Зенит - Пари НН

Зенит с Победой !!!
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66:28
|+38
|65
|2.
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54:30
|+24
|56
|3.
|Динамо М
|30
|16
|5
|9
|53:41
|+12
|53
|4.
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42:30
|+12
|50
|5.
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42:29
|+13
|50
|6.
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43:39
|+4
|48
|7.
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36:38
|-2
|42
|8.
|Крылья Советов
|30
|12
|5
|13
|39:36
|+3
|41
|9.
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47:51
|-4
|38
|10.
|Спартак М
|30
|10
|8
|12
|37:41
|-4
|38
|11.
|Пари НН
|30
|8
|9
|13
|26:39
|-13
|33
|12.
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27:35
|-8
|33
|13.
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34:47
|-13
|32
|14.
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29:40
|-11
|30
|15.
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34:56
|-22
|29
|16.
|Арсенал Т
|30
|5
|8
|17
|30:59
|-29
|23
Зенит с Победой !!!
Хорош уже! Оставте для Мальме.
Зенит сделал 5 замен. Это по новым правилам так ?
Давно так уже можно. С начала "пандемии".
Что бы там не говорили, но Дзюба видимо лучший Российский форвард на данный момент
Т.е. вне РПЛ есть российские форварды лучше?
Рукаку давай похер!
Рукаку мужиг! Давай третий!
Дал)!
Дзюбиньо сегодня в ударе!
Есть такое, видно всё же в сборную хочет в марте попасть
он просто ссыт что его к нам отправят )))
Тоже как мотивация пойдет. Тогда нашим всем сборникам поставить выбор: или на ЧМ едут или в Сибирь
на Урал ))