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    Агент Ткаченко – об интересе к Захаряну: «Я знаю про «Барселону» и дортмундскую «Боруссию»

    Футбольный агент Герман Ткаченко назвал клубы, которые претендуют на полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.

    «Арсен Захарян востребован топ-клубами Европы – это совершенно точно. Я знаю про «Барселону» и дортмундскую «Боруссию».

    «Динамо» заключило новое соглашение, установило цену, за которую готово его отпустить. Мне кажется, в «Динамо» понимают уровень и потенциал игрока, он выше сегодняшнего «Динамо». И если Арсен уйдет, для них это трагедией не станет», – сказал Ткаченко.

    • Захарян в текущем сезоне провел за «Динамо» 14 матчей, забил 2 гола и сделал 7 ассистов.
    • Его рыночная стоимость – 9 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: РБК

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    Сегодня, 14:57
    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      warwickbass88 8 минут назад

      Рано,рано Арсену. Еще годик, минимум.... надо за роДное поиграть.

      0
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      Рейтинг: +6373

      Томик 9 минут назад

      Наверное не "И", а все же "НО...для них это трагедией не станет". Иначе со смыслом как-то туговато.

      0
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      Рейтинг: +9381

      Fusballer 23 минуты назад

      Ну, клубы-то известные. Стыдно про них не знать.

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