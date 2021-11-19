Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • РПЛ. «Зенит» благодаря хет-трику Дзюбы разгромил «Нижний Новгород»

РПЛ. «Зенит» благодаря хет-трику Дзюбы разгромил «Нижний Новгород»

19 ноября 2021, 20:55
62

«Зенит» в стартовом матче 15-го тура чемпионата России разгромил выходца из ФНЛ «Нижний Новгород». Гостей тренирует лучший бомбардир в истории «Зенита» Александр Кержаков.

«Зенит» упрочил лидерство в таблице. Нижегородцы идут в зоне переходных матчей.

У «Нижнего Новгорода» в последних шести матчах пять поражений.

Россия. РПЛ. 15-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Нижний Новгород – 5:1 (3:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Малком, 24; 2:0 – Дзюба, 34; 2:1 – Козлов, 39; 3:1 – Дзюба, 45+2; 4:1 – Дзюба, 59; 5:1 – Чистяков, 88.

«Зенит»: Кержаков, Караваев (Оздоев, 61), Чистяков, Ракицкий (Круговой, 61), Ловрен, Сантос (Сутормин, 61), Ерохин (Азмун, 73), Вендел (Барриос, 67), Мостовой, Малком, Дзюба.

«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Козлов (Пенчиков, 73), Каккоев (Шарипов, 72), Миладинович, Кечкеш, Юлдошев, Могилевец (Горбунов, 30), Бумаль, Берковский (Сапета, 77), Сулейманов, Косарев (Масоэро, 46).

Предупреждения: Азмун, 90+1; Барриос, 90+1; Сутормин, 90+3 – Бумаль, 41; Горбунов, 55; Миладинович, 90+1.

Удаления: нет – Бумаль, 44 (вторая ж.к.).

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Нижний Новгород Дзюба Артем
Комментарии (62)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Из Твери Леха
1637344648
Забавно, когда один брат тренер, а другой на воротах команды - соперника)
Ответить
semm
1637345306
Зенит и болельщиков с Победой - но не нужны такие матчи Зене - зрителям на стадионе - ДА, а команду расслабляют и внушают ложную успокоенность к игре. Слабый соперник это так же опасно в перспективе
Ответить
Дедуктор
1637345687
Какие то странные метаморфозы в Зените. Дзюба стал плеймейкером и еще забивает при этом. А штатным "деревянным" стал Ерохин. В защите дела по-прежнему плохи.Как ушел Иванович, настоящих защитников в Зените вообще не осталось.
Ответить
polt
1637345708
Зенит с победой... Но, Ерохин это что то..., не забивать в таком количестве 100% моментов могут только наши.
Ответить
knikos
1637345893
Не стал Зенит забивать Нижнему больше , чем Спаму .
Ответить
Sergey9999
1637345979
РПЛ ДНО.....
Ответить
Kollljan
1637346361
Нижний Новгород классом выше Спартака. Это факт!
Ответить
mamba9090909
1637346516
Зенит ЧЕМПИОН!!!!
Ответить
BarStep
1637347985
Матч не смотрел, но судя по выхлопу из краснозадых - сыграли нормуль, а Дзюба был особенно хорош! Спасибо! Первый круг за нами парни, поздравляю!
Ответить
Красногорск_Фан
1637402282
Нижний был обыгран без шансов. Зенит дома последние матчи рпл грозен. Жаль что с евросоперниками пока не так. Артем утер пуделя.
Ответить
Главные новости
Семин – о пенальти в пользу «Зенита»: «Не понимаю логику решения»
13:49
Тренер «Балтики» оскорбил Мостового и Радимова одним словом
13:46
4
Агент Тюкавина оценил готовность форварда сыграть со «Спартаком»
13:43
ЦСКА заинтересовался бельгийским форвардом
13:32
Суперкомпьютер оценил шансы «Зенита», «Спартака» и «Краснодара» на титул РПЛ
13:28
3
Орлов – о Даку: «Пока не вписался в футбол Карседо»
13:15
5
Пиняев – о кричалке болельщиков «Локомотива»: «Это чуть-чуть неправильно»
13:07
ВидеоФутболисты «Алании» едва не подрались с болельщиками команды
12:49
Орлов – о ничьей «Спартака»: «Что поделать? Осечки еще будут, подвела реализация»
12:06
13
ФотоЦСКА готов купить за 12 миллионов бразильца у мексиканского клуба
11:13
10
Все новости
Все новости
Орлов – о Даку: «Пока не вписался в футбол Карседо»
13:15
5
Пиняев – о кричалке болельщиков «Локомотива»: «Это чуть-чуть неправильно»
13:07
ФотоИгроки «Крыльев» и «Торпедо» перешли в клуб Второй лиги
12:55
Дивеев объяснил, почему «Зениту» было тяжело в матче с «Факелом»
12:31
1
Реакция Аршавина на переход Слуцкого в медиафутбол
12:24
Орлов – о ничьей «Спартака»: «Что поделать? Осечки еще будут, подвела реализация»
12:06
13
Рахимич описал Игдисамова тремя прилагательными
12:00
1
Карседо объяснил, почему заменил Умярова по ходу игры с «Оренбургом»
11:54
7
Экс-спартаковца уличили в том, что он «слил» тренера
11:51
1
В ворота «Краснодара» в матче с «Ростовом» ошибочно не поставили пенальти
11:44
4
Тренер «Оренбурга» – о фолах: «Болельщики «Спартака» после потери очков ищут причины»
11:27
2
Реакция «Локо» на дебют Батракова за «Галатасарай»
11:24
ФотоЦСКА готов купить за 12 миллионов бразильца у мексиканского клуба
11:13
10
Орлов высказался о пенальти в пользу «Зенита» в игре с «Факелом»
10:58
12
Аршавин оценил потенциал Касаджикова из «Оренбурга» для игры за «Зенит»
10:49
1
Баринов может вернуться в состав ЦСКА без операции на колене
10:39
4
Реакция Червиченко на ничью «Спартака» с «Оренбургом»
09:40
6
«Зенит» может возобновить переговоры по Данило
09:28
10
Президент «Оренбурга» заявил о потере двух очков в игре со «Спартаком»
08:52
28
Итоги шестого тура РПЛ 2026/2027. Скандальный пенальти «Зенита», «Спартак» потерял очки дома
08:49
5
Энрике близок к уходу из «Зенита»
08:43
9
Губерниев высказал пожелание «Спартаку» после ничьей с «Оренбургом»
08:30
5
Шнякин заявил об ошибке судьи в пользу «Краснодара»
08:17
14
Тарханов описал Карседо двумя словами
01:27
3
В Турции отреагировали на дебют Батракова за «Галатасарай»
01:17
1
Захаряну предложили вариант в РПЛ
01:09
6
Мнение Григоряна о скандальной победе «Зенита» над «Факелом»
01:02
11
Реакция «Фратрии» на ничью «Спартака» с «Оренбургом»
00:52
21
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+