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  • De Telegraaf: Промеса привлекут к ответственности за покушение на убийство и нанесение ножевых ранений

De Telegraaf: Промеса привлекут к ответственности за покушение на убийство и нанесение ножевых ранений

18 ноября 2021, 16:59
24

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес может попасть в тюрьму.

По информации De Telegraaf, прокуратура Нидерландов предъявила Промесу обвинения в покушении на убийство и нанесении ножевых ранений двоюродному брату. Игрока привлекут к ответственности.

Ранее Промес проходил по этому делу подозреваемым. Ему грозит до четырех лет тюрьмы.

  • Преступление было совершено летом 2020 года в Нидерландах на частной вечеринке.
  • Пострадавший в результате ранений травмировал колено.
  • Промеса арестовали прошлой осенью, но потом отпустили.

Источник: De Telegraaf
Россия. Премьер-лига Спартак Промес Квинси
Комментарии (24)
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DOCTOR PENALTY
1637244665
Так он уже отбывает наказание - снег убирает лопатой на "Открывашке". )
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Zloikaksobaka
1637245099
Так писали что его там даже не было, поэтому и отпустили. Мне конечно по барабану но действия и скорость принятия решений у голландских следаков просто "впечатляет ".
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ArReal
1637245175
У них там тюрьмы как курорты , особенно для чернокожих)))даже фильм есть у нас про их тюрьму - Хочу в тюрьму называется))
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derrik2000
1637245820
Хорошо. Привлекут. А как псмотрит суд на то, что он сейчас работает за рубежом? Как у них при вынесении приговора (если. конечно, признают виновным) это учитывается? Даже если какой-то там, по их законодательству, если ему дадут условный срок, если, конечно, у них такое наказание имеет место? А "условно осуждённый" у них имеет право отбывать условное наказание за пределами Нидерландов (Евросоюза) или нужно будет контракт со Спартаком разрывать?
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Из Твери Леха
1637247285
так-то он уже наказан...
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SpartakMoskwa
1637249524
Черножопые конечно же очень агрессивные люди так же как и узкоглазые
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R_a_i_n
1637250889
мне кажется с него бабосов хотят сдернуть а он сопротивляется. в итоге заплатит и все забудется.
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vladimir-7
1637254641
Хулиган и уголовник Промеж должен сидеть в тюрьме в кировской области на лесоповале.
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Валерий1965
1637258837
Он так решил соскочить с обещания - не уходить из Спартака до того как станет в нем чемпионом?)))))
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Plyash
1637259768
Промесу не помешало бы язычки подрезать,которые без костей мотыляются,кое-кому с этого форума.
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