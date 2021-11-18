В «Динамо» подтвердили интерес «Барселоны» к Захаряну. Он в шорт-листе клуба

Агент Александр Маньяков сообщил, что в «Динамо» подтвердили интерес «Барселоны» к полузащитнику Арсену Захаряну.

«Пока к Захаряну только интерес. Оффера нет! Но «Динамо» наняло преподавателя по английскому языку, и молодые ребята постепенно учат новый язык.

И мне в «Динамо» подтвердили, что к Захаряну есть интерес со стороны «Барселоны» – он в шорт-листе», – сказал Маньяков в эфире программы «Есть Тема» на «Матч ТВ».

Захарян в текущем сезоне провел за «Динамо» 14 матчей, забил 2 гола и сделал 7 ассистов.

Его рыночная стоимость – 9 миллионов евро.

Агент Ткаченко – об интересе к Захаряну: «Я знаю про «Барселону» и дортмундскую «Боруссию»