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  • В «Динамо» подтвердили интерес «Барселоны» к Захаряну. Он в шорт-листе клуба

В «Динамо» подтвердили интерес «Барселоны» к Захаряну. Он в шорт-листе клуба

18 ноября 2021, 14:51
15

Агент Александр Маньяков сообщил, что в «Динамо» подтвердили интерес «Барселоны» к полузащитнику Арсену Захаряну.

«Пока к Захаряну только интерес. Оффера нет! Но «Динамо» наняло преподавателя по английскому языку, и молодые ребята постепенно учат новый язык.

И мне в «Динамо» подтвердили, что к Захаряну есть интерес со стороны «Барселоны» – он в шорт-листе», – сказал Маньяков в эфире программы «Есть Тема» на «Матч ТВ».

  • Захарян в текущем сезоне провел за «Динамо» 14 матчей, забил 2 гола и сделал 7 ассистов.
  • Его рыночная стоимость – 9 миллионов евро.

Агент Ткаченко – об интересе к Захаряну: «Я знаю про «Барселону» и дортмундскую «Боруссию»

Источник: телеграм-канал «Первоспортивный»
Испания. Примера Россия. Премьер-лига Динамо Барселона Захарян Арсен
Комментарии (15)
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vladimir-7
1637237348
Это хорошо, что они учат НОВЫЙ (английский) язык, а СТАРЫЙ (русский) они знают? А,то школу футболисты проходят по коридору.
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alex1951
1637240033
Обьясните....А чем ему так плохо ,лейтенанту милиции, в Динамо? В Динамо он бутсы протирает,а в Барсе придется банку протирать,да и 5я точка по мере засиживания напомнит о Гэморррое? Вот вам живучий пример : Кокоша Зенитовский....кушает-сидит на 5ой точке ,вырабатывает Газ.....
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R_a_i_n
1637242173
Я прям представил)) звонок из Каталонии : - алло, это Динама?? У вас там Захарян есть, короче эта... мы им интересуемся))
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Борисыч1
1637242543
Говорящая фамилия у этого агента! ))
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portero
1637242594
Ну если в Барсу то испанский учить надо, а тут надежда на АПЛ похоже раз английский...
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DOCTOR PENALTY
1637242836
Лучше быть в шортах Барселоны, чем в шорт-листе. )
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яцык
1637246873
свини чё вы развижались?каким боком вас эта новость касается
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FanatSerj
1637306435
Это они им интересовались пока ему 18-ти не было, а сейчас уже не интересно, знаем мы этих барселонских "педофил" )))
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