Il Giorno Bergamo: «Торино» лидирует в борьбе за Алексея Миранчука

«Торино» считается главным претендентом на полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

По информации Il Giorno Bergamo, туринский клуб опережает «Сассуоло» в борьбе за 26-летнего футболиста.

«Торино» может зимой арендовать россиянина на 18 месяцев с обязательством выкупа, если хавбек проведет определенное количество матчей за указанный период.