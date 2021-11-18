«СЭ»: «Зенит» обсудил с «Аталантой» переход Миранчука и продажу Азмуна

«Зенит» интересуется полузащитником «Аталанты» Алексеем Миранчуком.
По информации «Спорт-Экспресса», один из руководителей клуба из Санкт-Петербурга встречался с представителями «Аталанты» в ходе поездки в Турин на матч Лиги чемпионов с «Ювентусом» (2:4).
Стороны обсуждали ситуацию с Миранчуком, который с сентября не выходит в стартовом составе «Аталанты». «Зенит» интересовался россиянином еще до его трансфера в итальянский клуб, а сейчас тема вновь обрела актуальность.
Клубы также общались на тему возможного перехода в «Аталанту» нападающего Сердара Азмуна. Скауты «Аталанты» просматривали 26-летнего иранца в двух матчах ЛЧ с «Ювентусом», а спортивный директор Габриэле Дзампанья лично наблюдал за его игрой в Санкт-Петербурге.
«Аталанта» не исключают вариант продажи Дувана Сапаты или Луиса Муриэля, и рассматривает Азмуна в качестве потенциальной замены.
- В текущем сезоне Миранчук сделал 2 ассиста в 8 играх за «Аталанту».
- Его агент завтра обсудит с «Аталантой» будущее игрока.
- Контракт Азмуна с «Зенитом» истекает следующим летом.