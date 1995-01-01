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    «СЭ»: «Зенит» обсудил с «Аталантой» переход Миранчука и продажу Азмуна

    «Зенит» интересуется полузащитником «Аталанты» Алексеем Миранчуком.

    По информации «Спорт-Экспресса», один из руководителей клуба из Санкт-Петербурга встречался с представителями «Аталанты» в ходе поездки в Турин на матч Лиги чемпионов с «Ювентусом» (2:4).

    Стороны обсуждали ситуацию с Миранчуком, который с сентября не выходит в стартовом составе «Аталанты». «Зенит» интересовался россиянином еще до его трансфера в итальянский клуб, а сейчас тема вновь обрела актуальность.

    Клубы также общались на тему возможного перехода в «Аталанту» нападающего Сердара Азмуна. Скауты «Аталанты» просматривали 26-летнего иранца в двух матчах ЛЧ с «Ювентусом», а спортивный директор Габриэле Дзампанья лично наблюдал за его игрой в Санкт-Петербурге.

    «Аталанта» не исключают вариант продажи Дувана Сапаты или Луиса Муриэля, и рассматривает Азмуна в качестве потенциальной замены.

    • В текущем сезоне Миранчук сделал 2 ассиста в 8 играх за «Аталанту».
    • Его агент завтра обсудит с «Аталантой» будущее игрока.
    • Контракт Азмуна с «Зенитом» истекает следующим летом.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:44
    Комментарии27
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      Рейтинг: +4601

      TOMSON 9 минут назад

      Не надо его в Зенит

      0
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      ...
      Рейтинг: +25

      Suvorov51 > TOMSON 5 минут назад

      там все свои воспитанники вот и пусть хоть один губашлёпый поиграет

      0
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    • ...
      Рейтинг: +25

      Suvorov51 18 минут назад

      Просто надо снять лимиту и будет все хорошо. наши деоевяги начнуть играть и учиться у хороших игроков

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5804

      mamba9090909 19 минут назад

      Тухлая утятина.

      0
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      Рейтинг: +25

      Suvorov51 22 минуты назад

      многое будет зависить от команды. салах тоже силен в ливере. а приехал на чемпионат в россию и отдыхал. точно так же как азмун с ираном

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2161

      acor94 30 минут назад

      Давай, обмен не глядя без доплат!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1339

      ПалкоВводецъ 41 минуту назад

      Вот что делает лимит на легионеров. Миранчук не стоит кедов Азмуна. Гыгыгы

      3
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      ...
      Рейтинг: +3450

      R_a_i_n > ПалкоВводецъ 27 минут назад

      ты хоть и тролль, но сказал верно все

      0
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      ...
      Рейтинг: +1339

      ПалкоВводецъ > R_a_i_n 23 минуты назад

      Знаешь, другим людям нравится моя речь. Я же не виноват, что у тебя нет вкуса!
      Гыгыгы

      0
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      ...
      Рейтинг: +3450

      R_a_i_n > ПалкоВводецъ 21 минуту назад

      это каким другим??? тарасофке с литейным?? твоим другим аккаунтам???

      0
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      Рейтинг: +12336

      житель СПб 42 минуты назад

      Ни Миранчук нам не нужен, ни для Азмуна - Аталанта не тот клуб...

      2
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      ...
      Рейтинг: +25

      Suvorov51 > житель СПб 25 минут назад

      ну да. казань его клуб

      1
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      Рейтинг: +124

      Gasanov Хачик 45 минут назад

      Если эти 2 нигрилы уйдут ис аталанты то мераньчук начьнёт на поли выхадить вмесьти с азмунам

      0
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      ...
      Рейтинг: +3450

      R_a_i_n > Gasanov Хачик 26 минут назад

      какие нигрилы??

      0
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      Рейтинг: +14337

      paracetamol 1 час назад

      Один из руководителей клуба из Санкт-Петербурга встречался... - Что вы крень несете. Были у него полномочия такие вопросы обсуждать или нет, вот о чем надо писать. Посидели в рюмочной с таким же макаронником, поболтали... И зачем Зениту этот Труффальдино из Бергамо, .опу с лавки не дают оторвать!?

      3
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      Рейтинг: +22779

      vladimir-7 1 час назад

      Со стороны Зенита, относительно этих двух игроков, очень грамотный ход и с точки зрения финансовой составляющей и с технической.

      0
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      Рейтинг: +3450

      R_a_i_n > vladimir-7 25 минут назад

      ну хз-хз... мертвого игрока на забивного форварда поменять

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      Рейтинг: +25

      Suvorov51 > R_a_i_n 24 минуты назад

      это он здесь забивной. там посмотрим

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      Рейтинг: +3450

      R_a_i_n > Suvorov51 22 минуты назад

      пусть так, но мертвый Миранчук...

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      Рейтинг: +25

      Suvorov51 > R_a_i_n 17 минут назад

      но тут тоже как бы забивал и играл на команду

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      Рейтинг: +3450

      R_a_i_n > Suvorov51 11 минут назад

      Забивал??? посмотри статистику)))

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      Рейтинг: +3450

      R_a_i_n > vladimir-7 8 минут назад

      Миранчук не плохой футболист. На этом всё. Даже в Локо он играл рваными отрезками. Ни одного сезона ровно не провёл. По мне так очередной Ананидзе.

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      Рейтинг: +22779

      vladimir-7 > R_a_i_n 5 минут назад

      Миранчук там не играл, поэтому сказать, что он
      мертвый нельзя, но на этой позиции в Зените
      может быть временная проблема, поэтому этот
      вариант возможен.

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      Рейтинг: +3450

      R_a_i_n > vladimir-7 4 минуты назад

      ну ладно, потом все ровно избавитесь от него

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