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    De Telegraaf: Промеса привлекут к ответственности за покушение на убийство и нанесение ножевых ранений

    Полузащитник «Спартака» Квинси Промес может попасть в тюрьму.

    По информации De Telegraaf, прокуратура Нидерландов предъявила Промесу обвинения в покушении на убийство и нанесении ножевых ранений двоюродному брату. Игрока привлекут к ответственности.

    Ранее Промес проходил по этому делу подозреваемым. Ему грозит до четырех лет тюрьмы.

    • Преступление было совершено летом 2020 года в Нидерландах на частной вечеринке.
    • Пострадавший в результате ранений травмировал колено.
    • Промеса арестовали прошлой осенью, но потом отпустили.

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    Источник: De Telegraaf

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    Комментарии11
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      Рейтинг: +5610

      Из Твери Леха 16 минут назад

      так-то он уже наказан...

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      Рейтинг: +8220

      "supermax" > Из Твери Леха 4 минуты назад

      б л я т ь ничего нового твой маленький догнивающий мозг изрыгнуть не способен уже....

      0
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      Рейтинг: +17471

      derrik2000 40 минут назад

      Хорошо.
      Привлекут.
      А как псмотрит суд на то, что он сейчас работает за рубежом?
      Как у них при вынесении приговора (если. конечно, признают виновным) это учитывается?
      Даже если какой-то там, по их законодательству, если ему дадут условный срок, если, конечно, у них такое наказание имеет место?
      А "условно осуждённый" у них имеет право отбывать условное наказание за пределами Нидерландов (Евросоюза) или нужно будет контракт со Спартаком разрывать?

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      Рейтинг: +22760

      vladimir-7 > derrik2000 29 минут назад

      Он из тюрьмы всё подробно напишет и разъяснит.

      1
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      Рейтинг: +4547

      AtticusFinch 51 минуту назад

      У них там тюрьмы как курорты , особенно для чернокожих)))даже фильм есть у нас про их тюрьму - Хочу в тюрьму называется))

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      Рейтинг: +73

      Zloikaksobaka 52 минуты назад

      Так писали что его там даже не было, поэтому и отпустили. Мне конечно по барабану но действия и скорость принятия решений у голландских следаков просто "впечатляет ".

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      Рейтинг: +21663

      DOCTOR PENALTY 59 минут назад

      Так он уже отбывает наказание - снег убирает лопатой на "Открывашке". )

      1
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      Рейтинг: +774

      ВасяК > DOCTOR PENALTY 57 минут назад

      Не прошло и года!!!Что они там курят!!!

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      Рейтинг: +29513

      VVM1964 > ВасяК 56 минут назад

      Это же Нидерланды - там можно )))

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      Рейтинг: +22760

      vladimir-7 > DOCTOR PENALTY 26 минут назад

      Это стадия предварительного наказания называется – привыкашка.

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      Рейтинг: +1311

      Урия Гип > DOCTOR PENALTY 23 минуты назад

      И за Спартак играет. То ещё наказание.

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