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    «РБ-Спорт»: завтра агент Миранчука обсудит с «Аталантой» будущее игрока

    Вадим Шпинев, агент полузащитника Алексея Миранчука, встретится с руководством «Аталанты» в пятницу, 19 ноября. Об этом сообщил агент Валерио Джуффрида, выступавший посредником при переходе россиянина в итальянский клуб из «Локомотива».

    Шпинев, Джуффрида и представители «Аталанты» на завтрашней встрече обсудят будущее Мирачнука в клубе.

    • Сообщалось, что на Миранчука претендует «Торино».
    • В текущем сезоне Миранчук сделал 2 ассиста в 8 играх за «Аталанту».
    • Он не выходил в стартовом составе команды из Бергамо с 18 сентября.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 16:28
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3450

      R_a_i_n 1 час назад

      Если в Италии, то в серию В. Либо домой в Локо.

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