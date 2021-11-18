«РБ-Спорт»: завтра агент Миранчука обсудит с «Аталантой» будущее игрока

Вадим Шпинев, агент полузащитника Алексея Миранчука, встретится с руководством «Аталанты» в пятницу, 19 ноября. Об этом сообщил агент Валерио Джуффрида, выступавший посредником при переходе россиянина в итальянский клуб из «Локомотива».
Шпинев, Джуффрида и представители «Аталанты» на завтрашней встрече обсудят будущее Мирачнука в клубе.
- Сообщалось, что на Миранчука претендует «Торино».
- В текущем сезоне Миранчук сделал 2 ассиста в 8 играх за «Аталанту».
- Он не выходил в стартовом составе команды из Бергамо с 18 сентября.
Директор «Аталанты» Марино: «По Миранчуку нет проблем. Тема его ухода не поднимается»
Источник: «РБ-Спорт»