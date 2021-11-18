Главные новости дня. Шатов приостановил карьеру, Промесу предъявили обвинения в покушении на убийство

Сантуш покинет сборную Португалии в случае невыхода на ЧМ-2022

Журналист Казаков: Зобнин попросил «Спартак» сократить его зарплату

42-летний экс-игрок «Крыльев Советов» Ковба умер от коронавируса

«СЭ»: Черевченко вернется в «Химки». Его уволили 25 октября

В «Динамо» подтвердили интерес «Барселоны» к Захаряну. Он в шорт-листе клуба

«Ротор» объявил об отставке Хохлова

De Telegraaf: Промеса привлекут к ответственности за покушение на убийство и нанесение ножевых ранений

Шатов решил приостановить карьеру в 31 год. Он расторг контракт с «Рубином»

«СЭ»: «Зенит» обсудил с «Аталантой» переход Миранчука и продажу Азмуна

Олич: «Я никогда не вернусь в ЦСКА при нынешнем руководстве»