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    Сантуш покинет сборную Португалии в случае невыхода на ЧМ-2022

    Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш сообщил о намерении уйти в отставку, если команда не выйдет на ЧМ-2022.

    – Вы уйдете в отставку, если не попадете на ЧМ-2022?

    – Этого не случится. Но если случится, то я уйду.

    • Сантуш возглавляет сборную с 2014 года.
    • Под его руководством португальцы выиграли Евро-2016.
    • В марте команда сыграет в стыковых матчах за путевку на ЧМ.

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    Источник: Record

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    Сегодня, 09:20
    Комментарии1
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      Рейтинг: +22736

      vladimir-7 12 минут назад

      Сантуш: " Если случится, что сборная Португалии не выйдет на ЧМ-22,
      то я уйду и прямо в спартак, вместо Руя Витории, обеспечив клубу португальскую преемственность".

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