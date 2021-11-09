Calcionews24: Миранчук в шаге от перехода в «Торино» на правах аренды

Полузащитник Алексей Миранчук близок к уходу из «Аталанты».

По информации Calcionews24, 26-летний россиянин находится в шаге от перехода в «Торино». Клубы почти согласовали аренду игрока на полтора года с обязательством выкупа, если хавбек проведет определенное количество матчей за указанный период.

В текущем сезоне Миранчук сделал 2 ассиста в 8 играх за «Аталанту».

Он не выходил в стартовом составе команды из Бергамо с 18 сентября.

Рыночная стоимость игрока – 13,5 миллиона евро.

Il Giorno Bergamo: «Торино» лидирует в борьбе за Алексея Миранчука