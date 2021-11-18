De Telegraaf: Промеса привлекут к ответственности за покушение на убийство и нанесение ножевых ранений

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес может попасть в тюрьму.

По информации De Telegraaf, прокуратура Нидерландов предъявила Промесу обвинения в покушении на убийство и нанесении ножевых ранений двоюродному брату. Игрока привлекут к ответственности.

Ранее Промес проходил по этому делу подозреваемым. Ему грозит до четырех лет тюрьмы.