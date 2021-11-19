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Судьи
Главный судья:
Павел Кукуян (Сочи)
Помощники:
Антон Кобзев, Наиль Сейфетдинов
Дополнительные помощники:
VAR - Павел Шадыханов; AVAR - Денис Березнов
Резервный судья:
Константин Аверьянов
Инспектор:
Геннадий Куличенков
Материалы

Зенит - Пари НН

19.11.2021, Пятница, 19:00 мск Санкт-Петербург, стадион Газпром Арена Трансляция: Матч! Премьер Россия. Премьер-лига, 15 тур Зенит - Пари НН
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 19 8 3 66:28 +38 65
2. Сочи 30 17 5 8 54:30 +24 56
3. Динамо М 30 16 5 9 53:41 +12 53
4. Краснодар 30 14 8 8 42:30 +12 50
5. ЦСКА 30 15 5 10 42:29 +13 50
6. Локомотив 30 13 9 8 43:39 +4 48
7. Ахмат 30 13 3 14 36:38 -2 42
8. Крылья Советов 30 12 5 13 39:36 +3 41
9. Ростов 30 10 8 12 47:51 -4 38
10. Спартак М 30 10 8 12 37:41 -4 38
11. Пари НН 30 8 9 13 26:39 -13 33
12. Урал 30 8 9 13 27:35 -8 33
13. Химки 30 7 11 12 34:47 -13 32
14. Уфа 30 6 12 12 29:40 -11 30
15. Рубин 30 8 5 17 34:56 -22 29
16. Арсенал Т 30 5 8 17 30:59 -29 23
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    Рейтинг: +2560

    andrej-lucevich 19 ноября 2021, 21:06

    Зенит с Победой !!!

    2
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    Рейтинг: +1653

    Форвард 79 19 ноября 2021, 20:51

    Хорош уже! Оставте для Мальме.

    2
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    Рейтинг: +2560

    andrej-lucevich 19 ноября 2021, 20:37

    Зенит сделал 5 замен. Это по новым правилам так ?

    0
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    Рейтинг: +16559

    Fusballer > andrej-lucevich 19 ноября 2021, 21:01

    Давно так уже можно. С начала "пандемии".

    2
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    Рейтинг: +1653

    Форвард 79 19 ноября 2021, 20:31

    Что бы там не говорили, но Дзюба видимо лучший Российский форвард на данный момент

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    Рейтинг: +716

    Fju-2 > Виталий Орехов 19 ноября 2021, 21:06

    Т.е. вне РПЛ есть российские форварды лучше?

    0
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    Рейтинг: +469

    BoaSnake 19 ноября 2021, 20:31

    Что сегодня с Ерохой, кто ***** сглазил, у него тоже должен был быть хет-трик!

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    Рейтинг: +504

    the teacher 19 ноября 2021, 20:27

    Рукаку давай похер!

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    Рейтинг: +706

    Forvard47 19 ноября 2021, 20:26

    ооооо шлюбинью проснулось.... только в ворота такого клуба как нижний новгород умеет забивать)))))

    0
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    Рейтинг: +504

    the teacher 19 ноября 2021, 20:24

    Рукаку мужиг! Давай третий!

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    Рейтинг: +215

    KKH > the teacher 19 ноября 2021, 20:25

    Дал)!

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    Рейтинг: +504

    the teacher > KKH 19 ноября 2021, 20:26

    Дзюбиньо сегодня в ударе!

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    Рейтинг: +215

    KKH > the teacher 19 ноября 2021, 20:28

    Есть такое, видно всё же в сборную хочет в марте попасть

    1
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    Рейтинг: +504

    the teacher > KKH 19 ноября 2021, 20:29

    он просто ссыт что его к нам отправят )))

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    Рейтинг: +215

    KKH > the teacher 19 ноября 2021, 20:32

    Тоже как мотивация пойдет. Тогда нашим всем сборникам поставить выбор: или на ЧМ едут или в Сибирь

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    Рейтинг: +504

    the teacher > KKH 19 ноября 2021, 20:39

    на Урал ))

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    Рейтинг: +4829

    Блямба 19 ноября 2021, 20:23

    А вот вам донатик от Дзюбы,доброжелатели краснорожие..!!
    Почувствуйте на губах свою мечту.

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    Рейтинг: +16559

    Fusballer 19 ноября 2021, 20:17

    Комментатор аж кончил от второго гола Дзюбы. А защитник НН так, рядом для приличия побыл.

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