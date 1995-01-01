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    Il Giorno Bergamo: «Торино» лидирует в борьбе за Алексея Миранчука

    «Торино» считается главным претендентом на полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

    По информации Il Giorno Bergamo, туринский клуб опережает «Сассуоло» в борьбе за 26-летнего футболиста.

    «Торино» может зимой арендовать россиянина на 18 месяцев с обязательством выкупа, если хавбек проведет определенное количество матчей за указанный период.

    • В текущем сезоне Миранчук сделал 2 ассиста в 8 играх за «Аталанту».
    • Он не выходил в стартовом составе команды из Бергамо с 18 сентября.
    • Рыночная стоимость игрока – 13,5 миллиона евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Il Giorno Bergamo

    Национальная итальянская ежедневная газета. Имеет множество филиалов в регионах страны. Аудитория в фейсбуке - почти 80 тысяч подписчиков, в твиттере - более 15 тысяч.

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    Сегодня, 18:20
    Комментарии2
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      Рейтинг: +22003

      bset 1 час назад

      Красавчик, что готов спуститься в слабый итальянский клуб вместо игры за топовые команды РПЛ. Надеюсь, идея выгорит и дорастет до команд уровня Милана, Интера или Ромы. А там может и Юве, кто знает.

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      Рейтинг: +3795

      FENIX-SL > bset 34 минуты назад

      ну тут хз конечно
      то что красава это понятно..ибо рпл говнище
      но играть в условном торино, выгоднее чем в нынешнем милане в любом случае
      очень обидно за команду

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