«РБ-Спорт»: завтра агент Миранчука обсудит с «Аталантой» будущее игрока

Вадим Шпинев, агент полузащитника Алексея Миранчука, встретится с руководством «Аталанты» в пятницу, 19 ноября. Об этом сообщил агент Валерио Джуффрида, выступавший посредником при переходе россиянина в итальянский клуб из «Локомотива».

Шпинев, Джуффрида и представители «Аталанты» на завтрашней встрече обсудят будущее Мирачнука в клубе.

Сообщалось, что на Миранчука претендует «Торино».

В текущем сезоне Миранчук сделал 2 ассиста в 8 играх за «Аталанту».

Он не выходил в стартовом составе команды из Бергамо с 18 сентября.

Директор «Аталанты» Марино: «По Миранчуку нет проблем. Тема его ухода не поднимается»