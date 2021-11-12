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  • Агент Ткаченко – об интересе к Захаряну: «Я знаю про «Барселону» и дортмундскую «Боруссию»

Агент Ткаченко – об интересе к Захаряну: «Я знаю про «Барселону» и дортмундскую «Боруссию»

12 ноября 2021, 14:57
7

Футбольный агент Герман Ткаченко назвал клубы, которые претендуют на полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.

«Арсен Захарян востребован топ-клубами Европы – это совершенно точно. Я знаю про «Барселону» и дортмундскую «Боруссию».

«Динамо» заключило новое соглашение, установило цену, за которую готово его отпустить. Мне кажется, в «Динамо» понимают уровень и потенциал игрока, он выше сегодняшнего «Динамо». И если Арсен уйдет, для них это трагедией не станет», – сказал Ткаченко.

  • Захарян в текущем сезоне провел за «Динамо» 14 матчей, забил 2 гола и сделал 7 ассистов.
  • Его рыночная стоимость – 9 миллионов евро.

Источник: РБК
Россия. Премьер-лига Динамо Захарян Арсен
Комментарии (7)
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Fusballer
1636718509
Ну, клубы-то известные. Стыдно про них не знать.
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Томик
1636719345
Наверное не "И", а все же "НО...для них это трагедией не станет". Иначе со смыслом как-то туговато.
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warwickbass88
1636719405
Рано,рано Арсену. Еще годик, минимум.... надо за роДное поиграть.
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Боцман59rus
1636722229
_ уровень превышает, но уход проблемой не станет... Либо я дурак, ходу мысли не смог придать логического объяснения, либо барыга ткаченко под мухой. Таких как ара, в Бельгии,Австрии, тем более Франции, вагон и тележка, а чтобы кому- то впарить некондицию из РПЛ, нужно самим доплачивать>)))
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R_a_i_n
1636722688
готов поставить очко литейного с тарасофкой, что это утка...
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Hektor 84
1636738264
Ты то что свое рыло суешь? Меньше гавкайте такие высеры и у молодых футболистов будет меньше поводов нос задирать!
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