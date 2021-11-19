РПЛ. «Зенит» благодаря хет-трику Дзюбы разгромил «Нижний Новгород»

«Зенит» в стартовом матче 15-го тура чемпионата России разгромил выходца из ФНЛ «Нижний Новгород». Гостей тренирует лучший бомбардир в истории «Зенита» Александр Кержаков.

«Зенит» упрочил лидерство в таблице. Нижегородцы идут в зоне переходных матчей.

У «Нижнего Новгорода» в последних шести матчах пять поражений.

Россия. РПЛ. 15-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Нижний Новгород – 5:1 (3:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Малком, 24; 2:0 – Дзюба, 34; 2:1 – Козлов, 39; 3:1 – Дзюба, 45+2; 4:1 – Дзюба, 59; 5:1 – Чистяков, 88.

«Зенит»: Кержаков, Караваев (Оздоев, 61), Чистяков, Ракицкий (Круговой, 61), Ловрен, Сантос (Сутормин, 61), Ерохин (Азмун, 73), Вендел (Барриос, 67), Мостовой, Малком, Дзюба.

«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Козлов (Пенчиков, 73), Каккоев (Шарипов, 72), Миладинович, Кечкеш, Юлдошев, Могилевец (Горбунов, 30), Бумаль, Берковский (Сапета, 77), Сулейманов, Косарев (Масоэро, 46).

Предупреждения: Азмун, 90+1; Барриос, 90+1; Сутормин, 90+3 – Бумаль, 41; Горбунов, 55; Миладинович, 90+1.

Удаления: нет – Бумаль, 44 (вторая ж.к.).

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ