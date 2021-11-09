Il Giorno Bergamo: «Торино» лидирует в борьбе за Алексея Миранчука

«Торино» считается главным претендентом на полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.
По информации Il Giorno Bergamo, туринский клуб опережает «Сассуоло» в борьбе за 26-летнего футболиста.
«Торино» может зимой арендовать россиянина на 18 месяцев с обязательством выкупа, если хавбек проведет определенное количество матчей за указанный период.
- В текущем сезоне Миранчук сделал 2 ассиста в 8 играх за «Аталанту».
- Он не выходил в стартовом составе команды из Бергамо с 18 сентября.
- Рыночная стоимость игрока – 13,5 миллиона евро.
Источник: Il Giorno Bergamo
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