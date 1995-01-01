Сантуш покинет сборную Португалии в случае невыхода на ЧМ-2022

Сантуш: " Если случится, что сборная Португалии не выйдет на ЧМ-22,
то я уйду и прямо в спартак, вместо Руя Витории, обеспечив клубу португальскую преемственность".
Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш сообщил о намерении уйти в отставку, если команда не выйдет на ЧМ-2022.
– Вы уйдете в отставку, если не попадете на ЧМ-2022?
– Этого не случится. Но если случится, то я уйду.
- Сантуш возглавляет сборную с 2014 года.
- Под его руководством португальцы выиграли Евро-2016.
- В марте команда сыграет в стыковых матчах за путевку на ЧМ.