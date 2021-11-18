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  • «СЭ»: «Зенит» обсудил с «Аталантой» переход Миранчука и продажу Азмуна

«СЭ»: «Зенит» обсудил с «Аталантой» переход Миранчука и продажу Азмуна

18 ноября 2021, 18:44
31

«Зенит» интересуется полузащитником «Аталанты» Алексеем Миранчуком.

По информации «Спорт-Экспресса», один из руководителей клуба из Санкт-Петербурга встречался с представителями «Аталанты» в ходе поездки в Турин на матч Лиги чемпионов с «Ювентусом» (2:4).

Стороны обсуждали ситуацию с Миранчуком, который с сентября не выходит в стартовом составе «Аталанты». «Зенит» интересовался россиянином еще до его трансфера в итальянский клуб, а сейчас тема вновь обрела актуальность.

Клубы также общались на тему возможного перехода в «Аталанту» нападающего Сердара Азмуна. Скауты «Аталанты» просматривали 26-летнего иранца в двух матчах ЛЧ с «Ювентусом», а спортивный директор Габриэле Дзампанья лично наблюдал за его игрой в Санкт-Петербурге.

«Аталанта» не исключают вариант продажи Дувана Сапаты или Луиса Муриэля, и рассматривает Азмуна в качестве потенциальной замены.

  • В текущем сезоне Миранчук сделал 2 ассиста в 8 играх за «Аталанту».
  • Его агент завтра обсудит с «Аталантой» будущее игрока.
  • Контракт Азмуна с «Зенитом» истекает следующим летом.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Аталанта Зенит Миранчук Алексей Азмун Сердар
Комментарии (31)
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paracetamol
1637251327
Зене бесполезный лентяй Мира и нахр не нужен!
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vladimir-7
1637252387
Со стороны Зенита, относительно этих двух игроков, очень грамотный ход и с точки зрения финансовой составляющей и с технической.
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paracetamol
1637252793
Один из руководителей клуба из Санкт-Петербурга встречался... - Что вы крень несете. Были у него полномочия такие вопросы обсуждать или нет, вот о чем надо писать. Посидели в рюмочной с таким же макаронником, поболтали... И зачем Зениту этот Труффальдино из Бергамо, .опу с лавки не дают оторвать!?
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житель СПб
1637256073
Ни Миранчук нам не нужен, ни для Азмуна - Аталанта не тот клуб...
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acor94
1637256830
Давай, обмен не глядя без доплат!
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mamba9090909
1637257483
Тухлая утятина.
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САДЫЧОК
1637258866
Миранчук мертвый ! Не нужен , он Зениту !
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Plyash
1637259087
Не понимаю,почему Питер так желает избавиться от Азмуна,вместо того,что бы заинтересовать игрока более выгодным для него контрактом.Он реально тащит игру,честно отрабатывает на поле.Ну кто в РПЛ лучше него?
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Kollljan
1637261356
Это утка. Зениту не нужен этот шлак.
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portero
1637276087
Походу Азмун по любому уходит, а так шанец паспортиста получить и оживить...
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