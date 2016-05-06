Олег Гарин
Тренер
|Имя
|Олег
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Гарин
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|22 сентября 1966
|Имя
|Олег
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Гарин
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|22 сентября 1966
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Динамо Бр
|17
|5
|7
|5
|Дата
|Матч
|20.07.2015
|Витязь
|0 : 0
|Динамо Бр
|28.07.2015
|Энергомаш
|0 : 1
|Динамо Бр
|03.08.2015
|Динамо Бр
|0 : 0
|Арсенал-2
|11.08.2015
|Металлург Л
|3 : 2
|Динамо Бр
|24.08.2015
|Орел
|1 : 0
|Динамо Бр
|17.08.2015
|Динамо Бр
|0 : 0
|Локомотив
|31.08.2015
|Динамо Бр
|2 : 0
|Рязань
|08.09.2015
|Торпедо
|1 : 0
|Динамо Бр
|14.09.2015
|Динамо Бр
|1 : 2
|Тамбов
|21.09.2015
|Зенит
|0 : 0
|Динамо Бр
|27.09.2015
|Динамо Бр
|3 : 1
|Чертаново
|04.10.2015
|Авангард
|2 : 2
|Динамо Бр
|11.10.2015
|Динамо Бр
|3 : 0
|Калуга
|18.10.2015
|Динамо Бр
|0 : 2
|Энергомаш
|25.10.2015
|Арсенал-2
|0 : 1
|Динамо Бр
|01.11.2015
|Динамо Бр
|0 : 2
|Металлург Л
|08.11.2015
|Локомотив
|3 : 1
|Динамо Бр