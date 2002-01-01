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    Calcionews24: Миранчук в шаге от перехода в «Торино» на правах аренды

    Полузащитник Алексей Миранчук близок к уходу из «Аталанты».

    По информации Calcionews24, 26-летний россиянин находится в шаге от перехода в «Торино». Клубы почти согласовали аренду игрока на полтора года с обязательством выкупа, если хавбек проведет определенное количество матчей за указанный период.

    • В текущем сезоне Миранчук сделал 2 ассиста в 8 играх за «Аталанту».
    • Он не выходил в стартовом составе команды из Бергамо с 18 сентября.
    • Рыночная стоимость игрока – 13,5 миллиона евро.

    Il Giorno Bergamo: «Торино» лидирует в борьбе за Алексея Миранчука

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Calcionews24.com

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    Сегодня, 22:15
    Комментарии2
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      Рейтинг: +6579

      серега кашин 7 минут назад

      леше это пойдет на пользу

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      Рейтинг: +12

      Demgel 14 минут назад

      В любом случае жаль что вот так все сложилось. Аталанта не дала по настоящему шанса Леше и теперь все придеться начинать сначала(

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