Calcionews24: Миранчук в шаге от перехода в «Торино» на правах аренды

леше это пойдет на пользу
Полузащитник Алексей Миранчук близок к уходу из «Аталанты».
По информации Calcionews24, 26-летний россиянин находится в шаге от перехода в «Торино». Клубы почти согласовали аренду игрока на полтора года с обязательством выкупа, если хавбек проведет определенное количество матчей за указанный период.
- В текущем сезоне Миранчук сделал 2 ассиста в 8 играх за «Аталанту».
- Он не выходил в стартовом составе команды из Бергамо с 18 сентября.
- Рыночная стоимость игрока – 13,5 миллиона евро.
Il Giorno Bergamo: «Торино» лидирует в борьбе за Алексея Миранчука
Источник: Calcionews24.com
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