие положительные качества?? Ну-ка просвяти?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4460

      Semenycch > R_a_i_n 1 час назад

      Ты, опущенный, рот вытер, сперму проглотил? Ну и проходи, грязная погань, мимо!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3523

      R_a_i_n > Semenycch 1 час назад

      петушок Питерский закукарекал)

      2
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      ...
      Рейтинг: +4460

      Semenycch > R_a_i_n 1 час назад

      Может встретимся в натуре? Ты за свой базар ответишь, *****!

      1
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      ...
      Рейтинг: +3523

      R_a_i_n > Semenycch 1 час назад

      оу-оу, клавиатурный террорист угрожает. Не переживай петушок, проспишься, протрезвеешь, Зюба пару палок очередные тебе кинет и попустит. И по пылишь ты со своим парадом дальше. Бомж!

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      Рейтинг: +4460

      Semenycch > R_a_i_n 1 час назад

      Поганая мразь!

      1
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      Рейтинг: +3523

      R_a_i_n > Semenycch 1 час назад

      нет, ты просто Бомж)

      2
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      Рейтинг: +371

      mikatv > R_a_i_n 9 минут назад

      Ты ж моя зая, Душит, малыш, зависть? Ты тут весь на говно изошел в своей свибловской однушке, а Дзюба бабло гребет, голы кладет, ну и заодно на тебя с прибором. Не плачь, детка, выпей Боярышник)

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