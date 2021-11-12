Агент Ткаченко – об интересе к Захаряну: «Я знаю про «Барселону» и дортмундскую «Боруссию»

Футбольный агент Герман Ткаченко назвал клубы, которые претендуют на полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.

«Арсен Захарян востребован топ-клубами Европы – это совершенно точно. Я знаю про «Барселону» и дортмундскую «Боруссию».

«Динамо» заключило новое соглашение, установило цену, за которую готово его отпустить. Мне кажется, в «Динамо» понимают уровень и потенциал игрока, он выше сегодняшнего «Динамо». И если Арсен уйдет, для них это трагедией не станет», – сказал Ткаченко.