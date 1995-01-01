Сантуш покинет сборную Португалии в случае невыхода на ЧМ-2022

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш сообщил о намерении уйти в отставку, если команда не выйдет на ЧМ-2022.

– Вы уйдете в отставку, если не попадете на ЧМ-2022?

– Этого не случится. Но если случится, то я уйду.