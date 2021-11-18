«СЭ»: «Зенит» обсудил с «Аталантой» переход Миранчука и продажу Азмуна

«Зенит» интересуется полузащитником «Аталанты» Алексеем Миранчуком.

По информации «Спорт-Экспресса», один из руководителей клуба из Санкт-Петербурга встречался с представителями «Аталанты» в ходе поездки в Турин на матч Лиги чемпионов с «Ювентусом» (2:4).

Стороны обсуждали ситуацию с Миранчуком, который с сентября не выходит в стартовом составе «Аталанты». «Зенит» интересовался россиянином еще до его трансфера в итальянский клуб, а сейчас тема вновь обрела актуальность.

Клубы также общались на тему возможного перехода в «Аталанту» нападающего Сердара Азмуна. Скауты «Аталанты» просматривали 26-летнего иранца в двух матчах ЛЧ с «Ювентусом», а спортивный директор Габриэле Дзампанья лично наблюдал за его игрой в Санкт-Петербурге.

«Аталанта» не исключают вариант продажи Дувана Сапаты или Луиса Муриэля, и рассматривает Азмуна в качестве потенциальной замены.