Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
    Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
    3 Тест: какой клуб дороже?
    Тест: какой клуб дороже?

    РПЛ. «Зенит» благодаря хет-трику Дзюбы разгромил «Нижний Новгород»

    «Зенит» в стартовом матче 15-го тура чемпионата России разгромил выходца из ФНЛ «Нижний Новгород». Гостей тренирует лучший бомбардир в истории «Зенита» Александр Кержаков.

    «Зенит» упрочил лидерство в таблице. Нижегородцы идут в зоне переходных матчей.

    У «Нижнего Новгорода» в последних шести матчах пять поражений.

    Россия. РПЛ. 15-й тур

    Зенит (Санкт-Петербург) – Нижний Новгород – 5:1 (3:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Малком, 24; 2:0 – Дзюба, 34; 2:1 – Козлов, 39; 3:1 – Дзюба, 45+2; 4:1 – Дзюба, 59; 5:1 – Чистяков, 88.

    «Зенит»: Кержаков, Караваев (Оздоев, 61), Чистяков, Ракицкий (Круговой, 61), Ловрен, Сантос (Сутормин, 61), Ерохин (Азмун, 73), Вендел (Барриос, 67), Мостовой, Малком, Дзюба.

    «Нижний Новгород»: Нигматуллин, Козлов (Пенчиков, 73), Каккоев (Шарипов, 72), Миладинович, Кечкеш, Юлдошев, Могилевец (Горбунов, 30), Бумаль, Берковский (Сапета, 77), Сулейманов, Косарев (Масоэро, 46).

    Предупреждения: Азмун, 90+1; Барриос, 90+1; Сутормин, 90+3 – Бумаль, 41; Горбунов, 55; Миладинович, 90+1.

    Удаления: нет – Бумаль, 44 (вторая ж.к.).

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.11.2021 20:55
    Комментарии91
    ...
    • ...
      Рейтинг: +21665

      DOCTOR PENALTY 12 минут назад

      Ну всё, теперь начнётся травля Карпина, что не взял в сборную "великого" бомбардира.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2145

      Бриг 12 минут назад

      Молодцы! Достойно закончили первый круг. Так держать!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1548

      ПалкоВводецъ 27 минут назад

      Отвозил Зенит на классе. Правда НН посильнее свиней будет. Гыгыгы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +123

      Федотов - слизь 1 час назад

      Одно знай, беспонтовое Зюбное говно куражится над беспомощными: Томь, Тамбов, НН, Уфа, Ростов ..... На ком там ещё из слабых и убогих этот позорный рекордсмен делал свои смешные хет-трики в РПЛ ?

      Да ещё в каждом таком чудо хет-трике - где один, а где и все два левых пеналя. Тянут газпромовские судейки мерзопакостную буратину на рекорды ! Тьфу. немытое позорище

      13
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10360

      Вомбат > Федотов - слизь 2 часа назад

      Московская мораль во всей красе.

      32
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +123

      Федотов - слизь > Вомбат 2 часа назад

      Из Москвы хоть псиной не воняет

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1548

      ПалкоВводецъ > Федотов - слизь 2 часа назад

      Срамтаку Зенит регулярно даёт заглатывать по самые гланды, что становится стыдно от такого фарм клубишка как свиньи. Гыгыгы

      22
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10360

      Вомбат > Федотов - слизь 2 часа назад

      еще как воняет, одного Газзаева достаточно, чтобы вся страна пропахла.

      15
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9910

      knikos > Федотов - слизь 2 часа назад

      А что ты скажешь насчёт Мбаппе , который 4 гола забил слабому Казахстану ? Как настоящий либераст : "Нуууу , это совсем другое дело " ?

      22
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3523

      R_a_i_n > knikos 2 часа назад

      Мбаппе забивает всем подряд без разбора. Зюба же только избранным :- Тамбову, Нижнему, Люксембургу)) Чуешь разницу)) Зенит с победой!!!

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1548

      ПалкоВводецъ > Вомбат 2 часа назад

      Он не блещет интеллектом, но что умеет — то умеет!!!
      Гыгыгы

      18
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9910

      knikos > R_a_i_n 2 часа назад

      Всем подряд по хет-трику ? Или всё-таки только слабым ?

      14
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2297

      Блямба > Вомбат 2 часа назад

      Это ещё нижние чины..
      Скоро офицерьё подтянется.)

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12940

      ilichkadr > R_a_i_n 2 часа назад

      В курсе, что Мбаппе у Дзюбы уроки брал?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3523

      R_a_i_n > knikos 2 часа назад

      Ты что, хочешь подискутировать по поводу профессиональных качеств Зюбы и Мбаппе??

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4460

      Semenycch > R_a_i_n 2 часа назад

      Дзюба очень любит свиней пользовать... Тоже команда не из сильных.

      19
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9910

      knikos > R_a_i_n 2 часа назад

      Ты чего это ? Ты комменты умешь внимательно читать и понимать прочтённое ? Я задал конкретный вопрос о хет-триках . Назови мне , кто делал хет-трики , забивая серьёзным командам . Ну , понятно , покер Аршавина отдельно стоит ...

      13
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5644

      Из Твери Леха > Федотов - слизь 2 часа назад

      спортаг почему не внес в этот список?

      16
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +123

      Федотов - слизь > Из Твери Леха 2 часа назад

      Спартаку он три забить немощен, т.к. импотент

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3523

      R_a_i_n > knikos 2 часа назад

      Не пантуйся. Конкретно для тебя напишу по поводу хет-триков. У Зюбы в 33 года 5 хет-триков, у Мбаппе в 21 год 7 штук. Не поленись и по гугли кому делал Мбаппе эти хет-трики. А потом напиши серьёзные там были команды или нет!

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3523

      R_a_i_n > Semenycch 2 часа назад

      Тебя тоже все любят пользовать, но ты же не орешь об этом на каждом углу, ты орешь только про Спартак))) Бомж!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4460

      Semenycch > R_a_i_n 2 часа назад

      Тебя сейчас в рот отъимели коллективно, а ты все возмущаешься! А на самом деле должен благодарить! Обкончать твой поганый рот, это же честь для тебя! Расслабься и получи удовольствие!

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3523

      R_a_i_n > Semenycch 2 часа назад

      Семеныч, бомж ты местный, как ты остришь красиво)) Коллектив тут какой-то приписал. Смешной ты. Бомж.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4460

      Semenycch > R_a_i_n 2 часа назад

      Ты сперму уже проглоти! Понятно, что за щеку много тебе налили! Глотай, не отвлекайся!

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11448

      Cleaner > Федотов - слизь 2 часа назад

      В этом списке беспомощных была бы и сборная Хорватии. Но стратег Карпин решил по другому и позорно слил ЧМ-2022...(

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3523

      R_a_i_n > Semenycch 2 часа назад

      мы так в 5 классе шутили, застрял ты... или не вырос...

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3523

      R_a_i_n > Cleaner 2 часа назад

      с Хорватами бегать надо, А Зюба и пешком ходить уже не всегда может

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4460

      Semenycch > R_a_i_n 2 часа назад

      Ты, опущенный, все проглотил? Теперь губы твои поганые вытри. Так это тебе уже начиная с 5-го класса в рот кончали? Фу, мерзость опущенная!

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3523

      R_a_i_n > Semenycch 2 часа назад

      У тебя все шутки на тему спермы. Видно Зюба пользуется тобой частенько))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1931

      Ziklop > Федотов - слизь 2 часа назад

      кусок свиного навоза уже десять раз свой говно-пост обновил. тайный брошенный любовник Дзюбы.

      10
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +123

      Федотов - слизь > Ziklop 2 часа назад

      Немытый буй, мои посты всегда в топе

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1931

      Ziklop > Федотов - слизь 2 часа назад

      член у тебя в жопе

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +251

      Я Памятник Себе > Ziklop 2 часа назад

      Он только позорит себя.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +123

      Федотов - слизь > Ziklop 2 часа назад





      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +123

      Федотов - слизь > Ziklop 2 часа назад

      Полыхают немытые пердаки

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2145

      Бриг > Федотов - слизь 14 минут назад

      Глупость удивительная, в комментариях не нуждается

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8432

      Alekxei Z. 1 час назад

      Пропитерская ху...та , лихо вы себе плюсов накидали.
      Походу из одной комнаты фигачите.
      Прётесь наверно от себя. Пипец !!!
      О футболе.
      Нижний очень слаб , должен вылетать однозначно , если конечно всё по чесноку будет. Сделал Дзюба хет-трик , а класса и мастерства так и не увидел. Так просто и во дворе не забьёшь , а тут пожалуйста.
      Украшение матча конечно Ерохин !!! Какие ещё нужны 200 % моменты чтобы он забил ? Вот рассмешил товарищ, давно такого не видел.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3523

      R_a_i_n > Alekxei Z. 1 час назад

      да у них там целый гей-парад. тарасофка заправляет всем.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +286

      55together 1 час назад

      из этого вроде подробного отчета выше так и не видно, какая сволочь сегодня честно судила?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +123

      Федотов - слизь > 55together 1 час назад

      Хурхуян

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1344

      x-x-x-x-x 1 час назад

      Стыдно было смотреть эту клоунаду, не смог и переключил. голов за первый тайм должно было быть 7-8 но из за кривоногости зюби не случилось. защитники просто раступались или просто падали. позор продажной лиге. ни у кого из обоих команд не было ни совести ни чести.если это не договорняк то даже не знаю. власть все делает в наглую не скрывая. видять что все все терпят.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5903

      BarStep 2 часа назад

      Матч не смотрел,
      но судя по выхлопу из краснозадых - сыграли нормуль,
      а Дзюба был особенно хорош!
      Спасибо!
      Первый круг за нами парни, поздравляю!

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +123

      Федотов - слизь > BarStep 2 часа назад

      за судьями, поздравляю

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5255

      GoldPlayFIFARus9 2 часа назад

      Такое ощущение, что против колхоза играли...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14380

      paracetamol 2 часа назад

      Шансы были не равны. Зюбу с трехой!

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    91263
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68157
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru