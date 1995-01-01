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    В «Динамо» подтвердили интерес «Барселоны» к Захаряну. Он в шорт-листе клуба

    Агент Александр Маньяков сообщил, что в «Динамо» подтвердили интерес «Барселоны» к полузащитнику Арсену Захаряну.

    «Пока к Захаряну только интерес. Оффера нет! Но «Динамо» наняло преподавателя по английскому языку, и молодые ребята постепенно учат новый язык.

    И мне в «Динамо» подтвердили, что к Захаряну есть интерес со стороны «Барселоны» – он в шорт-листе», – сказал Маньяков в эфире программы «Есть Тема» на «Матч ТВ».

    • Захарян в текущем сезоне провел за «Динамо» 14 матчей, забил 2 гола и сделал 7 ассистов.
    • Его рыночная стоимость – 9 миллионов евро.

    Агент Ткаченко – об интересе к Захаряну: «Я знаю про «Барселону» и дортмундскую «Боруссию»

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    Источник: телеграм-канал «Первоспортивный»

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    Сегодня, 14:51
    Комментарии13
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      Рейтинг: +105

      яцык 22 минуты назад

      свини чё вы развижались?каким боком вас эта новость касается

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      Рейтинг: +21663

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Лучше быть в шортах Барселоны, чем в шорт-листе. )

      0
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      Рейтинг: +54230

      portero 1 час назад

      Ну если в Барсу то испанский учить надо, а тут надежда на АПЛ похоже раз английский...

      1
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      Рейтинг: +546

      Борисыч1 1 час назад

      Говорящая фамилия у этого агента! ))

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      Рейтинг: +3450

      R_a_i_n 1 час назад

      Я прям представил)) звонок из Каталонии : - алло, это Динама?? У вас там Захарян есть, короче эта... мы им интересуемся))

      0
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      Рейтинг: +9578

      Fusballer > R_a_i_n 1 час назад

      И бросили трубку, по-детски хихикая.

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      Рейтинг: +10039

      alex1951 2 часа назад

      Обьясните....А чем ему так плохо ,лейтенанту милиции, в Динамо?
      В Динамо он бутсы протирает,а в Барсе придется банку протирать,да и 5я точка по мере засиживания напомнит о Гэморррое?
      Вот вам живучий пример : Кокоша Зенитовский....кушает-сидит на 5ой точке ,вырабатывает Газ.....

      0
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      Рейтинг: +371

      Снег > alex1951 1 час назад

      А что ты весь испереживался? Да,хрен с ним - вдаль дорога - "умрёт" на испанской лавке - естественный отбор. Всё по делу.

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      Рейтинг: +3450

      R_a_i_n > alex1951 1 час назад

      какая банка?? в Барселоне банку надо заслужить. Барселона и знать не знает кто такой Захарян.

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      Рейтинг: +9578

      Fusballer > R_a_i_n 1 час назад

      Зато агент Захаряна знает про Барселону.

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      Рейтинг: +546

      Борисыч1 > Fusballer 1 час назад

      У Захаряна ДРУГОЙ агент! Агентство Павла Андреева. А что за агент Маньячило, который лепит горбатого - науке неизвестно)))

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      Рейтинг: +315

      haxxproxx > R_a_i_n 58 минут назад

      Какой же ты дебил... Иди общайся а гей сообществе спартака, нечего тут пе.....ню разводить.

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      Рейтинг: +22760

      vladimir-7 3 часа назад

      Это хорошо, что они учат НОВЫЙ (английский) язык, а СТАРЫЙ (русский) они знают? А,то школу футболисты проходят по коридору.

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